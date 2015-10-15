Амнистия за дробление бизнеса: стоит ли игра свеч?

С 12 июля 2024 года действуют правила налоговой амнистии для тех, кто добровольно откажется от дробления бизнеса.

Указанные правила закреплены в статье 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ. При этом законодатель не решился вводить новые правила в сам <a href='https://www.klerk.ru/cdoc/view/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf/?utm_source=documentId616948&utm_medium=linkReplacerId3'>Налоговый кодекс</a> РФ. По-нашему мнению, скорее всего, это вызвано временным характером меры, ведь налогоплательщиком разрешили амнистироваться пока только за 2022–2024 годы, если в 2025-2026 года вновь не выявят дробление (пункт 3 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Введено понятие дробления бизнеса для целей амнистии

Законом для целей амнистии впервые на законодательном уровне вводится и понятие дробления бизнеса. Не будем слишком подробно останавливаться на этом и ругать законодателя за то, что он недостаточно точно сформулировал этот многострадальный механизм «налоговой оптимизации».

Скажем лишь, что для целей амнистии дробление бизнеса было определено достаточно узко: под ним понимается разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями и ИП), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов (подпункт 1 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Очевидно, что понятие дробления бизнеса гораздо шире, и далеко выходит за рамки применения специальных режимов налогообложения. По сути, это любое формальное разделение бизнеса для целей получения налоговых льгот и преференций. Однако так ли это важно для целей амнистии? - полагаем, что нет. Просто амнистировать будут более узкий круг «дробленщиков».

Измениться ли практика по делам, вязанным с дроблением бизнеса? – по нашему мнению, тоже нет. Эта практика формируется уже не один десяток лет, и всему профессиональному сообществу давно понятно, что такое разделение бизнеса для целей экономии на налогах. В связи с этим «отскочить» от претензий налоговой не получится, если Вы формально вдруг не подпадаете под легальное понятие дробления бизнеса.

Указанный вывод подтверждается, в том числе и Письмом ФНС России от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@, в котором обобщена практика судебных споров, разрешенных в пользу налоговых органов по делам о дроблении бизнеса.

Очевидно, что это Письмо по задумке налоговой должно использоваться налогоплательщиками в качестве памятки для анализа признаков дробления бизнеса. Если налогоплательщики не захотят амнистироваться, то ФНС, вооружившись этим письмом, может понуждать налогоплательщиков побыстрее «раскрыть» схему.

В частности, в Письме приводятся следующие «кейсы», свидетельствующие об использовании налогоплательщиком дробления бизнеса.

1. Ведение единой хозяйственной деятельности через организации, применяющие специальные налоговые режимы, создание новых юридических лиц при расширении бизнеса с единственной целью получения налоговых преимуществ (дело № А43-21183/2020 (ООО «Домоуправляющая компания Сормовского района «Сормово»);

2. Искусственное выделение из единого бизнеса части (сегмента) с последующей ее передачей подконтрольному лицу, применяющему специальный налоговый режим (дело № А27-16351/2019 (ООО «Олимп Плаза»);

3. Для целей дробления бизнеса лица могут быть признаны взаимозависимыми по основаниям, прямо не предусмотренным <a href='https://www.klerk.ru/cdoc/view/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf/?utm_source=documentId616948&utm_medium=linkReplacerId3'>НК РФ</a> (дело № А29-2698/2020 (ООО «ОптимаСтрой»);

4. Действия налогоплательщика, применяющего общую систему налогообложения, по занижению размера своих доходов путем их перераспределения на взаимозависимых лиц, находящихся на специальных налоговых режимах (дело № А40-9440/2018 (ООО «МВО-Столица»);

5. Налогоплательщик и взаимозависимое лицо осуществляют виды деятельности, которые являются частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата, искусственно разделенного в целях получения налоговой выгоды (дело № А63-18516/2020 (ИП Шупиков А.Н.);

6. Формальное вовлечение членов семьи в хозяйственную деятельность с целью получения налоговой экономии без осуществления ими реальных предпринимательских функций (дело № А75-20885/2020 (ИП Оседло В.И.);

7. Ведение обществом хозяйственной деятельности совместно со своим учредителем и (или) руководителем, имеющим статус индивидуального предпринимателя (дело № А43-3918/2020 (ООО «Промышленно-коммерческая фирма «Квин»).

