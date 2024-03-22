Изменения в регулировании операций с долями иностранных компаний: новое решение Банка России

12 марта 2024 года был важный день для всех, кто работает на пересечении финансового и корпоративного права России — в этот день стало известно о новом ключевом решении рабочей группы Банка России.

Документ под номером ПРГ-12-3/534 (далее — Решение), датированный 06 марта 2024 года, принес значительные изменения для всех участников рынка, занимающихся операциями с долями нерезидентных компаний.

Давайте разбираться, что же переменилось и как эти изменения скажутся на бизнесе.

До 1 апреля 2024 года процесс осуществления определенных финансовых операций регулировался Указом Президента от 18 марта 2022 года №126. Согласно ему, было необходимо получать индивидуальные разрешения Банка России для совершения операций по оплате долей или вкладов в имущество нерезидентов. В свете этого все сделки должны были проводиться либо в рублях, либо в валюте «дружественных» стран или операция могла быть совершена в иностранной валюте «недружественного» государства, но на сумму, не превышающую эквивалент 15 млн руб. по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

Но что изменилось с публикацией нового Решения?

Теперь нет понятия «недружественные» действия. Установлены лимиты на проведение операций без получения индивидуального разрешения,а именно: Разрешить резидентам осуществлять операции по оплате долей, вкладов, паев в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридических лиц — нерезидентов, а также по оплате взноса резидентами нерезидентам в рамках выполнения договоров простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договоров о совместной деятельности) (далее – операция) без получения индивидуальных разрешений Банка России при одновременном соблюдении следующих условий: операция осуществляется в рублях либо иностранной валюте независимо от места нахождения получателя таких денежных средств на общую сумму, не превышающую эквивалент 15 млн рублей по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату платежа; совокупный объем операций резидента, совершаемых с 01.04.2024 в пользу одного юридического лица — нерезидента, не должен превышать лимит, предусмотренный абзацем вторым пункта 1 настоящего решения. Установить, что настоящее разрешение, включая предусмотренные в пункте 1 лимиты, действует с 01.04.2024.

С даты начала действия настоящего разрешения отменить решение Рабочей группы от 23.06.2022 № ПРГ-12-4/1383.