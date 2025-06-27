Вычет входного НДС — законное право компаний, которые платят налог по ставке 20% или 10%. Но если вычесть весь начисленный налог и не платить в бюджет, это может вызвать подозрения у налоговой инспекции. ФНС может заподозрить компанию в уклонении от налогов и назначить проверку.

Вычет входного НДС: как не попасть под подозрение налоговой

Что такое безопасная доля вычета НДС?

Безопасная доля вычета — это показатель, который позволяет понять, насколько ваши вычеты соответствуют норме. Официально это не прописано, но есть несколько критериев, которые помогут вам понять, всё ли в порядке.

Если вы не знаете безопасную долю в вашем регионе, ориентируйтесь на следующие показатели:

Доля вычетов за 4 последних квартала должна быть менее 89%. Это правило действует для всех регионов.

Если средний показатель по вашему региону за квартал ниже 89%, ориентируйтесь на региональный показатель.

Где взять средний уровень вычетов по региону?

Популярные справочно-правовые системы публикуют таблицы с данными по доле вычетов по регионам.

Как пользоваться данными?

Чтобы определить безопасную долю вычетов по своему региону, следуйте этим шагам:

Найдите данные по нужному кварталу и региону. Сравните свою долю вычетов с региональным показателем. Если региональный показатель больше 89%, ориентируйтесь на 89%. Если он ниже, используйте региональный показатель.

Пример расчёта безопасной доли вычета

ООО «Влан» работает на общей системе налогообложения и не имеет освобождения от НДС. Бухгалтер компании выяснил, что налоговый инспектор сверяет вычеты с единым показателем по стране — 89% за год.

В июле 2025 года бухгалтер подготовил декларацию по НДС за второй квартал 2025. До её отправки нужно проверить текущую долю вычетов на безопасность. Для этого нужно сложить показатели из деклараций за:

Второй квартал 2025.

Первый квартал 2025.

Четвёртый квартал 2024.

Третий квартал 2024.

Пусть по данным отчётности ООО «Влан» за эти 4 квартала:

Вычеты по НДС составили 2,2 млн рублей.

Начисленный НДС — 2,5 млн рублей.

Годовая доля вычета НДС равна 88% (2,2 / 2,5). Это значит, что компания не превысила безопасную долю. Даже если за какой-то квартал доля вычетов была больше 89%, это не страшно. Главное, чтобы за 4 последовательных квартала общий показатель был меньше 89%.

Что делать, если вычеты превышают безопасную долю?

Если ваша доля вычетов превышает безопасную, скорректируйте её или подготовьте пояснения для налоговой.