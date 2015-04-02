Ирина Клишковская
Экологические платежи

Обязанности производителей и импортеров в сфере экологии

Важное уведомление для субъектов хозяйствования, занимающихся производственной деятельностью или ввозом товаров на территорию, которые после их использования подлежат обязательной утилизации. Необходимо осведомиться о нюансах внесения экологических платежей в период с 2022 по 2024 годы.

Категории плательщиков экологического взноса:

— Организации, занимающиеся созданием товаров и их упаковки

— Компании, осуществляющие импорт товаров и упаковочных материалов

Экосбор с 2024 года

Начиная с 2024 года, обязательный экологический сбор будет взиматься с:

— Отечественных производителей товаров

 — Отечественных производителей упаковки

— Импортеров всех видов товаров, включая упакованные

Основания для экосбора

Эта плата вводится за производство и ввоз товаров и упаковочных материалов и реализованные в 2022—2023 годах нужно уплатить экосбор при соблюдении следующих условий:.


п/п

Условие

Нужно уплатить
экосбор за товар

Нужно уплатить
экосбор за упаковку

1

входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и производитель или импортер не обеспечивают самостоятельную утилизацию (в необходимых объемах) отходов от использования таких товаров (и/или упаковки товаров).

Да

Да

2

входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и товар не является готовым к употреблению изделием (п. 2 Правил взимания экологического сбора постановления Правительства Российской Федерации № 1073);

Нет

Да

3

товар не входит в перечень товаров (упаковки) распоряжения Правительства Российской Федерации № 3721-р, но его упаковка входит в перечень товаров (упаковки) (распоряжение Правительства Российской Федерации № 3721-р);

Нет

Да

4

входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и товар реализуется лицом, осуществляющим производство колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор (п. 2(1) Правил взимания экологического сбора постановления Правительства Российской Федерации № 1073).

Нет

Да

5

входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и товар или упаковка вывозятся из РФ (п. 4 ст. 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции до закона 451-ФЗ), п. 9 Правил взимания экологического сбора постановления Правительства Российской Федерации № 1073).

Нет

Нет

За товары и упаковку, произведенные/импортированные с 2024 года нужно уплатить экосбор при соблюдении следующих условий:


п/п

Уcловие

Нужно уплатить
экосбор за товар

Нужно уплатить
экосбор за упаковку

1

входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414) и производитель или импортер не обеспечивает самостоятельную утилизацию (в необходимых объемах) отходов от использования таких товаров (и/или упаковки товаров).

Да

Да

2

входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414) и произведенный товар не является готовым к употреблению изделием, но при этом произведенный товар из данных комплектующих/сырья входит в перечень постановления Правительства Российской Федерации № 2414 или является комплектующим при производстве колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, но упаковка данных комплектующих/сырья произведена производителем данных комплектующих/сырья (п. 9 ст.24.5 Закона № 89-ФЗ (в редакции 451-ФЗ)).

Нет

Да

3

входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414) и товар или упаковка вывозятся из РФ (п. 4 ст. 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции 451-ФЗ)).

Нет

Нет

Когда и какую отчётность нужно подавать

Год
реализации
товара

Тип отчетности

Отчетный
год

Срок подачи
отчетности

Плательщик
экосбора

Куда
подавать
отчетность

2022

Декларация о количестве товаров и упаковки

2022

До 01.04.2023

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

Отчетность о выполнении нормативов утилизации

2023

До 15.04.2024

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

Расчет суммы экосбора

2023

До 15.04.2024

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

2023

Декларация о количестве товаров и упаковки

2023

До 15.04.2024

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

Отчетность о выполнении нормативов утилизации

2024

До 15.04.2025

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

Расчет суммы экосбора

2024

До 15.04.2025

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

С 01.01.2024 года изменились правила подачи отчетности за экосбор!

Год производства/
импорта товара

Тип отчетности

Отчетный
год

Срок подачи
отчетности

Плательщик
экосбора

Куда
подавать
отчетность

2024

Отчетность о массе товаров и упаковки

2024

До 15.04.2025

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

Отчетность о выполнении самостоятельной утилизации

2024

До 15.04.2025

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

Расчет суммы экосбора

2024

До 15.04.2025

Производитель

ТО РПН

Импортер

ЦА РПН

Производитель + импортер

Обязанности по декларированию

Производители и импортеры обязаны оформить декларацию по количеству выпущенной продукции и упаковки за 2022–2023 годы. Это требование основано на правилах, установленных постановлением №1417 от 24 декабря 2015 года.

Для импортеров

Импортеры должны указать в декларации объемы товаров и упаковки, основываясь на данных таможенных и сопроводительных документов.

Для производителей

Для произведенных товаров включая их упаковку, информация формируется по кодам ОКПЕС.

Требования к заполнению

В декларации фиксируются сведения о каждом товаре и упаковке, в килограммах, с точностью до кг. Импортные товары классифицируются по кодам ТН ВЭД.

Подача отчета по утилизации отходов

Согласно положениям, утвержденным постановлением № 2010 от 03.12.2020, производители и импортеры обязаны отчитываться о соблюдении установленных норм утилизации. Для подготовки ежегодной отчетности следует использовать данные предыдущего года, отраженные в декларации о количестве продукции. Так, отчет за 2023 год должен базироваться на информации о товарах и их упаковке, заявленной в 2022 году.

