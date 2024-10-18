Изменения в бухгалтерском учете бюджетных организаций

Министерство финансов РФ объявило об отмене действующего Единого плана счетов и правил его использования, утвержденных Инструкцией № 157н, начиная с нового 2026 года.

Регистрация соответствующего приказа № 122н от 30 августа 2024 года прошла в Минюсте 9 октября 2024 г. Инструкция № 157н, являвшаяся основой для учетной работы в бюджетных учреждениях с 2011 года, прекратит свое действие через 15 лет после введения.

Обновление системы учета в учреждениях

С 2011 года началась значительная модернизация использования государственных средств учреждениями, согласно Закону № 83-ФЗ. Этот процесс подразумевал фокус на конкретные результаты работы, зафиксированные в специальных заданиях. Учреждения получили классификацию на казенные, бюджетные и автономные типы, что было обусловлено новым подходом к распределению бюджетных средств. Из-за этих изменений, действующие методы бюджетного учета потребовали пересмотра. В ответ на это, были внедрены новый Единый план счетов и соответствующая Инструкция. Однако их время уже подошло к концу, и они уступают место следующему этапу эволюции системы бухгалтерского учета.

Новый стандарт бухучета заменит Инструкцию № 157н

С 2026 года начнет действовать новый федеральный стандарт, который станет основой для бухгалтерского учета в госструктурах. Документ под номером 121н, подготовленный Минфином России и на данный момент ожидающий регистрации в Минюсте, уже доступен для предварительного ознакомления на сайте министерства в разделе, посвященном учету и статистике госфинансов.