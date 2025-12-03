Новые изменения с 2026 года

Обновлённые правила субсидирования образования

С 1 декабря 2025 года вступают в силу новые правила льготного кредитования. Цель — повысить эффективность поддержки. Теперь студенты, планирующие обучаться по невостребованным специальностям, не смогут получить субсидии. Для востребованных профессий, таких как IT, педагогика, строительство и монтаж, условия остались прежними — льготный кредит под 3%.

Эти изменения направлены на предотвращение избыточного набора на «лишние» специальности. Президент РФ на заседании 6 февраля 2025 года подчеркнул необходимость пересмотра механизмов поддержки в свете демографических и экономических изменений.