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Ирина Клишковская
Социальный вычет

Новый социальный налоговый вычет на детские путевки

Граждане смогут получить социальный налоговый вычет за путевки, купленные для отдыха и оздоровления детей младше 18 лет.

Новый социальный налоговый вычет на детские путевки: суть законопроекта
📌 Госдума рассматривает инициативу депутатов о предоставлении гражданам специального налогового вычета на покупку путевок в детские лагеря (законопроект №№ 935788-8). Документ предполагает, что родители смогут вернуть часть потраченных средств на детский отдых, улучшив финансовую доступность семейных путешествий.

📌 Основное содержание законопроекта:
📌 Граждане смогут получить социальный налоговый вычет за путевки, купленные для отдыха и оздоровления детей младше 18 лет.
📌 Максимальный размер вычета не превысит стандартный лимит в 150 тысяч рублей в год.
📌 Путевка должна быть приобретена в специализированных учреждениях, включённых в региональные реестры детских лагерей.
📌 Вычеты предоставляются на основании кассовых чеков и договоров на услугу.
📌 Какой эффект ожидается?
📌 Возможность сэкономить семьям значительную сумму, сделав летний отдых ребенка доступным.
📌 Активизация туризма внутри страны, развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.
📌 Ежегодное снижение доходов региональных бюджетов на сумму около 5,5 миллиардов рублей, вызванное ростом налоговых вычетов.
📌 Актуальность инициативы:
📌 Введение программы поддержки внутреннего туризма показало востребованность льготных механизмов покупки путевок.
📌 Семьям нужен инструмент поддержки семейного бюджета, особенно в условиях инфляции и растущих цен на отдых.
Законопроект призван укрепить семейные ценности и способствовать развитию здорового образа жизни среди подрастающего поколения

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Ирина Клишковская

Ирина Клишковская

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