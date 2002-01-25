История изобретения гибкой трубочки Drinking Tube

В 1937 году американский изобретатель Джозеф Фридман (1900 – 1982) заметил, как его маленькая дочь Джудит с трудом пытается пить из стакана с помощью прямой трубочки. Понимая неудобство ситуации, Джозеф решил придумать решение. Он взял бумажную трубку, вставил в нее кусок металла с резьбой и, обмотав бумагу ниткой по линиям резьбы, создал гофру, которая могла сгибаться в любую сторону. Это новшество позволило пить даже в неудобных условиях, не наклоняя стакан. 28 сентября 1937 года Фридман получил патент на свое изобретение под названием Drinking Tube.

Поначалу Джозеф пытался продать патент производителям трубочек для питья, но его инновация не вызвала интереса. Столкнувшись с отказом, он решил самостоятельно наладить производство и продажу трубочек. В 1939 году была зарегистрирована корпорация Flexible Straw, которая должна была заняться выпуском гибких трубочек. Однако начавшаяся Вторая мировая война помешала планам.

После войны, в 1947 году, Фридман вновь приступил к производству трубочек с гофрой. Первоначально их покупали только больницы, поскольку гибкость трубочек значительно облегчала процесс питья для пациентов. Со временем популярность инновации росла, и трубочки стали востребованными и в других сферах.

Корпорация Flexible Straw, управляемая Фридманом и его сестрой Бетти, успешно функционировала до 1969 года, когда Джозеф решил продать свои патенты компании Sweetheart Cup. Эта компания, производившая бумажные и пластиковые стаканчики, увидела большой потенциал в изобретении и продолжила его производство, распространяя гибкие трубочки по всему миру.