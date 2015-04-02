Согласно решению, при встречной проверке налоговики могут запрашивать документы не только у первичного контрагента проверяемого лица, но и у последующих участников сделок. Ограничений, предусмотренных статьями 82, 88, 89 и 93.1 Налогового кодекса РФ, на это нет. Тем не менее, важно, чтобы запрос на предоставление информации был составлен корректно. В документе должна быть четко указана цепочка контрагентов и их связь с проверяемым налогоплательщиком. Если в требовании не указаны эти данные, его можно признать не соответствующим статье 93.1 НК РФ.

ФНС подчеркивает, что недостаточно в запросе ссылаться только на деятельность контрагента проверяемого лица. Необходимо также указать наименование самого налогоплательщика и показать связи между всеми участниками транзакций, упомянутыми в требовании (согласно Письму ФНС России от 10 января 2025 г. № БВ-4−7/58@).