Вычет входного НДС: как не попасть под подозрение налоговой
Вычет входного НДС: как не попасть под подозрение налоговой
Что такое безопасная доля вычета НДС?
Безопасная доля вычета — это показатель, который позволяет понять, насколько ваши вычеты соответствуют норме. Официально это не прописано, но есть несколько критериев, которые помогут вам понять, всё ли в порядке.
Если вы не знаете безопасную долю в вашем регионе, ориентируйтесь на следующие показатели:
Доля вычетов за 4 последних квартала должна быть менее 89%. Это правило действует для всех регионов.
Если средний показатель по вашему региону за квартал ниже 89%, ориентируйтесь на региональный показатель.
Где взять средний уровень вычетов по региону?
Популярные справочно-правовые системы публикуют таблицы с данными по доле вычетов по регионам.
Как пользоваться данными?
Чтобы определить безопасную долю вычетов по своему региону, следуйте этим шагам:
Найдите данные по нужному кварталу и региону.
Сравните свою долю вычетов с региональным показателем.
Если региональный показатель больше 89%, ориентируйтесь на 89%. Если он ниже, используйте региональный показатель.
Пример расчёта безопасной доли вычета
ООО «Влан» работает на общей системе налогообложения и не имеет освобождения от НДС. Бухгалтер компании выяснил, что налоговый инспектор сверяет вычеты с единым показателем по стране — 89% за год.
В июле 2025 года бухгалтер подготовил декларацию по НДС за второй квартал 2025. До её отправки нужно проверить текущую долю вычетов на безопасность. Для этого нужно сложить показатели из деклараций за:
Второй квартал 2025.
Первый квартал 2025.
Четвёртый квартал 2024.
Третий квартал 2024.
Пусть по данным отчётности ООО «Влан» за эти 4 квартала:
Вычеты по НДС составили 2,2 млн рублей.
Начисленный НДС — 2,5 млн рублей.
Годовая доля вычета НДС равна 88% (2,2 / 2,5). Это значит, что компания не превысила безопасную долю. Даже если за какой-то квартал доля вычетов была больше 89%, это не страшно. Главное, чтобы за 4 последовательных квартала общий показатель был меньше 89%.
Что делать, если вычеты превышают безопасную долю?
Если ваша доля вычетов превышает безопасную, скорректируйте её или подготовьте пояснения для налоговой.
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