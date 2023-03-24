Что происходит в Ижевске? Открытие нового производства или рейдерский захват?

Здравствуйте, я живу в Ижевске. У нас сложилась беспроцентная ситуация. Если коротко: город, в котором куча предприятий работающих и закрытых во времена перестроки, где много свободных площадей. А еще больше у нас магазинов и больших и маленьких. В прошлом году в Торговом центре Италмас сменился собственник. Кстати это один из семи ТЦ, которые не переделали из завода, а построили с нуля, и который успешно работал. Построен он в густонаселенном районе, дома в 50 метрах, школы, садики, поликлиника в 100. В нем работали: Аптека, химчистка, парикмахерская, гипермаркет Магнит, шикарная детская игровая комната, занимающая целый этаж и еще много разных небольших магазинов. Называют общую численность сотрудников 2000 человек.

И это единственный ТЦ, в котором расположен банный комплекс «Ижевские термы». В Ижевске всего две достопримечательности Зоопарк и Термы. Заметьте – это столица Удмуртской республики. Плохие дороги, не простые погодные условия, лето в лучшем случае два месяца в году, купаться можно месяц, если пляж на пруду откроют. У нас нет аквапарка, нет моря и даже реки. Термы работают круглый год, бани, бассейны (в помещении и на улице) , очень доступные цены , скидки для пенсионеров, многодетных семей, школьников. Не удивительно, что «Ижевские термы» стали любимым местом отдыха горожан. В рабочие дни по утрам стоимость посещения для пенсионеров 250 рублей за два часа! Да и вечером обычный тариф не пугает 190 рублей час.

Новый собственник разослал всем арендаторам уведомления с требованием освободить занимаемые площади до 31 января 2023 года, так как он решил получить гособоронзаказ и начать выпускать беспилотники.

Всех арендаторов вынудили съехать, даже Магнит, хотя он тоже имел долгосрочный договор аренды, но там команда юристов уже готовит иски на огромные суммы.

Но одно дело магазины, кафе, а другое – сложное инженерное сооружение, в которое вложены огромные деньги, для которого нужны не только земельный участок, но и соответствующие коммуникации , крупные инвестиции и главное – время.

Именно поэтому, при строительстве Терм был заключен договор аренды на 30 лет. По Закону смена собственника помещения не является основанием для автоматического расторжения договора аренды. Естественно «Ижевские Термы» продолжили работу. Сейчас новый собственник полностью перекрыл вход в Термы, до это просто пакостил: закрыл парковку, перекопал дороги, в том числе общего пользования , перекрыл удобный вход и вынудил людей заходить в Термы кругами, через подвал, к забору ставил Камаз без номеров, который с утра до вечера дымил в сторону одного из бассейнов, организовывал пожарную тревогу и раздетых людей зимой выгоняли на улицу. И еще куча мелких пакостей – например собранные диваны на входе в Термы, где посетители снимают верхнюю одежду и переобуваются.

Люди пишут во все инстанции, вплоть до Президента, откуда кстати пришел ответ, что Термы должны работать. Но администрация президента России не указ для «золотой молодежи», которая сейчас распоряжается в бывшем уже торговом центре. Они делают все возможное, чтобы не платить неустойку, а заставить хозяина Терм съехать «добровольно».

Жители близлежащих домов небезосновательно опасаются соседства с подобным производством . Ни территория, ни коммуникации , ни само здание не являются промышленными. В градостроительном плане это торгово-развлекательный центр , построенный из сендвич панелей. . Пенсионеры собираются на митинг. Прокуратура молчит, глава Республики самоустранился, полиция не реагирует.

Уважаемые коллеги, а как вы считаете: Целесообразно ли лишать жителей единственного места отдыха, открывать очень важное производство в помещении не соответствующем требованиям взрыво-, пожаробезопасности, не защищенное от возможных террористических атак, создавая социальную напряженность в обществе?