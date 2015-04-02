Обязанности производителей и импортеров в сфере экологии

Категории плательщиков экологического взноса: — Организации, занимающиеся созданием товаров и их упаковки — Компании, осуществляющие импорт товаров и упаковочных материалов Экосбор с 2024 года Начиная с 2024 года, обязательный экологический сбор будет взиматься с: — Отечественных производителей товаров — Отечественных производителей упаковки — Импортеров всех видов товаров, включая упакованные

Основания для экосбора

Когда и какую отчётность нужно подавать

Год

реализации

товара Тип отчетности Отчетный

год Срок подачи

отчетности Плательщик

экосбора Куда

подавать

отчетность 2022 Декларация о количестве товаров и упаковки 2022 До 01.04.2023 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер Отчетность о выполнении нормативов утилизации 2023 До 15.04.2024 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер Расчет суммы экосбора 2023 До 15.04.2024 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер 2023 Декларация о количестве товаров и упаковки 2023 До 15.04.2024 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер Отчетность о выполнении нормативов утилизации 2024 До 15.04.2025 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер Расчет суммы экосбора 2024 До 15.04.2025 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер

С 01.01.2024 года изменились правила подачи отчетности за экосбор!

Год производства/

импорта товара Тип отчетности Отчетный

год Срок подачи

отчетности Плательщик

экосбора Куда

подавать

отчетность 2024 Отчетность о массе товаров и упаковки 2024 До 15.04.2025 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер Отчетность о выполнении самостоятельной утилизации 2024 До 15.04.2025 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер Расчет суммы экосбора 2024 До 15.04.2025 Производитель ТО РПН Импортер ЦА РПН Производитель + импортер

Обязанности по декларированию

Производители и импортеры обязаны оформить декларацию по количеству выпущенной продукции и упаковки за 2022–2023 годы. Это требование основано на правилах, установленных постановлением №1417 от 24 декабря 2015 года. Для импортеров Импортеры должны указать в декларации объемы товаров и упаковки, основываясь на данных таможенных и сопроводительных документов. Для производителей Для произведенных товаров включая их упаковку, информация формируется по кодам ОКПЕС. Требования к заполнению В декларации фиксируются сведения о каждом товаре и упаковке, в килограммах, с точностью до кг. Импортные товары классифицируются по кодам ТН ВЭД. Подача отчета по утилизации отходов Согласно положениям, утвержденным постановлением № 2010 от 03.12.2020, производители и импортеры обязаны отчитываться о соблюдении установленных норм утилизации. Для подготовки ежегодной отчетности следует использовать данные предыдущего года, отраженные в декларации о количестве продукции. Так, отчет за 2023 год должен базироваться на информации о товарах и их упаковке, заявленной в 2022 году. Вычисление размера экологического взноса Постановление Правительства РФ № 1073 и приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488 регламентируют порядок подсчета величины экологического взноса. Подсчет необходимо проводить на основе данных предшествующего года, включая информацию о количестве товаров и их упаковки, заявленных в декларации. К примеру, для расчета взноса за 2023 год используются данные декларации 2022 года и сведения о соблюдении норм утилизации в 2023 году. Размер взноса: Каждый год организации должны определять размер взноса за воздействие на окружающую среду, исходя из объемов производимой продукции и упаковки за прошедший год, с учетом соблюдения экологических норм текущего года.

