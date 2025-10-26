Таможенные правила и антидемпинговые пошлины: что нужно знать?

Правовые аспекты

Конституционный Суд РФ:В Постановлении № 34-П от 16 октября 2025 года Конституционный Суд подтвердил, что статьи 20 и 21 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» не противоречат Конституции РФ. Они позволяют устанавливать страну происхождения товара на основании подлинного сертификата, даже если в ходе гражданского оборота изменяются страна назначения или сведения о грузополучателе.Пересмотр судебных решений:Если судебные акты были приняты с учетом истолкования положений таможенного регулирования, расходящегося с их конституционно-правовым смыслом, они подлежат пересмотру.