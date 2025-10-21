📌 Основанием для предоставления сведений о дате прекращения договора ГПХ (дате окончания работ) является не только договор, но и акт выполненных работ

В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 14 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» страхователи обязаны представлять в территориальные органы страховщика документы, необходимые для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения (перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения.

Порядок представления таких документов регулируется положениями Закона N 27-ФЗ. Подпунктом 5 пункта 2 статьи 11 Закона N 27-ФЗ установлена обязанность страхователя представлять сведения о дате заключения, дате прекращения и иные реквизиты договора гражданско-правового характера о выполнении работ (об оказании услуг), на вознаграждение по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах начисляются страховые взносы, и периоды выполнения работ (оказания услуг) по таким договорам.Сведения, указанные в подпункте 5 пункта 2 статьи 11 Закона N 27-ФЗ, представляются не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения с застрахованным лицом соответствующего договора, а в случае прекращения договора не позднее рабочего дня, следующего за днем его прекращения (пункт 6 статьи 11 Закона N 27-ФЗ).Данные сведения подаются по Единой форме «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)», утвержденной постановлением Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации от 31.10.2022 N 245п (далее — Порядок).

В силу пункта 1.11 Порядка заполнение подраздела 1 раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ)» является обязательным при представлении подразделов 1.1, 1.2, 1.3 подраздела 1.В соответствии с пунктом 1.4 Порядка сведения о трудовой деятельности работника заполняются в подразделе 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 и представляются страхователями в территориальные органы фонда на всех зарегистрированных лиц, с которыми заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами и в отношении которых произведены другие кадровые изменения (в том числе отмена ранее произведенных мероприятий и другие).

При этом согласно пунктам 4.3, 4.10 Порядка в графе 2 указанной формы «Дата (число, месяц, год) приема, перевода, увольнения, начала договора ГПХ, окончания договора ГПХ» указывается дата кадрового мероприятия; дата начала периода работы по договору ГПХ; дата окончания периода работы по договору ГПХ; в графе 9 «Дата» подраздела «Основание» указывается: дата документа, подтверждающего оформление (прекращение) трудовых отношений; дата заключения договора ГПХ; дата прекращения договора ГПХ.

В силу статьи 16 Закона N 27-ФЗ фонд осуществляет контроль за правильностью представления страхователями сведений, определенных названным законом, в том числе по их учетным данным. За непредставление страхователем в установленный срок сведений к такому страхователю применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застрахованного лица (часть 3 статьи 17 Закона N 27-ФЗ).

В письме Минтруда России от 04.04.2023 N 14-1/10/В-4784 «О направлении ответов на вопросы по представлению в Социальный фонд России с 01.01.2023 ежемесячной отчетности по форме ЕФС-1» следует, что основанием для предоставлении сведений о дате прекращения договора ГПХ (дате окончания работ) является не только договор, но и акт выполненных работ и иные документы, свидетельствующие об окончании выполненных работ, в зависимости от конкретной ситуации. В соответствии с пунктом 3 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения каждой из сторон своих обязательств.

Следовательно Страхователь имеет право предоставить сведения по форме ЕФС-1 о датах прекращения договоров ГПХ (окончания работ) не позднее рабочего дня с даты, когда работы по договорам( контрактам) считаются выполненными — с даты подписания актов приема-сдачи выполненных работ.