Судебная практика по дроблению бизнеса

Активная деятельность налоговых органов по выявлению признаков искусственного дробления бизнеса в попытке уйти от налогов часто заканчивается судебными спорами.

Статистика показывает, что лишь 20% исков налогоплательщиков заканчиваются отменой доначислений налогов и штрафных санкций. В остальных 80% дел суд принимает сторону налоговой службы и оставляет исковые заявления недовольных налогоплательщиков без удовлетворения.



Реально ли выиграть дело?

Несмотря на общие тенденции судебной практики по рассмотрению дел об искусственном разделении бизнеса, риски обвинения налогоплательщика в сознательной минимизации налоговой базы могут быть нивелированы. Часто спор с налоговой инспекцией может быть урегулирован на стадии досудебных переговоров, когда работники ФНС РФ только начинают формировать доказательную базу. Налогоплательщик, который своевременно и адекватно отреагирует на требования о предоставлении пояснений или уточнении сумм налоговых деклараций, может защитить себя от обвинений в мошеннических схемах. Поэтому крайне важно структурировать свой бизнес, предупреждая тем самым массу негативных последствий. Но обо всем по порядку.

Основными признаками дробления бизнеса для налоговиков являются следующие обстоятельства:

· взаимозависимость лиц (руководители - близкие родственники, ИП работает по доверенности налогоплательщика и т.д.);

· общее производство (оборудование установлено в одном месте, продукция изготавливается одним персоналом, хранение также организовано по одному адресу и т.д.);

· использование единого торгового знака, бренда, торговой марки (фабрика изготавливает мебель под логотипом «ДУБ», розничная сеть реализует продукцию под той же вывеской);

· сосредоточение бухгалтерских и финансовых потоков в одном месте (единая бухгалтерия, счета открыты в одном учреждении банка, одинаковый IP-адрес отправки деклараций и проч.);

· перечень контрагентов один и тот же - цепочка партнеров основного налогоплательщика и мелких ИП и ООО ограничена одними и теми же поставщиками ресурсов, покупателями товаров и услуг (часто в суде как косвенное доказательство всплывает факт централизованного заказа канцелярских товаров для всех участников процесса - одна компания в один день поставляет расходные материалы всем сразу);

· использование одинаковых контактных данных - электронная почта, телефоны, сайт;

· одни и те же работники принимаются сразу в несколько компаний одновременно (у основного налогоплательщика на полную ставку, в разветвленную сеть - на 0,3-0,5 ставки);

· ведение переговоров с деловыми партнерами по одному физическому адресу (чаще всего - в офисе главной компании);

· сроки создания новых фирм и регистрации ИП совпадают с критическими сроками приближения главного налогоплательщика по объему выручки к критической отметке (в 2023г. - 251,4 млн. руб.);

· показания свидетелей.

Последний аспект крайне важен. В налоговых спорах свидетельские показания часто играют первостепенную роль. Тех же свидетелей потом приглашают в суд для подтверждения своих слов.

Налоговая служба в своей работе руководствуется письмом №15895 (Письмо ФНС России от 11 августа 2017 г. №СА-4-7/15895@), устанавливающим критерии установления фактов искусственного дробления бизнеса.

Обзор судебной практики 2022 года

Выберем из перечня судебных дел наиболее показательные. Первое - Определение ВС РФ от 26 января 2022г. №306-ЭС21-21905. Суд принял сторону налогоплательщика, которому удалось доказать хозяйственную самостоятельность объединенных налоговыми органами в цепочку компаний и ИП. Истец привел весомые аргументы в пользу того, что юридические лица вели свой бизнес независимо друг от друга, а именно:

· каждая компания использовала собственные ресурсы (включая персонал);

· создание юрлиц происходило в разное время, в течение нескольких лет;

· свидетели подтверждали отсутствие взаимосвязи между компаниями (договора заключались разными людьми, переговоры проходили в разных местах, каждая компания имела свой IP-адрес и контактные данные);

· все компании занимались разными видами деятельности.

Единственным аргументом налогового ведомства выступало наличие общей бухгалтерии, но регистрация разных фактов хозяйственной деятельности и отсутствие прямых доказательств взаимосвязи организаций отсутствует. В совокупности представленных аргументов суд удовлетворил иск налогоплательщика, и все претензии ФНС РФ были сняты.

Второй судебный процесс - Определение ВС РФ от 17 марта 2022г. №309-ЭС22-1645. В этом деле суд принял сторону налогового органа. Основной налогоплательщик является плательщиком ОСНО, взаимозависимые юрлица используют УСН. Ключевыми признаками искусственного разделения бизнеса были признаны следующие факты:

· использование типовых договоров одинакового шаблона на разные услуги и работы;

· действие от имени ИП лиц, входящих в состав штатного персонала ООО (свидетельские показания контрагентов);

· принятие всех важных решений учредителями главного налогоплательщика;

· одномоментная регистрация ИП, включенных в схему ухода от налогов через дробление бизнеса.

Приведенные налоговым органов доводы суд посчитал достаточными, в иске налогоплательщику было отказано, т.е. требования ФНС РФ оставлены без изменений.

Верховный суд в своем Определении №304-ЭС21-25070 от 10 января 2022г. уточнил классификацию признаков формального вовлечения в цепочку хозяйственных операций нескольких юрлиц и ИП. Владелец крупной компании создал целую сеть магазинов, которыми управлял единолично через сотрудников компании, которые зарегистрировались как ИП. Именно единая финансовая и управленческая система, доказанная в суде налоговыми инспекторами, стала решающим доводом для суда, принявшего сторону фискального ведомства.

Как минимизировать риски

Когда владелец компании чувствует, что к его бизнесу могут быть претензии со стороны надзорных органов, лучше подстраховаться заранее. Ведь когда начнется встречная или камеральная проверка, ликвидировать очевидные взаимосвязи и взаимозависимости будет технически очень сложно.

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