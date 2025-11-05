Чек-лист: подготовка к расчету и сдаче отчетности по НДС при ОСНО
Общая система налогообложения» (ОСНО).
Инвентаризация начальных остатков:
- Проверьте, правильно ли отображены начальные остатки на счетах 76-АВП и 62-02. Эти счета важны для точного расчета налога.
- Повторите проверку по счетам 76-АВВ и 60-02, чтобы убедиться в полноте и точности данных.
Проверка операций:
- Убедитесь, что все поступления, реализации, платежные поручения и кассовые ордера вовремя и корректно отражены в системе.
- Проверьте связь документов с операциями оплаты.
Финальный итог:
- После выполнения всех шагов, рассчитывайте НДС.
Следуя этому чек-листу, вы сможете уверенно и точно рассчитать и сдать отчетность по НДС, соблюдая все стандарты и нормативы.
