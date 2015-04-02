Изменение сроков введения маркировки ювелирных украшений

Российское руководство приняло решение об отсрочке введения маркировки для ювелирной продукции через систему ГИИС ДМДК. Новый регламент, зафиксированный в документе № 1143 от 24.08.2024 года, доступен на официальном ресурсе с юридической информацией. Ранее планировалось, что с начала 2021 года маркировка станет обязательной, а с июля того же года в продаже должны были остаться только изделия с маркировкой. Теперь производителям, для нанесения маркировки, потребуется обращаться в Федеральную пробирную палату, где будет использоваться лазерное оборудование.

Государственная система учета драгоценностей

ГИИС ДМДК представляет собой официальную систему, предназначенную для мониторинга движения изделий и материалов, выполненных из драгоценных металлов и камней. Эта система выполняет ряд критически важных задач, включая сбор данных, их архивирование, анализ и распространение сведений о происхождении, а также путях распространения драгоценных изделий. Она также отвечает за ведение специализированного реестра операторов, работающих на этом рынке.

Изменения в сроках внедрения маркировки ювелирных изделий

В 2021 году произошло изменение планов по введению маркировки для ювелирной продукции. Решено было перенести начало обязательного применения маркировки на два года вперед, то есть до марта 2023-го. Также было принято решение о сдвиге срока запрета на продажу немаркированных изделий, включая те, что уже находятся в наличии у продавцов, на март 2024 года. Позже Министерство финансов предложило ещё раз отсрочить этот момент, на этот раз до сентября 2024 года, касательно товаров, зарегистрированных как нераспроданные остатки.

Изменения в регулировании ювелирной отрасли

Российское правительство приняло решение отсрочить введение обязательства по маркировке ювелирных изделий QR-кодами с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2025 года. Это касается товаров, которые были заявлены как нераспроданные остатки.

Введение маркировки для импорта

Тем не менее, с начала сентября 2024 года начнут действовать новые правила для ювелирных изделий, импортируемых из стран за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Такие товары должны будут иметь нанесенные на них двухмерные штриховые коды.

Причины нагрузки на пробирные службы

Министерство финансов объяснило, что наблюдаемое давление на службы пробирного надзора связано с массовой отправкой ювелирных изделий для маркировки QR-кодами. Это привело к значительному увеличению нагрузки на соответствующие подразделения.