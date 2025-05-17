ВС принял решение освободить садовода, имеющего задолженность перед СНТ, но не состоящего в его членстве, от обязанности выплачивать пени

Истец: Садоводческое некоммерческое товарищество "Виноградарь" (СНТ)

Ответчик: А.Н. К.



Предмет иска: Взыскание задолженности по обязательным взносам и коммунальным платежам, а также пеней за просрочку платежей.



Обстоятельства дела:

Асоцкая Н.К. владеет земельным участком на территории СНТ "Виноградарь", но не является членом товарищества.

Согласно действующему законодательству и Уставу СНТ, владельцы участков обязаны оплачивать обязательные платежи независимо от членства в товариществе.

У ответчика возникла задолженность по взносам и коммунальным платежам, а также начисленные пени за просрочку.

Решение суда первой инстанции:

Исковые требования удовлетворены полностью.

Решение мотивировано обязанностью владельца земельного участка оплачивать взносы и коммунальные платежи даже при отсутствии членства в товариществе.

Последующие судебные разбирательства:

Апелляционная инстанция оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Кассационные суды общей юрисдикции подтвердили правильность предыдущих решений.

Обжалование в Верховный Суд Российской Федерации:

Ответчица обратилась с жалобой в Верховный Суд РФ, оспаривая правомерность начисления пеней.

Верховным Судом было установлено существенное нарушение норм материального права при расчете пеней.

Итоговое решение Верховного Суда Российской Федерации:

Отмена ранее принятых судебных актов в части взыскания пеней.

Принятие нового решения об отказе истцу в иске о взыскании пеней.

Оставление остальных частей судебного акта без изменений.

Собственник земельного участка, ведущий садоводство вне рамок товарищества, обязан оплачивать установленные сборы и платежи, но не несет ответственности за начисление пеней, предусмотренных внутренними правилами товарищества.

Дело в том, что ответственность за несвоевременную уплату взносов в виде начисления пеней распространяется исключительно на членов товарищества. Это положение прямо закреплено в Федеральном законе № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд".



Вот ключевые аспекты:

Обязанность уплаты взносов: Собственники земельных участков, ведущие садоводство вне рамок товарищества, обязаны оплачивать обязательные платежи согласно закону. Однако эта обязанность касается лишь основной суммы взносов, необходимых для содержания общих территорий и имущества.

Применение санкций:

Пени же предусмотрены только для членов товарищества. То есть, санкции за просрочку действуют только в рамках внутренних правил и регулируются уставом именно для тех, кто состоит в товариществе официально.

Следовательно, если человек не является членом товарищества, он не подчиняется внутренним правилам, касающимся штрафов и пеней.

Поэтому Верховный Суд отменил предыдущие решения, касающиеся взыскания пеней с А. Н.К., подчеркнув, что применение такой меры недопустимо к лицам, ведущим деятельность вне структуры товарищества.Определение ВС РФ № 41-КГ25-4-К4