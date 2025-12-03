Новые изменения с 2026 года

В последние годы инвестиции в человеческий капитал стали ключевым драйвером экономического роста. Льготное кредитование образования — важный инструмент государственной политики в этой сфере.
Обновлённые правила субсидирования образования
С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила льготного кредитования. Цель — повысить эффективность поддержки. Теперь студенты, планирующие обучаться по невостребованным специальностям, не смогут получить субсидии. Для востребованных профессий, таких как IT, педагогика, строительство и монтаж, условия остались прежними — льготный кредит под 3%.
Эти изменения направлены на предотвращение избыточного набора на «лишние» специальности. Президент РФ на заседании 6 февраля 2025 года подчеркнул необходимость пересмотра механизмов поддержки в свете демографических и экономических изменений.
Какие возможности это открывает для бизнеса
Для компаний, вкладывающих в развитие сотрудников, новые правила создают дополнительные возможности. Теперь за счёт государства можно финансировать программы обучения, ранее не подпадавшие под условия субсидирования. Важно, что работодатели не могут претендовать на льготные кредиты — это право сохраняется за студентами.
Новый взгляд на квоты для инвалидов
Политика равных возможностей коснулась и трудоустройства инвалидов. Теперь выполнение квоты на одного ветерана боевых действий или участника специальной военной операции считается за два рабочих места.
Этот подход направлен на улучшение социальной защиты этих категорий граждан и создание более инклюзивной рабочей среды.
Судебные аспекты изменения цен на товары при росте НДС
Конституционный суд РФ рассмотрел дело о повышении цен на товары по договорам поставки из-за роста НДС. Суд постановил, что изменение цены возможно только при заключении дополнительного соглашения или расторжении договора. В противном случае поставщик может обратиться в суд и потребовать увеличения цены, но не более чем на половину суммы налога.
Для товаров, закупаемых для государственных и муниципальных нужд, изменение цены запрещено без обоснования и в рамках контрактной системы.
Обязательная маркировка товаров: новые вызовы и перспективы
С 1 декабря 2025 года вводится обязательная маркировка четырёх групп товаров: детских игрушек, какао-продуктов, бритв и строительных материалов второго этапа. Это решение направлено на повышение прозрачности рынка, борьбу с контрафактом и защиту потребителей.
Производители и импортёры должны наносить коды Data Matrix на товары и передавать данные в систему «Честный знак». Оптовые и розничные продавцы обязаны проверять наличие кодов при приёмке продукции.
Во второй половине ноября 2025 года начались экспериментальные проекты по маркировке трёх дополнительных групп товаров: бакалейных, мясной продукции и полуфабрикатов. Эти проекты помогут протестировать систему маркировки и обеспечить её успешное внедрение.
Заключение
Изменения в законодательстве, касающиеся льготного кредитования, трудовых отношений и маркировки товаров, свидетельствуют о стремлении государства создать эффективные и справедливые механизмы регулирования экономики. Эти меры направлены на устойчивое развитие, повышение социальной защищённости граждан и стимулирование инвестиций.
