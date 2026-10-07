«Нажал — провелось» больше не работает: с 2027 года бухгалтеру придется думать самому

Что меняется с 2027 года
С отчетности за 2027 год вступают в силу два стандарта:
ФСБУ 9/2025 «Доходы» (приказ Минфина от 16.05.2025 № 56н). Он заменяет ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008. Применять его досрочно разрешено.
ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н). Он заменяет ПБУ 10/99. Досрочное применение не предусмотрено.
Годовую отчетность за 2026 год по-прежнему составляют по старым ПБУ.
Многие спрашивают, зачем сближаться с МСФО, если иностранных инвесторов почти не осталось. Ответ в законе о бухучете: федеральные стандарты разрабатываются на основе международных (п. 4 ст. 20 Федерального закона № 402-ФЗ). Отчетность сегодня читают банки, собственники, отечественные инвесторы и государство. Им важно видеть экономику бизнеса, а не только движение документов.
Пять решений, которые программа не примет
Новые стандарты меньше говорят “сделай так” и больше спрашивают “как ты считаешь”. То, что в МСФО называют профессиональным суждением, становится обычной работой бухгалтера. Вот пять ситуаций, где без него не обойтись.
Когда признать выручку. Выручку признают, когда контроль над продукцией перешел к покупателю, то есть он может распоряжаться ею и получать выгоды (п. 12 ФСБУ 9/2025). Момент перехода нужно оценивать по каждому виду договоров, а не брать автоматически из первички.
Считать ли несколько договоров одним. Договоры с одним контрагентом или его связанными сторонами учитывают как один, если одновременно выполняются три условия: договоры заключены с одной коммерческой целью, оплата по одному зависит от цены или исполнения другого, а обязанности по ним по сути единые (п. 17). Минфин приводит пример: отдельные договоры на проектирование, строительство и пусконаладку одного объекта.
Как определить степень готовности. Если обязанность исполняется дольше одного периода, выручку признают по мере готовности (п. 18). Готовность определяют по доле переданного объема или по доле понесенных расходов (п. 20). Данные от производства или сметчиков нужно получать до закрытия месяца.
Какую скидку заложить заранее. Если покупатель имеет право на скидку или это вероятно, выручку уменьшают (п. 27). Неизвестную заранее сумму оценивают как средневзвешенную или наиболее вероятную (п. 28). Пример: дистрибьютору обещан годовой бонус за выполнение плана. Если выполнение вероятно, выручку отражают за минусом бонуса, не дожидаясь конца года.
Есть ли в цене скрытые проценты. При отсрочке платежа больше 12 месяцев выручку признают в сумме, которая была бы без отсрочки, а разницу учитывают как проценты (п. 30).
На эти вопросы программа не отвечает. Она проведет то, что ей скажут. Решение принимает бухгалтер, и это его профессиональное суждение: его нужно обосновать, закрепить в учетной политике и быть готовым защитить перед аудитором.
Расходы: меньше выбора и больше ответственности
Коммерческие и управленческие расходы признаются полностью в периоде возникновения. Исключение — управленческие расходы, непосредственно связанные с производством: их включают в себестоимость.
Перечень статей расходов организация определяет сама. Но если правила раздельного учета задают свой перечень, например по ГОЗ (Приказ Минпромторга № 334), применяют его.
Раскрытия в пояснениях делают по существенности, а не по фиксированному порогу 5%.
Что с 1С
Фирма «1С» анонсировала поддержку степени готовности, гарантийных обязательств, скидок и ретро-бонусов. Отсрочку платежа обещают автоматизировать только в 1С:ERP и 1С:Управление холдингом. В 1С:Бухгалтерии дисконтирование, скорее всего, придется считать вручную.
Но даже идеальная программа не решит, перешел ли контроль и считать ли три договора одним.
Два поколения бухгалтеров
Одни бухгалтеры начинали с калькулятора «Электроника Б3-14» и бумажных регистров. О компьютерах, интернете и ИИ тогда не думали даже в страшных снах. Им пришлось пройти огромный путь, чтобы остаться в профессии. Зато они знают, откуда берется каждая цифра.
Другие пришли в профессию уже с 1С и уверенно работают в учетных системах, и это их сила. Но не всегда видят, какие проводки сформировала программа и почему. А значит, им сложнее проверить результат.
При этом опытных специалистов становится меньше, и работодатели все чаще берут людей без опыта. А новые стандарты требуют того, без чего не обойтись ни тем, ни другим: понимать экономический смысл операции.
Что, на мой взгляд, будет дальше
Рынок разделится на операторов ввода, которых со временем заменит ИИ, и методологов. Многие компании перепишут учетную политику по шаблону, а учет оставят прежним, и расхождения всплывут при аудите, проверке банка или продаже бизнеса. Понимание учета снова станет главным навыком бухгалтера.
Чек-лист до конца 2026 года
Составить перечень договоров с длительным исполнением, скидками и бонусами, отсрочкой больше 12 месяцев и бартером.
Определить по каждой группе договоров момент перехода контроля и способ расчета степени готовности.
Договориться со смежными службами, какие данные и к какому сроку они передают в бухгалтерию.
Проверить, как сейчас учитываются коммерческие и управленческие расходы.
Уточнить у партнера 1С, что и когда поддержит ваша конфигурация.
Разобрать с командой, какие проводки формирует программа по основным операциям.
Утвердить учетную политику на 2027 год.
Вместо вывода
Новые стандарты не про новые проводки. Они про другой вопрос, который бухгалтер теперь задает себе: что на самом деле произошло в бизнесе и как это честно показать в отчетности.
Программы будут становиться умнее, рутины станет меньше. Но решать, когда перешел контроль, что считать одним договором и какую скидку признать заранее, все равно будет человек. И отвечать за это решение тоже будет он.
Поэтому к 2027 году важнее не освоить новые кнопки, а вспомнить, зачем вообще нужен учет.
А как у вас: ваша команда понимает, какие проводки формирует 1С, или все держится на «нажал — провелось»? И что вы думаете о новых ФСБУ?
Евгения Игнатенко, налоговый консультант, аттестованный судебный эксперт, член Комитета по налогам МГО «ОПОРЫ РОССИИ»
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