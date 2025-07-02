Как подготовиться ИП к изменениям в 2026 году
2025 год станет переломным для индивидуальных предпринимателей. В этот период они смогут подготовиться к изменениям, которые вступят в силу с 2026 года. С 2026 года ИП запретят заниматься некоторыми видами деятельности.
В их числе:
Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт (за исключением некоторых исключений);
Оптовая торговля (кроме торговли автомобилями и мотоциклами);
Копирование и подготовка документов, а также другие специализированные офисные услуги;
Исполнительские искусства;
Организация культурно-зрелищных мероприятий.
В 2025 году для ИП установили порог выручки — 500 тысяч рублей. Если доход превысит этот показатель в 2026 году, предпринимателю придется сменить статус. В противном случае его признают нарушителем и привлекут к административной ответственности.
Порядок расчета взносов в Фонд социальной защиты населения также изменится с 2026 года. Эти нововведения обсуждали еще в 2024 году, но многие предприниматели не успели подготовиться.
Чтобы сохранить бизнес, ИП должен предпринять несколько шагов:
Оценить свою деятельность. Соотнесите свою работу с разрешенными видами деятельности (приложение №1 к постановлению №457). Если найдете несоответствия, подумайте о смене статуса.
Привести учет в порядок. Убедитесь, что книги учета (в том числе книга учета доходов и расходов) соответствуют налоговым декларациям. Это поможет избежать проблем с контрольными органами.
Выбрать стратегию. ИП может:
- Ликвидировать бизнес, если доход превысит 500 тысяч рублей;
- Перейти в статус самозанятого, учитывая особенности налогового режима и возможные ограничения;
- Создать юридическое лицо, воспользовавшись процедурой бесшовного перехода.
Обратиться за помощью. Консультации с бухгалтерами, юристами и экспертами помогут избежать ошибок и успешно адаптироваться к новым условиям.
Грядущие изменения требуют от предпринимателей тщательной подготовки и стратегического подхода. Анализ деятельности, порядок учета и выбор оптимальной стратегии позволят минимизировать риски и сохранить бизнес. Профессиональная поддержка экспертов станет ключевым фактором успешной адаптации.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии12
Зачем здесь новости Беларуси?
а где Вы прочитали про Беларусь?
@Arhimed0, так это "ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28 июня 2024 г. № 457 О видах индивидуальной предпринимательской деятельности".
@Arhimed0, нигде не написано об этом. Но в этом и суть претензии. Введение в заблуждение.
Ваще ахренеть....
С подобным подходом можно и поискать, что-нить из.... Директив Гитлера. Без указания реквизитов документа, тоже может пригодится что-нить для публикования.
Не, если что, то я не против, публиковать можно и про ту же Беларусь... Но , ведь , надо как-то это отображать в самой статье - про что ваще речь идёт, а то же ведь народ-то под своё подставляет!
В этой статье нет ничего про Беларусь
В статье нет, а новость белорусская.
А вообще в Беларусии есть ИП? Им эта статья наверное бесполезна
Типа... по принципу... там бесполезна, вдруг в России пригодится?
@Arhimed0, получается так)))