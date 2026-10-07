«Нажал — провелось» больше не работает: с 2027 года бухгалтеру придется думать самому

Два поколения бухгалтеров

Одни бухгалтеры начинали с калькулятора «Электроника Б3-14» и бумажных регистров. О компьютерах, интернете и ИИ тогда не думали даже в страшных снах. Им пришлось пройти огромный путь, чтобы остаться в профессии. Зато они знают, откуда берется каждая цифра.

Другие пришли в профессию уже с 1С и уверенно работают в учетных системах, и это их сила. Но не всегда видят, какие проводки сформировала программа и почему. А значит, им сложнее проверить результат.

При этом опытных специалистов становится меньше, и работодатели все чаще берут людей без опыта. А новые стандарты требуют того, без чего не обойтись ни тем, ни другим: понимать экономический смысл операции.