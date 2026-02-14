Что такое посреднические цифровые платформы и как их будут регулировать?

такие платформы, как маркетплейсы, онлайн-магазины и сервисы, будут регулироваться по особым правилам.

Правительство России утвердило новые критерии, по которым цифровые платформы будут считаться посредническими. Это значит, что такие платформы, как маркетплейсы, онлайн-магазины и сервисы, будут регулироваться по особым правилам.

Зачем это нужно?

Новые правила помогут лучше контролировать деятельность цифровых платформ и защитить интересы как продавцов, так и покупателей. Это особенно важно для тех, кто работает через такие платформы, как самозанятые и предприниматели.

Какие платформы попадут под регулирование?

Платформы будут считаться посредническими, если они соответствуют следующим критериям:Количество пользователей: В среднем не менее 100 000 человек из России ежедневно используют платформу.

Количество сделок: Не менее 10 000 продавцов совершили хотя бы одну сделку через платформу за год.

Объем продаж: Совокупный объем сделок через платформу составляет не менее 50 млрд рублей за год.

Как это повлияет на бизнес?

Для продавцов: Платформы будут обязаны соблюдать новые правила, что может повлиять на условия работы.

Для покупателей: Повысится защита прав, так как платформы будут под более строгим контролем.

Если у вас остались вопросы, задавайте — мы с удовольствием ответим!