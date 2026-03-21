Ирина Клишковская

Вопрос по заполнению ЕФС-1 при ликвидации ООО

Если в процессе подготовки к ликвидации ООО все сотрудники уволились по собственному желанию заранее, и за месяц до подачи документов в регистрирующий орган штат уже полностью отсутствует, возникает вопрос: нужно ли в такой ситуации заполнять подразделы 1.1 и 1.2 подраздела 1 раздела 1 формы ЕФС-1? Иными словами, когда в компании на момент подачи документов о ликвидации нет работников, требуется ли отражать сведения о них в указанных подразделах формы?

Представление подразделов 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1 при ликвидации ООО

Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации в письме от 2 марта 2026 года № 19−20/9793 разъяснил порядок подачи данных в подразделах 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» и 1.2 «Сведения о страховом стаже» формы ЕФС-1. При ликвидации организации сведения по указанным подразделам необходимо предоставлять не в момент подачи документов на государственную регистрацию ликвидации, а в период увольнения работников. Таким образом, информация отражается по факту прекращения трудовых отношений, а не при оформлении ликвидационных процедур.

Утверждение единой формы ЕФС-1

Приказом СФР от 17 ноября 2025 года № 1462 была официально введена единая форма под названием «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учёта и информация о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — форма ЕФС-1). В документе регламентируется порядок заполнения данной формы, включая подразделы 1.1 и 1.2. Данная форма служит основным инструментом для систематизации данных индивидуального учёта и корректного отражения страховых взносов, направленных на социальное страхование в случае производственных травм и профессиональных заболеваний.

Персонифицированный учёт страховых взносов

В соответствии со статьёй 11 Федерального закона № 27-ФЗ, работодатель обязан предоставлять в СФР информацию для индивидуального учёта каждого застрахованного сотрудника. Это касается всех работников, включая тех, кто трудится по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), если на их вознаграждения начисляются страховые взносы в соответствии с российским законодательством. Такая отчётность обеспечивает точный учёт взносов и позволяет корректно вести страховые накопления каждого застрахованного лица.

Обязанности страхователя по Федеральному закону № 27-ФЗ

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ, регулирующего индивидуальный (персонифицированный) учёт в обязательном пенсионном и социальном страховании, страхователь обязан предоставлять в Пенсионный фонд России данные о трудовой деятельности и страховом стаже застрахованного лица. Эти сведения подаются в установленной форме ЕФС-1.

Сроки представления сведений формы ЕФС-1 в СФР

Страхователь обязан направить сведения подраздела 1.1 формы ЕФС-1 в СФР не позднее следующего рабочего дня после издания приказа (распоряжения) или принятия иного документа, подтверждающего прекращение трудовых отношений (согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 11 Федерального закона №27-ФЗ). Информация подраздела 1.2 формы ЕФС-1 предоставляется страхователем по окончании календарного года. Срок сдачи — не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом, и касается застрахованных лиц, выполнявших трудовую деятельность на основаниях, указанных в пункте 3 статьи 11 Федерального закона №27-ФЗ.

Представление сведений при ликвидации юридического лица

В случае ликвидации страхователя — юридического лица, информация о трудовой деятельности и страховом стаже застрахованных лиц должна быть передана страхователем в Пенсионный фонд России. Срок подачи данных составляет один месяц с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса. При этом окончательный срок — не позднее даты передачи документов для ликвидации в Федеральную налоговую службу.

Если на дату утверждения промежуточного ликвидационного баланса все работники страхователя уже уволены, и ранее по ним были поданы сведения подраздела 1.1 формы ЕФС-1 с кадровым событием «УВОЛЬНЕНИЕ» в установленный срок согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 11 Федерального закона №27-ФЗ, повторная подача этих данных не требуется. Таким образом, при соблюдении указанных условий дополнительное направление сведений не нужно.

Представление сведений о уволенных застрахованных лицах в форме ЕФС-1

Информация, содержащаяся в подразделе 1.2 формы ЕФС-1, касающаяся лиц, уволенных с работы, должна быть предоставлена страхователем в установленный срок. Этот срок определяется пунктом 11 статьи 11 Федерального закона № 27-ФЗ. Таким образом, страхователи обязаны своевременно направлять соответствующие данные в соответствии с законодательными требованиями, чтобы обеспечить корректный учёт застрахованных граждан, прекративших трудовую деятельность.

