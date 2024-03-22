Ирина Клишковская
Валютный контроль

Цифровые активы в международных расчетах — безопасная альтернатива традиционным расчетам

В целях международных расчетов, организациям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, рекомендуется рассмотреть использование цифровых прав в качестве альтернативы расчетам по банковским счетам.
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11 марта вступил в силу Федеральный закон № 45-ФЗ, которым закрепляется возможность использования цифровых прав в качестве средства платежа при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Цифровые права включают в себя цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и их комбинацию (гибридные цифровые права). Они служат основой для расчетов между резидентами и нерезидентами в соответствии с валютным законодательством и признаются валютными операциями.  В рамках расчетов валютные операции с цифровыми правами могут быть осуществлены только по внешнеторговым договорам между резидентами и нерезидентами в том случае, если они выступают в качестве средства платежа за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, включая исключительные права на них.

Такие операции подлежат валютному контролю и контролю с целью противодействия легализации доходов, подлегающих обязательному финансовому мониторингу. Осуществляются они в информационных системах операторов информационных систем и инвестиционных платформах, зарегистрированных в Российской Федерации.

Стоит отметить, что как резиденты, так и нерезиденты, желающие осуществлять расчеты с использованием цифровых прав, должны быть зарегистрированы на соответствующей российской цифровой платформе. Каждый оператор платформы определяет порядок доступа пользователя к информационной системе, в которой происходит выпуск и обращение цифровых прав.

Сумма операции по передаче цифровых прав, превышающая 1 миллион рублей или эквивалент в иностранной валюте, подлежит обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга. Операторы инвестиционных платформ, операторы информационных систем и операторы обмена цифровых финансовых активов будут передавать информацию о таких операциях в данную организацию.

В целях международных расчетов, организациям, занимающимся внешнеэкономической деятельностью, рекомендуется рассмотреть использование цифровых прав в качестве альтернативы расчетам по банковским счетам.

Это поможет преодолеть санкционное давление и уменьшить риски отказа в проведении платежей или их заморозки в банковской системе.

О будущих ограничениях на операции с цифровыми правами со стороны Банка России в настоящее время не сообщается. Однако внедрение данной системы расчетов требует дальнейших мер со стороны регулятора и развития цифровых финансовых активов как таковых.

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