Обязанности по учету массы продукции с 2024 года

С началом 2024 года для импортируемых и отечественных товаров, а также их упаковки, вводится новая система отчетности. Регламентировано постановлением № 741 Правительства РФ, данный порядок требует детального документирования веса каждого вида продукции. Детали отчетности Импортные изделия и упаковки будут учитываться с использованием классификатора ТН ВЭД, в то время как для отечественных товаров применяется ОКПД-2. Зафиксировать необходимо вес каждого отдельного наименования, и это делается с точностью до килограмма. Формирование отчета по утилизации Для подготовки годового отчета по утилизации необходимо обратить внимание на следующие моменты: — Отчет должен соответствовать календарному году, за который он составляется. — Включите данные о количестве товаров и их упаковки, соответствующие тому же временному периоду. К примеру, при составлении документа за 2024 год следует базироваться на информации о массе реализованных товаров в течение этого же года. Вычисление экологического сбора Для определения величины экосбора важно подготовить расчет за соответствующий год. Важно включить данные о продукции и упаковке, соответствующие данным о весе продукции за аналогичный период. К примеру, расчет за 2024 год должен базироваться на данных о весе продукции и выполнении норм утилизации именно за 2024 год. Определение размера сбора: При составлении расчета необходимо учесть информацию о массе товаров и их упаковке, отчитываемую за тот же год. Это позволяет точно определить размер экологического сбора. Экологический сбор в 2024 году В 2024 году вступили в силу новые правила определения базовых ставок для экосбора. Изменения основаны на решении Правительства РФ, принятом 29 декабря 2023 года (№ 2406). Отчетность и внесение платежей по экологическому сбору теперь регулируются особыми условиями. Эти меры вводятся экспериментально, согласно десятому пункту седьмой статьи закона № 451-ФЗ. Дополнительное постановление от 1 июня 2024 года (№ 750) уточняет детали проведения эксперимента.

Регистрация экологической отчетности и оплата экосбора

Природопользователи имеют возможность осуществлять процедуру подачи декларации об утилизации отходов, а также расчет и уплату экологического сбора через интерактивный сервис, доступный в их Личном кабинете на сайте Росприроднадзора. Этапы процесса: Формирование декларации:В Личном кабинете на ресурсе Росприроднадзора предусмотрена функция создания документации по утилизации. Расчет экосбора:Платформа автоматизирует процесс вычисления необходимой суммы к оплате в соответствии с текущими экологическими стандартами. Подача и уплата:После заполнения необходимых форм, природопользователь может сразу же перечислить экосбор через систему. Данная система упрощает взаимодействие с органами контроля и позволяет сократить время на бюрократические процедуры. Настройка Доступа к Личному Кабинету Росприроднадзора При подготовке отчетов обращайте внимание на их корректное оформление для отправки. С 2024 года необходимо указывать в отчетах, что представление осуществляется: Для Импортеров и Производителей с Импортом —Центральный Орган Росприроднадзора— это ваш адресат. Это требование коснется импортеров товаров и упаковки, поскольку они отчитываются и перечисляют экосбор именно в эту инстанцию. Отчетность и Платежи Экологического Сбора Производители продукции и упаковочных материалов должны подавать отчеты и осуществлять платежи по экологическому сбору напрямую в территориальное подразделение Росприроднадзора, зарегистрированное по их юридическому адресу. Важно удостовериться, что прилагаемые к отчетным документам доверенности находятся в хорошо различимом состоянии и не истекли по сроку на момент их представления. Информация об Экологическом Сборе Импортеры товаров и упаковки, а также импортирующие производители, могут найти информацию по оплате экосбора на официальном веб-сайте Росприроднадзора. Доступ к необходимым данным предоставляется через раздел «РОП», который находится в категории «Деятельность» на главной странице. Оплата Экосбора Производителями Производители товаров и упаковки должны обращаться за реквизитами для оплаты экологических сборов непосредственно на страницах региональных подразделений Росприроднадзора. Эта информация специфична для каждого территориального органа и отражена в соответствующих разделах их сайтов. Экосбор и Административные Штрафы РОП Оплата Экологического Сбора После подачи отчета о РОП в личном кабинете РПН, система автоматически сгенерирует платежку на оплату экологического взноса. Штрафы за Нарушения РОП Нарушителям в области обращения с отходами производства и потребления грозит юридическая ответственность согласно статьям 8.5.1 и 8.41.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Административные санкции за нарушения отчетности и экологические платежи