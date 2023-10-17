Дробление бизнеса: все риски, «подводные камни» и возможные последствия

Предприниматели во все времена искали способы оптимизации налогового бремени. Для этих целей использовались и легальные, и незаконные схемы. В рамках данной статьи рассмотрим дробление бизнеса, формально вступающее и не вступающее в конфликт с правовым полем РФ.

Но налоговые органы очень внимательно отслеживают подобные реорганизации и юридические факты, выискивая подтверждение фиктивности и сознательной минимизации сумм налогов.

Суть разделения бизнеса

Юридически термин «дробление» коммерческого субъекта хозяйствования не закреплен никаким законодательным актом. Поэтому понятие разделения или дробления трактуется разными экспертами по-разному, но смысл процедура имеет один.

Под дроблением бизнеса понимается способ экономии на налогах. Компании, которые находятся на специальном режиме налогообложения (упрощенка, патентная система, единый сельхозналог и проч.) при достижении критических размеров выручки и угрозе утраты право применения спецрежима начинают делить компанию на части. Новые фирмы формально являются самостоятельными юридическими лицами, но фактически имеют одних и тех же учредителей.

Справочно: в 2023 году предельная величина доходов по УСНО составляет 188,55 млн. руб. для тех, кто применяет стандартные ставки; 251,4 млн. руб. — для компаний и ИП с повышенными ставками и 141,4 млн. руб. — «порог» для перехода на упрощенную систему налогообложения. Иными словами, для использования льготных налоговых ставок суммарный объем выручки индивидуального предпринимателя или юрлица не должен превышать обозначенных значений.

Другая трактовка понятия «дробление бизнеса» — вид искусственного разделения одного или нескольких юридических лиц с таким разделением выручки между этими взаимосвязанными экономическими субъектами, в результате которого происходит образование необоснованной налоговой выгоды. Также частью экспертов и аналитиков дается несколько иное определение: «при дроблении бизнеса используется несколько ИП или организаций, между которыми осуществляется искусственное перераспределение выручки, работников и (или) имущественных активов».

Независимо от того, какое из приведенных определений применяется, целью любого деления бизнеса в большинстве случаев выступает налоговая оптимизация. В обязанности налоговой службы как регистрирующего и контролирующего органа входит мониторинг подобных процедур и тщательная проверка образовавшихся ООО, ИП и т.д.

Как налоговая «вычисляет» формальное деление компаний

Когда дробление бизнеса преследует сугубо деловые цели, переживать не о чем. В зону повышенного внимания налоговиков в первую очередь попадают компании, которые отвечают следующим критериям:

внешне самостоятельные, ведущие организационную и хозяйственную деятельность; использующие общие ресурсы; руководство осуществляется одними лицами.

Сотрудники фискальных органов на основе разработанного специалистами алгоритма (письмо ФНС РФ от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@) могут определить фиктивность совершаемых юридических процедур по следующим признакам:

участниками сделок являются взаимозависимые фирмы, осуществляющие одинаковые виды деятельности (у них может быть один сайт, юридический адрес, единая материальная база, персонал и проч.);

небольшие по размерам компании применяют спецрежимы и вместо налогов на имущество и на прибыль, НДС (стандартная налоговая нагрузка при основной системе налогообложения - ОСНО) перечисляют в бюджет упрощенный налог;

руководство первой компании становится выгодоприобретателем новых организаций в результате реализации схемы дробления;

список контрагентов у компаний одинаковый - речь о поставщиках и покупателях;

фирмы начинают делиться при приближении к лимиту по выручке, установленному для плательщиков УСН;

расходы по бизнесу распределяются между всеми участниками, фактически происходит взаимное покрытие издержек и т.д.

Справочно: на практике малейшие детали, обнаруженные в ходе камеральных проверок одних компаний, часто помогают налоговым инспекторам раскрывать всю цепочку деления бизнеса через партнеров или контрагентов.

Когда дробление бизнеса не противоречит законодательству

Но не всегда деление бизнеса преследует корыстные цели. Иногда этого требует здравый смысл. Например, оператор мобильной связи лишился лицензии из-за грубой ошибки одного из сотрудников. Чтобы сохранить коллектив и клиентскую базу, открывается другая фирма и уже на нее получается новая лицензия. Работники из одной компании переходят в другую, рабочий процесс не останавливается. В случае восстановления лицензии у компании №1 учредители могут продолжать работать в обеих организациях. И в данной ситуации дробление бизнеса не имело незаконного подтекста ухода от налогов.

Определить легальное разделение бизнеса можно при сопоставлении следующих факторов:

образовавшиеся вследствие дробления одной коммерческой компании субъекты предпринимательства работают независимо друг от друга, осуществляя деятельность на свой страх и риск; новые компании и ИП используют собственные ресурсы; решения принимаются руководителями образовавшихся компаний, а не сторонними лицами — участниками процедуры деления бизнеса.

Компании могут осуществлять деление в связи с не связанными с налогами рисками. Это может быть сфера деловых интересов учредителей, особенная стратегия завоевания рынка, открытие нового направления деятельности и проч. Важную роль играет и анализ поставщиков, покупателей - когда фирмы являются независимыми друг от друга, чаще всего списки их выгодоприобретателей будет отличаться. Также немаловажное значение имеет вид экономической деятельности - если он разный, вопросы налоговых инспекторов могут отпасть сами собой.

Справочно: одним из явных признаков искусственного раздела бизнеса выступают договоры беспроцентных займов и дарения между участниками процедуры — разделяемой компанией и новыми юрлицами, ИП.

Какие последствия предусмотрены законодательством РФ

Сегодня очень многих блогеров обвиняют в уходе от налогов с помощью дробления бизнеса через открытие супругами второй, третьей и т.д. компании или ИП с тем же видом деятельности.

Отличить «хитрую» схему несложно, ведь при законном разделе компании:

предприниматель выделяет определенный вид деятельности, например оказание услуг — одна фирма, реклама — другая;

доход одного бизнеса не перекрывает другой и они никак не перекликаются между собой.

Важно: если ИФНС РФ докажет, что деление бизнеса произведено незаконно, произойдет пересчет налоговой базы с доначислением налогов, пеней и штрафов. Актуальная судебная практика свидетельствует о том, что размер данных санкций может исчисляться миллионами рублей.

Но нарушителя могут привлечь помимо административной и к уголовной ответственности по статье 199 УК. Наказать могут лиц, которые занимали руководящие должности — директор, главный бухгалтер и т.д. Сумма штрафа по данной статье колеблется в диапазоне 100-500 тыс.руб. Когда размер причиненного государству ущерба значительный (15-45 млн. руб.), виновных могут лишить свободы на срок до 6 лет. При подсчете суммы ущерба берутся данные за 3 финансовые года, идущие подряд.



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