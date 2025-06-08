Новый социальный налоговый вычет на детские путевки: суть законопроекта

Госдума рассматривает инициативу депутатов о предоставлении гражданам специального налогового вычета на покупку путевок в детские лагеря (законопроект №№ 935788-8). Документ предполагает, что родители смогут вернуть часть потраченных средств на детский отдых, улучшив финансовую доступность семейных путешествий.



Основное содержание законопроекта:

Граждане смогут получить социальный налоговый вычет за путевки, купленные для отдыха и оздоровления детей младше 18 лет.

Максимальный размер вычета не превысит стандартный лимит в 150 тысяч рублей в год.

Путевка должна быть приобретена в специализированных учреждениях, включённых в региональные реестры детских лагерей.

Вычеты предоставляются на основании кассовых чеков и договоров на услугу.

Какой эффект ожидается?

Возможность сэкономить семьям значительную сумму, сделав летний отдых ребенка доступным.

Активизация туризма внутри страны, развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей.

Ежегодное снижение доходов региональных бюджетов на сумму около 5,5 миллиардов рублей, вызванное ростом налоговых вычетов.

Актуальность инициативы:

Введение программы поддержки внутреннего туризма показало востребованность льготных механизмов покупки путевок.

Семьям нужен инструмент поддержки семейного бюджета, особенно в условиях инфляции и растущих цен на отдых.

Законопроект призван укрепить семейные ценности и способствовать развитию здорового образа жизни среди подрастающего поколения