Следует лишь добавить, что на этом перечень признаков дробления бизнеса не исчерпывается. В этом Письме ФНС направила лишь основные признаки, которые в каждом конкретном случае могут иметь уникальное преломление.

Алгоритм амнистии по дроблению бизнеса: пока больше вопросов, чем ответов

Освобождение от налоговых доначислений возможно только при добровольном отказе налогоплательщика от дробления бизнеса. Под таким добровольным отказом в законе понимается исчисление и уплата лицами, участвовавшими в дроблении бизнеса, налогов в размере, определенном в результате консолидации по всей группе лиц доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения (подпункт 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Уже это положение вызывает вопросы. Так, непонятно, какие именно лица, когда и каким образом должны будут исчислять и уплачивать налоги в результате консолидации доходов и иных параметров (штат, активы и т.д.) для целей применения амнистии.

Дробление означает, что участники группы для налоговых целей не являются самостоятельными, они признаются частью налогоплательщика (являются его подразделениями, которые были искусственно выделены в целях налоговой экономии). Если это так, то такие участники группы в принципе не должны исчислять и уплачивать налоги. Это должен делать только налогоплательщик, который признается выгодоприобретателем и является основным «ядром» всей структуры.

Алгоритм раскрытия «схемы» также не до конца ясен. По-видимому, он состоит в том, что налогоплательщик- выгодоприобретатель сдает декларации и уплачивает все налоги общей системе налогообложения (НДС, налог на прибыль и т.д.) за всех участников группы, начиная с периода 2025 года. По общему правилу уточненные декларации сдавать не нужно. При проверке за 2025-2026 гг. налогоплательщик должен будет доказать, что он не вернулся к дроблению бизнеса.

При этом важно понимать, что любое решение по проверке, по которому налогоплательщику было вменено дробление бизнеса и доначислены недоимка, пени и штрафы, за 2022, 2023 или 2024 года приостанавливается. Указанное приостановление не отменяет право налогоплательщика на обжалование такого решения (пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Но так ли это будет работать на самом деле — пока не ясно. Ожидаем официальных разъяснений от ФНС России и Минфина России.

Гарантии бизнесу по амнистии

Закон гарантирует, что при добровольном отказе от «схемы» государство освободит налогоплательщика от налоговой задолженности, возникшей в результате дробления бизнеса за периоды 2022-2024, если в 2025-2026 года ситуация не повторится и налогоплательщик вновь не будет использовать дробление. Но важно помнить, что амнистия касается только тех решений по проверке, которые не вступили в силу до 12 июля 2024 года.

В этом случае ФНС отдельно рассчитает недоимку и санкции в части дробления бизнеса за 2022–2024 годы и приостановит решение по проверке (пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Также налоговая не будет направлять материалы проверки при крупном размере недоимки в следственный комитет (пункт 15 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Судьба приостановленного решения будет решена по одному из следующих сценариев:

1. При проверке за 2025-2026 годы дробление не выявили. В этом случае доначисленные суммы по приостановленному решению в части дробления «прощаются» со дня, когда вступит в силу решение по проверке за 2025-2026 годы (пункт 5 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

2. Выездной налоговой проверки за 2025-2026 годы не было. Тогда налоговая амнистия применяется с 1 января 2030 года (пункт 6 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

3. При проверке за 2025-2026 годы снова выявили дробление. Помимо сумм, доначисленных по итогам 2025-2026 годов, придется заплатить и доначисления за 2022-2024 годы, материалы проверки будут переданы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела (пункт 7 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

4. Налогоплательщик отказался от дробления только после того, как вынесли решение о выездной налоговой проверке за 2025-2026 годы. Тогда можно претендовать на списание доначислений за дробление за 2022-2023 годы, если отказались от дробления за 2024 год до вступления в силу решения по результатам проверки. Для этого до вступления в силу решения за 2025-2026 года нужно подать уточненную отчетность за 2024 год с показателями без дробления (пункт 9 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

