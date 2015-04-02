Изменения в закон о банкротстве

Планируется внесение поправок в законодательство о банкротстве, цель которых — уточнить порядок погашения обязательств.

Данный проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» (далее — законопроект) направлен на регулирование вопросов очередности удовлетворения обязательных платежей в банкротстве. При подготовке законопроекта учтены правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлениях от 31 мая 2023 г. № 28-П и от 9 апреля 2024 г. № 16-П, и признанные им соответствующими принципу справедливости регуляторные подходы, а также судебная практика Верховного Суда Российской Федерации.

Законопроект предлагает внести ряд изменений в действующий Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)", включая:

Дополнение пунктов 22 и 41 статьи 134;

Изменение формулировки пункта 2 статьи 136 и дополнение этой статьи новыми пунктами;

Добавление новой статьи 1361;

Изложение пункта 6 статьи 138 в новой редакции;

Корректировка некоторых положений статьи 213.

Эти изменения касаются порядка удовлетворения требований кредиторов по текущим платежам, очередности удовлетворения требований об уплате обязательных платежей, особенностей удовлетворения требований первой и второй очереди за счет средств, причитающихся для удовлетворения требований по обязательным платежам.

Как изменится порядок удовлетворения требований?

Порядок удовлетворения требований будет изменён следующим образом:

1. Требования по текущим платежам:

В составе требований кредиторов по текущим платежам пятой очереди будут удовлетворяться требования об уплате обязательных платежей, начисленных после даты принятия заявления о признании должника банкротом, включая налоги на прибыль, НДС, налог на имущество и другие обязательные платежи.

2. Третья очередь:

Обязательные платежи, связанные с реализацией имущества, составляющего конкурсную массу, такие как налог на прибыль и НДС, будут удовлетворять в составе требований третьей очереди.

3. Вторая очередь:

Суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанные работодателем, и страховые взносы на обязательное пенсионное страхование будут относиться ко второй очереди удовлетворения текущих платежей.

Задолженность по страховым взносам, возникшая после принятия заявления о банкротстве, будет включена во вторую очередь реестра требований кредиторов.

4. Особенности удовлетворения требований первой и второй очереди:

До удовлетворения требований по обязательным платежам будут производиться расчёты по требованиям кредиторов первой и второй очереди, включённым в реестр требований кредиторов.

Если эти требования удовлетворены за счёт средств, предназначенных для оплаты обязательных платежей, то последние будут исключены из числа текущих платежей и учтены в тех же размерах и той же очередности, что и удовлетворённые требования кредиторов первой и второй очереди.

Таким образом, изменения направлены на уточнение и упорядочивание процесса удовлетворения различных видов требований кредиторов в процедурах банкротства.