Вычисление размера экологического взноса

Постановление Правительства РФ № 1073 и приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488 регламентируют порядок подсчета величины экологического взноса. Подсчет необходимо проводить на основе данных предшествующего года, включая информацию о количестве товаров и их упаковки, заявленных в декларации. К примеру, для расчета взноса за 2023 год используются данные декларации 2022 года и сведения о соблюдении норм утилизации в 2023 году.

Размер взноса:

Каждый год организации должны определять размер взноса за воздействие на окружающую среду, исходя из объемов производимой продукции и упаковки за прошедший год, с учетом соблюдения экологических норм текущего года.

Обязанности по учету массы продукции с 2024 года

С началом 2024 года для импортируемых и отечественных товаров, а также их упаковки, вводится новая система отчетности. Регламентировано постановлением № 741 Правительства РФ, данный порядок требует детального документирования веса каждого вида продукции.

Детали отчетности

Импортные изделия и упаковки будут учитываться с использованием классификатора ТН ВЭД, в то время как для отечественных товаров применяется ОКПД-2. Зафиксировать необходимо вес каждого отдельного наименования, и это делается с точностью до килограмма.

Формирование отчета по утилизации

Для подготовки годового отчета по утилизации необходимо обратить внимание на следующие моменты:

— Отчет должен соответствовать календарному году, за который он составляется.

— Включите данные о количестве товаров и их упаковки, соответствующие тому же временному периоду. К примеру, при составлении документа за 2024 год следует базироваться на информации о массе реализованных товаров в течение этого же года.

Вычисление экологического сбора

Для определения величины экосбора важно подготовить расчет за соответствующий год. Важно включить данные о продукции и упаковке, соответствующие данным о весе продукции за аналогичный период. К примеру, расчет за 2024 год должен базироваться на данных о весе продукции и выполнении норм утилизации именно за 2024 год.

Определение размера сбора:

При составлении расчета необходимо учесть информацию о массе товаров и их упаковке, отчитываемую за тот же год. Это позволяет точно определить размер экологического сбора.

Экологический сбор в 2024 году

В 2024 году вступили в силу новые правила определения базовых ставок для экосбора. Изменения основаны на решении Правительства РФ, принятом 29 декабря 2023 года (№ 2406). Отчетность и внесение платежей по экологическому сбору теперь регулируются особыми условиями. Эти меры вводятся экспериментально, согласно десятому пункту седьмой статьи закона № 451-ФЗ. Дополнительное постановление от 1 июня 2024 года (№ 750) уточняет детали проведения эксперимента.

Регистрация экологической отчетности и оплата экосбора

Природопользователи имеют возможность осуществлять процедуру подачи декларации об утилизации отходов, а также расчет и уплату экологического сбора через интерактивный сервис, доступный в их Личном кабинете на сайте Росприроднадзора.

Этапы процесса:

  1. Формирование декларации:В Личном кабинете на ресурсе Росприроднадзора предусмотрена функция создания документации по утилизации.

  2. Расчет экосбора:Платформа автоматизирует процесс вычисления необходимой суммы к оплате в соответствии с текущими экологическими стандартами.

  3. Подача и уплата:После заполнения необходимых форм, природопользователь может сразу же перечислить экосбор через систему. Данная система упрощает взаимодействие с органами контроля и позволяет сократить время на бюрократические процедуры.

Настройка Доступа к Личному Кабинету Росприроднадзора

При подготовке отчетов обращайте внимание на их корректное оформление для отправки. С 2024 года необходимо указывать в отчетах, что представление осуществляется:

Для Импортеров и Производителей с Импортом

Центральный Орган Росприроднадзора— это ваш адресат. Это требование коснется импортеров товаров и упаковки, поскольку они отчитываются и перечисляют экосбор именно в эту инстанцию.

Отчетность и Платежи Экологического Сбора

Производители продукции и упаковочных материалов должны подавать отчеты и осуществлять платежи по экологическому сбору напрямую в территориальное подразделение Росприроднадзора, зарегистрированное по их юридическому адресу. Важно удостовериться, что прилагаемые к отчетным документам доверенности находятся в хорошо различимом состоянии и не истекли по сроку на момент их представления.

Информация об Экологическом Сборе

Импортеры товаров и упаковки, а также импортирующие производители, могут найти информацию по оплате экосбора на официальном веб-сайте Росприроднадзора. Доступ к необходимым данным предоставляется через раздел «РОП», который находится в категории «Деятельность» на главной странице.

Оплата Экосбора Производителями

Производители товаров и упаковки должны обращаться за реквизитами для оплаты экологических сборов непосредственно на страницах региональных подразделений Росприроднадзора. Эта информация специфична для каждого территориального органа и отражена в соответствующих разделах их сайтов.

Экосбор и Административные Штрафы РОП

Оплата Экологического Сбора

После подачи отчета о РОП в личном кабинете РПН, система автоматически сгенерирует платежку на оплату экологического взноса.

Штрафы за Нарушения РОП

Нарушителям в области обращения с отходами производства и потребления грозит юридическая ответственность согласно статьям 8.5.1 и 8.41.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Административные санкции за нарушения отчетности и экологические платежи

Ответственность за непредоставление отчетов

Согласно законодательству РФ, конкретно ст. 8.5.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), лица, не соблюдающие сроки и правила представления отчетных документов, могут быть привлечены к административной ответственности.

Неуплата экологического сбора и последствия

Если субъекты хозяйствования уклоняются от уплаты экологического сбора в установленные сроки, то им грозит не только административное наказание по ст. 8.41 КоАП, но и начисление штрафных пеней.

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