5. После вынесения приостановленного решения бизнес закрывается в результате ликвидации, исключения из ЕГРЮЛ, банкротства. Амнистия также состоится (пункт 12 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). Но если выездная проверка за 2025-2026 годы установит, что этот налогоплательщик фактически продолжает практиковать дробление в составе иной группы лиц, контролируемых теми же лицами, что и ликвидированный налогоплательщик — их обяжут оплатить доначисления ликвидированного налогоплательщика за 2022-2024 годы (пункт 13 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Таким образом, порядок амнистии при дроблении бизнеса сводится к тому, что налогоплательщик освобождается от налоговой задолженности только в том случае, если он раз и навсегда отказался от применения данной «схемы» путем исчисления и уплаты налогов за 2025-2026 года без получения необоснованной экономии на налогах посредством дробления бизнеса.

При этом законодатель никак не поощряет налогоплательщиков, которые в добровольном порядке откажутся от дробления до вынесения решения по проверке за 2022-2024 года. В связи с этим, пока в отношении налогоплательщика не будет проведена налоговая проверка и вынесено решение по ее итогам – амнистироваться нет смысла, поскольку дополнительных преференций в этом случае законом не предусматривается.

Конечно, можно спрогнозировать и более экзотичные варианты развития ситуации. Так, например, решение по проверке за 2022-2024 может быть вынесено во второй половине 2026 года (когда декларационная компания за 2025 уже завершилась). В таком случае, чтобы налогоплательщику амнистироваться, по-видимому, нужно будет подать уточнённые декларации за 2025 год. А это может повлечь доначисление пени и, возможно, штрафов за указанный период. Можно согласиться, что в определённых случаях применять амнистию целесообразно и до вынесения решения по проверке за 2022-2024 года. Тут уже нужно рассматривать конкретные фактические обстоятельства.

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что применение амнистии не лишает налогоплательщика прав, которые ему полагались до амнистии. Так, налогоплательщик вправе амнистировать бизнес, но продолжить оспаривать решение о доначислениях (пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ). По сути, применяя амнистию, налогоплательщик ничего не теряет.

Что обязательно нужно помнить бизнесу перед амнистией

Амнистией по дроблению бизнеса предусматривается освобождение от налоговой ответственности за неуплату налогов в результате дробления. Однако не стоит забывать, что освобождение от уголовной и административной ответственности должностных лиц не устанавливается.

Да, бизнесу гарантируют, что ФНС не будет направлять материалы проверки по приостановленному решению в следственные органы. Но большинству уже известна отрицательная практика возбуждения уголовных дел еще до вступления в силу решения по проверке в обход предусмотренных ограничений. Не исключаем, что и при амнистии эта негативная тенденция будет продолжаться в отсутствие прямой гарантии по освобождению от уголовной ответственности.

Это означает, что если следственные органы, к примеру, иным образом (не от ФНС в порядке статьи 33 НК РФ) получат информацию о дроблении бизнеса, то руководителей или иных ответственных лиц по-прежнему могут привлекать к уголовной ответственности за экономические преступления (в том числе по новомодным составам за отмывание денежных средств) при наличии амнистии.

Также важно помнить, что при амнистии налогоплательщик освобождается от ответственности только по статьям 119, 120, 122 НК РФ. По другим составам, предусмотренным <a href='https://www.klerk.ru/cdoc/view/nalogovyj-kodeks-rossijskoj-federacii-nk-rf/?utm_source=documentId616948&utm_medium=linkReplacerId3'>НК РФ</a>, освобождение не предусмотрено. В связи с этим, следует опасаться, например, привлечения к ответственности по статье 126 НК РФ в результате непредставления документов по требованию ФНС.

Наши рекомендации

Мы рекомендуем не спешить применять амнистию.

Во-первых, в большинстве случаев до решения по итогам проверки амнистироваться смысла нет — дополнительных преференций никаких не будет. Стоит лишь опасаться доначисления пени и штрафов, если вовремя не сдать декларацию и не уплатить налог за 2025-2026 года.

Во-вторых, пока нет четкого понимания порядка по реализации указанного механизма. Полагаем, что в ближайшее время должны появиться масштабные разъяснения со стороны ФНС, которые закроют хотя бы базовые вопросы о порядке применения амнистии.