О пониженном тарифе взносов 7,6 процента для обрабатывающего производства

Для применения данного тарифа необходимо, чтобы основной вид экономической деятельности субъекта МСП соответствовал определенному перечню, утвержденному правительством, и составлял не менее 70% от общего дохода компании за год.

Министерство финансов РФ разъяснило порядок применения единого пониженного тарифа страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в обрабатывающей промышленности в письме от 19 марта 2025 года № 03-15-07/27039. Для применения данного тарифа необходимо, чтобы основной вид экономической деятельности субъекта МСП соответствовал определенному перечню, утвержденному правительством, и составлял не менее 70% от общего дохода компании за год. Если компания меняет основной вид деятельности в течение года, она сможет воспользоваться льготным тарифом только начиная со следующего года при условии соблюдения вышеуказанных условий.

Для того чтобы определить, какие виды деятельности подходят под пониженную ставку страховых взносов, нужно обратиться к Перечню видов экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, который был утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.12.2024 № 3689-р. В этот перечень включены те виды деятельности, которые соответствуют условиям применения единого пониженного тарифа страховых взносов.

Для применения льготы по страховым взносам субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) в обрабатывающей промышленности должны быть соблюдены следующие условия:

Основной вид экономической деятельности:

Основной вид экономической деятельности плательщика должен соответствовать видам экономической деятельности раздела "Обрабатывающие производства" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Исключения составляют производство напитков, производство табачных изделий, производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство.

Указание вида деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП:

Вид экономической деятельности должен быть указан в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) в качестве основного.

Доля доходов от основного вида деятельности:

По итогам календарного года, предшествующего переходу на уплату страховых взносов по единому пониженному тарифу, а также по итогам текущего отчетного (расчетного) периода, не менее 70% от общей суммы доходов должны составлять доходы от осуществления основного вида экономической деятельности.

Соответствие Перечню:

Указанный вид экономической деятельности должен входить в Перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

Только при выполнении всех этих условий плательщик может рассчитывать на применение единого пониженного тарифа страховых взносов в размере 7,6%.