Информация от ФНС о проверке налоговых деклараций

Управление камерального контроля ФНС России разъясняет порядок действий для налоговых органов при проведении камеральных проверок уточнённых деклараций, которые уменьшают налоговые обязательства. Это касается и случаев, когда заявляются суммы для возмещения из бюджета за налоговые и отчётные периоды, превышающие трёхлетний срок с даты уплаты, в условиях внедрения Единого налогового счета (ЕНС) . В связи с поступающими запросами от территориальных налоговых органов, управление предоставляет рекомендации по проведению таких проверок. Основное внимание уделяется уточнённым декларациям, которые могут повлиять на налоговые обязательства налогоплательщика. Введение ЕНС требует от налоговых органов новых подходов к проверкам и учёту налогов. В последние дни в налоговые учреждения начинают приходить пересмотренные налоговые декларации и расчеты за периоды, выходящие за рамки трехлетнего срока, установленного Налоговым кодексом РФ для уплаты налогов. Эти документы направлены на снижение налоговых обязательств по различным причинам. Среди них — решения судов, признающие объект налогообложения «необъектом» или сделку купли-продажи недействительной. Также налогоплательщики уменьшают ранее заявленную налоговую базу или впервые заявляют льготы и налоговые вычеты, требуя возмещения из бюджета.

С версии АИС «Налог-3» 22.12.7.1, автоматизация учета в налоговой системе изменилась. Теперь проводка по Единому налоговому счету (ЕНС) осуществляется только по строкам с начислениями «к уплате/доплате». Если налоговые декларации за периоды с истекшим сроком давности содержат строки «к уменьшению», их обработка требует подачи служебной записки. В этой записке необходимо указать основание «Декларация с истекшим сроком давности» и подробно описать обстоятельства, выявленные в ходе проверки. Данное заключение должно быть согласовано с руководством налогового органа. Таким образом, после проведения камеральной налоговой проверки (КНП) данные из декларации не будут переноситься автоматически.



В данный момент налоговые органы обладают технической возможностью корректировать суммы налогов, сборов и страховых взносов в описанной ситуации. Суммы, начисленные по данным служебным запискам, отражаются в ЕНС в виде текущей переплаты. Эта переплата может быть использована для погашения имеющихся недоимок. В случае отсутствия задолженностей, переплата формирует положительное сальдо на ЕНС и может быть возвращена налогоплательщику.



С 1 января 2023 года в Кодекс были внесены изменения. Теперь, согласно подпункту 1 пункта 7 статьи 11.3, суммы налогов, сборов и страховых взносов, которые уменьшаются на основании уточнённых деклараций, не учитываются при расчёте совокупной обязанности. Это применимо, если с момента истечения срока уплаты до подачи уточнённой декларации прошло более трёх лет. Исключениями являются ситуации, когда суд восстанавливает сроки по уважительным причинам или налоговый орган производит перерасчёт в соответствии с положениями Кодекса.



Избегая необоснованных возвратов средств из бюджета и уменьшения налоговых обязательств, корректировка сумм налогов, сборов и страховых взносов на основании служебной записки возможна лишь при наличии решения суда о восстановлении пропущенного трехлетнего срока. Исключение составляют случаи, когда корректировка происходит в пределах одного налогового периода без уменьшения общей начисленной суммы. Это может касаться корректировки авансовых платежей по налогу на прибыль, налогу на имущество и страховым взносам. Также допускается перерасчет налогов налоговым органом, если это предусмотрено законодательством.