Налоги на внутриигровых персонажей. Пара несвоевременных мыслей

Очередная новость о спорах по поводу персонажей из онлайн-игр заставила задуматься. Суд может признает/признает персонаж в онлайн-игре имуществом (имущественными правами). Может быть, даже удается вернуть персонаж владельцу. А может ли такое имущество облагаться налогом?

В действующем российском законодательстве до настоящего времени нет ни одного налога, под объект которого подходили бы игровые персонажи. Максимально близкая конструкция — это налог на имущество физических лиц, но, однако, им могут облагаться только объекты недвижимости.

Налог на доходы физических лиц? Но здесь мы не получаем материальной выгоды в виде персонажа, обычно, мы тратим доход, который уже был обложен налогом, на приобретение для себя либо для родственников/друзей/знакомых игровых персонажей и игрового имущества, условно, цифровых прав.

Если смотреть с другой стороны, со стороны компании-разработчика, то доход от продажи внутриигрового имущества она должна отразить по налогу на прибыль (если мы говорим о российских компаниях). Что касается перепродажи персонажей или внутриигрового имущества между физическими лицами, то это будет не прибыль организации, а доход физических лиц.

Но отсюда вопрос. Должна ли компания-разработчик, поддерживающая игру, отслеживать операции по продаже внутриигрового имущества/персонажей между игроками? И после этого передавать информацию в налоговые органы?

Технически это возможно, но возникают сложности с тем, что в онлайн-игре могут совершаться операции между резидентами различных, порой даже не участвующих в автоматическом обмене информацией, юрисдикциях.

В таком случае подобные операции будут квалифицироваться как объекты обложения НДФЛ.

Казалось бы, отдельного налога не требуется.

Но постепенно в мире нарастают тенденции обложения цифровых активов. Первым значимым примером были налоги «на Google», сейчас обсуждается электронное (цифровое) представительство для налога на прибыль и НДС.

Я не исключаю, что со временем начнут вводить налоги на цифровое имущество, то есть ценности, которые могут быть выражены только в строчках кода (ну и веселье, которые пользователи от них получают).

Как представляется, внутриигровые персонажи и активы могут стать одной из первых «жертв» таких цифровых налогов.