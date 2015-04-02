Обязанности производителей и импортеров в сфере экологии

Категории плательщиков экологического взноса:
— Организации, занимающиеся созданием товаров и их упаковки
— Компании, осуществляющие импорт товаров и упаковочных материалов
Экосбор с 2024 года
Начиная с 2024 года, обязательный экологический сбор будет взиматься с:
— Отечественных производителей товаров
— Отечественных производителей упаковки
— Импортеров всех видов товаров, включая упакованные
Основания для экосбора
Эта плата вводится за производство и ввоз товаров и упаковочных материалов и реализованные в 2022—2023 годах нужно уплатить экосбор при соблюдении следующих условий:.
№
Условие
Нужно уплатить
Нужно уплатить
1
входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и производитель или импортер не обеспечивают самостоятельную утилизацию (в необходимых объемах) отходов от использования таких товаров (и/или упаковки товаров).
Да
Да
2
входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и товар не является готовым к употреблению изделием (п. 2 Правил взимания экологического сбора постановления Правительства Российской Федерации № 1073);
Нет
Да
3
товар не входит в перечень товаров (упаковки) распоряжения Правительства Российской Федерации № 3721-р, но его упаковка входит в перечень товаров (упаковки) (распоряжение Правительства Российской Федерации № 3721-р);
Нет
Да
4
входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и товар реализуется лицом, осуществляющим производство колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор (п. 2(1) Правил взимания экологического сбора постановления Правительства Российской Федерации № 1073).
Нет
Да
5
входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3721-р) и товар или упаковка вывозятся из РФ (п. 4 ст. 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции до закона 451-ФЗ), п. 9 Правил взимания экологического сбора постановления Правительства Российской Федерации № 1073).
Нет
Нет
За товары и упаковку, произведенные/импортированные с 2024 года нужно уплатить экосбор при соблюдении следующих условий:
№
Уcловие
Нужно уплатить
Нужно уплатить
1
входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414) и производитель или импортер не обеспечивает самостоятельную утилизацию (в необходимых объемах) отходов от использования таких товаров (и/или упаковки товаров).
Да
Да
2
входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414) и произведенный товар не является готовым к употреблению изделием, но при этом произведенный товар из данных комплектующих/сырья входит в перечень постановления Правительства Российской Федерации № 2414 или является комплектующим при производстве колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, но упаковка данных комплектующих/сырья произведена производителем данных комплектующих/сырья (п. 9 ст.24.5 Закона № 89-ФЗ (в редакции 451-ФЗ)).
Нет
Да
3
входит в перечень товаров (упаковки), подлежащих утилизации (постановление Правительства РФ от 29.12.2023 № 2414) и товар или упаковка вывозятся из РФ (п. 4 ст. 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в редакции 451-ФЗ)).
Нет
Нет
Когда и какую отчётность нужно подавать
Год
Тип отчетности
Отчетный
Срок подачи
Плательщик
Куда
2022
Декларация о количестве товаров и упаковки
2022
До 01.04.2023
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
Отчетность о выполнении нормативов утилизации
2023
До 15.04.2024
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
Расчет суммы экосбора
2023
До 15.04.2024
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
2023
Декларация о количестве товаров и упаковки
2023
До 15.04.2024
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
Отчетность о выполнении нормативов утилизации
2024
До 15.04.2025
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
Расчет суммы экосбора
2024
До 15.04.2025
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
С 01.01.2024 года изменились правила подачи отчетности за экосбор!
Год производства/
Тип отчетности
Отчетный
Срок подачи
Плательщик
Куда
2024
Отчетность о массе товаров и упаковки
2024
До 15.04.2025
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
Отчетность о выполнении самостоятельной утилизации
2024
До 15.04.2025
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
Расчет суммы экосбора
2024
До 15.04.2025
Производитель
ТО РПН
Импортер
ЦА РПН
Производитель + импортер
Обязанности по декларированию
Производители и импортеры обязаны оформить декларацию по количеству выпущенной продукции и упаковки за 2022–2023 годы. Это требование основано на правилах, установленных постановлением №1417 от 24 декабря 2015 года.
Для импортеров
Импортеры должны указать в декларации объемы товаров и упаковки, основываясь на данных таможенных и сопроводительных документов.
Для производителей
Для произведенных товаров включая их упаковку, информация формируется по кодам ОКПЕС.
Требования к заполнению
В декларации фиксируются сведения о каждом товаре и упаковке, в килограммах, с точностью до кг. Импортные товары классифицируются по кодам ТН ВЭД.
Подача отчета по утилизации отходов
Согласно положениям, утвержденным постановлением № 2010 от 03.12.2020, производители и импортеры обязаны отчитываться о соблюдении установленных норм утилизации. Для подготовки ежегодной отчетности следует использовать данные предыдущего года, отраженные в декларации о количестве продукции. Так, отчет за 2023 год должен базироваться на информации о товарах и их упаковке, заявленной в 2022 году.
Вычисление размера экологического взноса
Постановление Правительства РФ № 1073 и приказ Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488 регламентируют порядок подсчета величины экологического взноса. Подсчет необходимо проводить на основе данных предшествующего года, включая информацию о количестве товаров и их упаковки, заявленных в декларации. К примеру, для расчета взноса за 2023 год используются данные декларации 2022 года и сведения о соблюдении норм утилизации в 2023 году.
