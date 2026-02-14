Премиум +2 моб
🔴 Вебинар: Особенности совмещения УСН и ПСН в 2026 году →
Ирина Клишковская

Что такое посреднические цифровые платформы и как их будут регулировать?

такие платформы, как маркетплейсы, онлайн-магазины и сервисы, будут регулироваться по особым правилам.
Что такое посреднические цифровые платформы и как их будут регулировать?

Правительство России утвердило новые критерии, по которым цифровые платформы будут считаться посредническими. Это значит, что такие платформы, как маркетплейсы, онлайн-магазины и сервисы, будут регулироваться по особым правилам.

Зачем это нужно?

Новые правила помогут лучше контролировать деятельность цифровых платформ и защитить интересы как продавцов, так и покупателей. Это особенно важно для тех, кто работает через такие платформы, как самозанятые и предприниматели.

Какие платформы попадут под регулирование?

Платформы будут считаться посредническими, если они соответствуют следующим критериям:Количество пользователей: В среднем не менее 100 000 человек из России ежедневно используют платформу.
Количество сделок: Не менее 10 000 продавцов совершили хотя бы одну сделку через платформу за год.
Объем продаж: Совокупный объем сделок через платформу составляет не менее 50 млрд рублей за год.

Как это повлияет на бизнес?

Для продавцов: Платформы будут обязаны соблюдать новые правила, что может повлиять на условия работы.
Для покупателей: Повысится защита прав, так как платформы будут под более строгим контролем.

Если у вас остались вопросы, задавайте — мы с удовольствием ответим!

Дата публикации: 14.02.2026, 12:42

Отредактировано: 15.02.2026, 19:53

Информации об авторе

Ирина Клишковская

Ирина Клишковская

Самозанятая

10 подписчиков109 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум