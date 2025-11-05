ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Зинаида Прокопьева
Отчетность

Чек-лист: подготовка к расчету и сдаче отчетности по НДС при ОСНО

Чтобы корректно рассчитать и подготовить отчетность по НДС следуйте следующим правилам.

Общая система налогообложения» (ОСНО).

  1. Инвентаризация начальных остатков:
       - Проверьте, правильно ли отображены начальные остатки на счетах 76-АВП и 62-02. Эти счета важны для точного расчета налога.  
       - Повторите проверку по счетам 76-АВВ и 60-02, чтобы убедиться в полноте и точности данных.

  2. Проверка операций:
       - Убедитесь, что все поступления, реализации, платежные поручения и кассовые ордера вовремя и корректно отражены в системе.  
       - Проверьте связь документов с операциями оплаты.

  3. Финальный итог:
       - После выполнения всех шагов, рассчитывайте НДС.

Следуя этому чек-листу, вы сможете уверенно и точно рассчитать и сдать отчетность по НДС, соблюдая все стандарты и нормативы.

Главный бухгалтер в ИП

4 подписчика28 постов

