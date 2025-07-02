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Зинаида Прокопьева
Индивидуальный предприниматель

Как подготовиться ИП к изменениям в 2026 году

2025 год станет переломным для индивидуальных предпринимателей. В этот период они смогут подготовиться к изменениям.

2025 год станет переломным для индивидуальных предпринимателей. В этот период они смогут подготовиться к изменениям, которые вступят в силу с 2026 года. С 2026 года ИП запретят заниматься некоторыми видами деятельности.

В их числе:

  • Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт (за исключением некоторых исключений);

  • Оптовая торговля (кроме торговли автомобилями и мотоциклами);

  • Копирование и подготовка документов, а также другие специализированные офисные услуги;

  • Исполнительские искусства;

  • Организация культурно-зрелищных мероприятий.

В 2025 году для ИП установили порог выручки — 500 тысяч рублей. Если доход превысит этот показатель в 2026 году, предпринимателю придется сменить статус. В противном случае его признают нарушителем и привлекут к административной ответственности.

Порядок расчета взносов в Фонд социальной защиты населения также изменится с 2026 года. Эти нововведения обсуждали еще в 2024 году, но многие предприниматели не успели подготовиться.

Чтобы сохранить бизнес, ИП должен предпринять несколько шагов:

  1. Оценить свою деятельность. Соотнесите свою работу с разрешенными видами деятельности (приложение №1 к постановлению №457). Если найдете несоответствия, подумайте о смене статуса.

  2. Привести учет в порядок. Убедитесь, что книги учета (в том числе книга учета доходов и расходов) соответствуют налоговым декларациям. Это поможет избежать проблем с контрольными органами.

  3. Выбрать стратегию. ИП может:
       - Ликвидировать бизнес, если доход превысит 500 тысяч рублей;
       - Перейти в статус самозанятого, учитывая особенности налогового режима и возможные ограничения;
       - Создать юридическое лицо, воспользовавшись процедурой бесшовного перехода.

  4. Обратиться за помощью. Консультации с бухгалтерами, юристами и экспертами помогут избежать ошибок и успешно адаптироваться к новым условиям.

Грядущие изменения требуют от предпринимателей тщательной подготовки и стратегического подхода. Анализ деятельности, порядок учета и выбор оптимальной стратегии позволят минимизировать риски и сохранить бизнес. Профессиональная поддержка экспертов станет ключевым фактором успешной адаптации.

Информации об авторе

Зинаида Прокопьева

Зинаида Прокопьева

Главный бухгалтер в ип Носов Юрий Васильевич

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