Упрощение аккредитации для ИТ-сферы

Постановление № 1149 от 26.08.2024 года, опубликованное на сайте правительства РФ, вносит изменения в процедуру аккредитации малых ИТ-организаций.

Это дает право на льготы по налогам и страховым взносам согласно п. 1.15 ст. 284 НК РФ. Необходимость аккредитации является ключевым условием для использования преференций. Минцифры ведет реестр таких предприятий.

Изменения в аккредитации ИТ-компаний

Правительство внесло коррективы в процедуру аккредитации предприятий информационных технологий от 30 сентября 2022 года № 1729, теперь стартапы, находящиеся в списке малых технологических компаний и функционирующие менее трех лет, освобождаются от необходимости подтверждения минимального порога доходов от IT-деятельности, который ранее составлял более 30% от общего объема выручки. Документация, предоставляемая на рассмотрение для аккредитации, включала в себя справки финансового характера о прибыли и расходах компании, но теперь для начинающих компаний требования упрощены.

Поддержка начинающих компаний

Правительство РФ подчеркивает важность нового решения, направленного на помощь молодым компаниям с невысоким уровнем доходов. Эта мера предоставит им возможность получить необходимую аккредитацию и поддержку, что станет стимулом для их будущего роста и развития.