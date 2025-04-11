Изменения в отчетности Росстата

Уточнены требования к заполнению отчетных форм, связанных с основными средствами и нефинансовыми активами

Федеральная служба государственной статистики выпустила инструкции, обновляющие подход к документированию информации о основных средствах и нематериальных активах. Согласно приказу от 3 апреля 2025 года №162, уточнены требования к заполнению отчетных форм, связанных с основными средствами и нефинансовыми активами. Эти указания нацелены на стандартизацию данных о состоянии и изменениях в структуре активов компаний.

Инструкции для Заполнения Отчетности

Оборот Контрактов и Имущественных Прав

Росстат ввел новые правила, касающиеся информации о контрактах и имущественных правах включая аренду, лицензирование и брендовые активы. Новый порядок, который стартует с начала 2025 года, связан с формой № 11-НА.(№ 11-НА "Сведения о наличии, движении и составе обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации).

Торговля Основными Средствами

Также определены инструкции для формы № 11 , относящегося к операциям с основными средствами на вторичном рынке и их аренде. (№ 11 (сделка) "Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду").

Важно отметить, что эти указания не затрагивают формы отчетов напрямую, а лишь дают рекомендации по их заполнению, формы были утверждены Росстатом предыдущим летом.

Предоставление отчетности по основным фондам

Обязанность юрлиц: В соответствии с нормативными требованиями, компании, владеющие определенными активами в прошедшем году, должны заполнить специализированную форму отчетности.

Какие активы подлежат учету: Включаются данные о наличии на балансе различных форм собственности и прав, в том числе арендных отношений и лицензий, а также о маркетинговых ресурсах.

Форма для отчетности: Для этого используется форма № 11-НА, которая регламентирует порядок отображения информации о контрактах и прочих видах обязательств.

Дополнительные сведения для бюджетных учреждений: Организации, финансируемые из бюджета и ранее предоставившие краткий отчет № 11 по основным фондам, также обязаны сдать форму № 11 (сделка) в установленные сроки.

Начало Подачи Отчетности

С 25 мая открывается период подачи следующих документов: форму № 11-НА и уведомление о совершении сделки, которое обозначается как форма № 11.