Размер взноса:
Каждый год организации должны определять размер взноса за воздействие на окружающую среду, исходя из объемов производимой продукции и упаковки за прошедший год, с учетом соблюдения экологических норм текущего года.
Обязанности по учету массы продукции с 2024 года
С началом 2024 года для импортируемых и отечественных товаров, а также их упаковки, вводится новая система отчетности. Регламентировано постановлением № 741 Правительства РФ, данный порядок требует детального документирования веса каждого вида продукции.
Детали отчетности
Импортные изделия и упаковки будут учитываться с использованием классификатора ТН ВЭД, в то время как для отечественных товаров применяется ОКПД-2. Зафиксировать необходимо вес каждого отдельного наименования, и это делается с точностью до килограмма.
Формирование отчета по утилизации
Для подготовки годового отчета по утилизации необходимо обратить внимание на следующие моменты:
— Отчет должен соответствовать календарному году, за который он составляется.
— Включите данные о количестве товаров и их упаковки, соответствующие тому же временному периоду. К примеру, при составлении документа за 2024 год следует базироваться на информации о массе реализованных товаров в течение этого же года.
Вычисление экологического сбора
Для определения величины экосбора важно подготовить расчет за соответствующий год. Важно включить данные о продукции и упаковке, соответствующие данным о весе продукции за аналогичный период. К примеру, расчет за 2024 год должен базироваться на данных о весе продукции и выполнении норм утилизации именно за 2024 год.
Определение размера сбора:
При составлении расчета необходимо учесть информацию о массе товаров и их упаковке, отчитываемую за тот же год. Это позволяет точно определить размер экологического сбора.
Экологический сбор в 2024 году
В 2024 году вступили в силу новые правила определения базовых ставок для экосбора. Изменения основаны на решении Правительства РФ, принятом 29 декабря 2023 года (№ 2406). Отчетность и внесение платежей по экологическому сбору теперь регулируются особыми условиями. Эти меры вводятся экспериментально, согласно десятому пункту седьмой статьи закона № 451-ФЗ. Дополнительное постановление от 1 июня 2024 года (№ 750) уточняет детали проведения эксперимента.
Регистрация экологической отчетности и оплата экосбора
Природопользователи имеют возможность осуществлять процедуру подачи декларации об утилизации отходов, а также расчет и уплату экологического сбора через интерактивный сервис, доступный в их Личном кабинете на сайте Росприроднадзора.
Этапы процесса:
Формирование декларации:В Личном кабинете на ресурсе Росприроднадзора предусмотрена функция создания документации по утилизации.
Расчет экосбора:Платформа автоматизирует процесс вычисления необходимой суммы к оплате в соответствии с текущими экологическими стандартами.
Подача и уплата:После заполнения необходимых форм, природопользователь может сразу же перечислить экосбор через систему. Данная система упрощает взаимодействие с органами контроля и позволяет сократить время на бюрократические процедуры.
Настройка Доступа к Личному Кабинету Росприроднадзора
При подготовке отчетов обращайте внимание на их корректное оформление для отправки. С 2024 года необходимо указывать в отчетах, что представление осуществляется:
Для Импортеров и Производителей с Импортом
—Центральный Орган Росприроднадзора— это ваш адресат. Это требование коснется импортеров товаров и упаковки, поскольку они отчитываются и перечисляют экосбор именно в эту инстанцию.
Отчетность и Платежи Экологического Сбора
Производители продукции и упаковочных материалов должны подавать отчеты и осуществлять платежи по экологическому сбору напрямую в территориальное подразделение Росприроднадзора, зарегистрированное по их юридическому адресу. Важно удостовериться, что прилагаемые к отчетным документам доверенности находятся в хорошо различимом состоянии и не истекли по сроку на момент их представления.
Информация об Экологическом Сборе
Импортеры товаров и упаковки, а также импортирующие производители, могут найти информацию по оплате экосбора на официальном веб-сайте Росприроднадзора. Доступ к необходимым данным предоставляется через раздел «РОП», который находится в категории «Деятельность» на главной странице.
Оплата Экосбора Производителями
Производители товаров и упаковки должны обращаться за реквизитами для оплаты экологических сборов непосредственно на страницах региональных подразделений Росприроднадзора. Эта информация специфична для каждого территориального органа и отражена в соответствующих разделах их сайтов.
Экосбор и Административные Штрафы РОП
Оплата Экологического Сбора
После подачи отчета о РОП в личном кабинете РПН, система автоматически сгенерирует платежку на оплату экологического взноса.
Штрафы за Нарушения РОП
Нарушителям в области обращения с отходами производства и потребления грозит юридическая ответственность согласно статьям 8.5.1 и 8.41.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Административные санкции за нарушения отчетности и экологические платежи
Ответственность за непредоставление отчетов
Согласно законодательству РФ, конкретно ст. 8.5.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), лица, не соблюдающие сроки и правила представления отчетных документов, могут быть привлечены к административной ответственности.
Неуплата экологического сбора и последствия
Если субъекты хозяйствования уклоняются от уплаты экологического сбора в установленные сроки, то им грозит не только административное наказание по ст. 8.41 КоАП, но и начисление штрафных пеней.
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