Изменения в учете НМА с 2024 года на программное обеспечение

До наступления 2024 года правила учета нематериальных активов регламентируются ПБУ 14/2007. Одним из ключевых положений является невозможность отнесения к НМА неисключительных прав, полученных по лицензии. Это обусловлено отсутствием соответствия определенным требованиям актива, указанным в третьем пункте упомянутого стандарта. Однако с первого дня 2024 года вводятся в действие новые нормативы — ФСБУ 14/2022 и ФСБУ 26/2020, касающиеся нематериальных активов и их капитализации соответственно. Эти документы будут определять методологию бухгалтерского учета в данных областях, заменяя собой устаревшие правила.

Признание нематериальных активов по ФСБУ 14/2022

Согласно новым регламентам ФСБУ 14/2022, существует несколько критериев для классификации ресурсов как нематериальных активов. Один из ключевых критериев заключается в способности актива генерировать будущую экономическую выгоду для компании, при этом организация должна обладать подтвержденными правами на эти преимущества. Эти права могут проистекать из эксклюзивных лицензий или других юридических соглашений, которые удостоверяют владение данным активом.

Изменения в учете НМА по ФСБУ 14/2022

В соответствии с новым стандартом ФСБУ 14/2022, права на программное обеспечение и базы данных, полученные через лицензионные соглашения, теперь признаются активами нематериального характера. Это возможно при условии, что все критерии, указанные в пункте 4 данного стандарта, соблюдены. Также Минфин в своих рекомендациях от 18 июля 2022 года под номером ИС-учет-40 подтверждает этот подход. Правило 52 ФСБУ 14/2022 гласит, что введение изменений в учетную политику, связанных с применением этого стандарта, должно осуществляться с учетом ретроспективы. Это значит, что все изменения должны быть отражены так, как если бы стандарт применялся с самого начала существования упомянутых активов.

Применение нововведений ФСБУ 14/2022

Организации имеют право использовать обновленные нормы ФСБУ 14/2022 с начала 2024 года, не внося изменений в данные предыдущих периодов. При этом следует учесть:

Объекты учета как НМА

Если ранее объекты велись как нематериальные активы (НМА) в соответствии с действующими правилами, компания должна на момент начала нового отчетного года определить новый срок их использования и возможную ликвидационную стоимость. Любые корректировки, возникающие в связи с пересмотром показателей амортизации НМА, рассматриваются как изменение оценочных значений. При этом, исходная балансовая стоимость НМА на начало отчетного периода остается без изменений.

Переклассификация активов в НМА

В ситуациях, когда правила учета изменяются и некоторые активы теперь относят к нематериальным активам (НМА), компании обязаны пересмотреть их классификацию. Это должно быть сделано на начальную дату текущего отчетного периода. Значит, активы, которые ранее входили в другие категории, теперь нужно учитывать как НМА. Бухгалтерская стоимость этих активов на момент переклассификации становится их первоначальной стоимостью. Кроме того, компания должна установить новый период их полезного использования, выбрать метод начисления амортизации и определить их возможную ликвидационную стоимость. Любые изменения в суммах амортизации, вызванные этим процессом, фиксируются как корректировки оценочных значений.

Корректировка бухгалтерского учета по НМА

Если ранее учтенные активы в качестве НМА теперь не соответствуют критериям ФСБУ 14/2022, их стоимость следует исключить из учета. Это делается единоразово на дату начала финансового года. Стоимость этих активов переходит в нераспределенную прибыль, если только активы не переводятся в другую категорию.

Переоценка неисключительных прав на софт

Процесс внедрения новых норм бухучёта влияет на учётные данные нематериальных активов. Согласно пункту 54 ФСБУ 14/2022, любые корректировки стоимости этих активов, не затрагивающие другие позиции бухгалтерского учёта, отражаются на нераспределенной прибыли предприятия. Так, права на программное обеспечение, ранее занесённые на счёт 97 и отвечающие критериям из пункта 4 ФСБУ 14/2022, теперь требуется перевести в разряд нематериальных активов. Их начальная стоимость будет равна текущей балансовой стоимости. Важно также установить новый срок их эксплуатации, выбрать метод начисления амортизации и указать ожидаемую ликвидационную стоимость, как указано в подпункте «б» пункта 53 данного стандарта.

Учет программного обеспечения с ограниченным сроком использования

Лицензии на программные продукты, предоставляемые на срок до года, не относятся к категории нематериальных активов. Эти активы следует рассматривать в соответствии с установленным порядком бухгалтерского учета, исключая их из перечня нематериальных активов.