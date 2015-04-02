Изменения в Налоговом Кодексе по акцизам на табачные изделия

В целях гармонизации законов, регулирующих табачную сферу, вносятся корректировки в Налоговый Кодекс РФ. Новый законопроект №742 277-8 предусматривает уточнения в главе об акцизах. Он касается определения и налогообложения товаров с нагреваемым табаком, которые используются в специальных устройствах для получения табачного пара. Инициатива не меняет основу расчёта акциза, а лишь конкретизирует имеющиеся нормы. Это обеспечит соответствие Налогового Кодекса (ст.187) нормам Федерального закона о табачных изделиях, уточняя наименование и категоризацию подакцизных товаров, а также порядок исчисления налоговой базы для изделий с нагреваемым табаком.