Внедрение режима служебных произведений

Одним из наиболее проблемных юридических вопросов для разработчиков ПО стало доказывание наличия исключительных прав на те или иные программы, базы данных и программные модули. Что требуется для этого — в статье.

Минцифры РФ в письме от 11.10.2021 № П11-2-05-200-44970 разъясняет условия признания организации разработчиком программ для ЭВМ:

· Необходимо доказать наличие правовой связи с физическими лицами-разработчиками ПО;

· Правовая связь должна выражаться в трудовых или гражданско-правовых отношениях между физическими лицами-разработчиками и организацией, претендующей на признание разработанного ПО «собственным».

Правовая связь между физическими лицами-разработчиками и организацией подтверждается следующими документами:

· приказами о начале разработки или иными документами, свидетельствующими о начале разработки (приказ о создании рабочей группы и т.п.);

· приказами об окончании разработки или иными документами, свидетельствующими об окончании разработки (приказ о приемке, акт (протокол) приемки, акт приема-передачи нематериальных активов, приказ о постановке на баланс и т.п.);

· служебными заданиями и (или) техническими заданиями в любой применяемой в организации форме - в отношении работников организации;

· договорами на разработку программы для ЭВМ, базы данных (всех или некоторых этапов (части этапов) разработки), дополнительными соглашениями к ним, приложениями, техническими заданиями, спецификациями, актами сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) - в отношении физических лиц, привлеченных в рамках гражданско-правовых отношений.

Аналогичные условия должны выполняться не только для целевых доходов, обусловленных признанием ПО «собственным» для IT-Компании, но и для всех видов целевого дохода, как подтверждающих факты участия налогоплательщика в IT-деятельности.

Иногда для признания ПО «собственным» организация, компания должна обладать исключительными правами на результаты деятельности конкретных физических лиц – работников/ сотрудников ГПХ.

Вопросы наличия исключительных прав на ПО основываются на гражданском законодательстве. Согласно пункту 1 статьи 1259 ГК РФ программы для ЭВМ относятся к объектам авторских прав. При этом авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как авторские права на произведения литературы (статья 1261 ГК РФ).

Аналогичным образом программы для ЭВМ охраняются в международных договорах. Так, в соответствии со статьей 10 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Марракеш, 15.04.1994) компьютерные программы, как исходный текст, так и объектный код охраняются как литературные произведения в соответствии с Бернской конвенцией (1971 г.). Статьей 4 Договора Всемирной организации интеллектуальной собственности по авторскому праву, принятому Дипломатической конференцией по некоторым вопросам авторского права и смежных прав в Женеве 20.12.1996, компьютерные программы охраняются как литературные произведения в смысле статьи 2 Бернской конвенции. Такая охрана распространяется на компьютерные программы независимо от способа или формы их выражения.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если этим Кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии с положениями ст. 1234 ГК РФ, должно быть зафиксировано и понятно условие о возмездности отчуждения исключительных прав; при невозможности доказать то, что отчуждение произошло возмездно (произошло именно отчуждение прав, но не нечто иное – выполнение трудовой функции, оказание услуг (выполнение работ) по ГПХ), суд может признать недействительным условие об отчуждении исключительных прав, что может создавать риски как гражданско-правового характера, так и налоговые риски для применения IT-Льгот.

Существует подход о том, что сама по себе выплата сотруднику заработной платы (а равно подрядчику - вознаграждения по договору подряда) не может заменять выплату указанного вознаграждения (Постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда от 30 ноября 2016 г. № 4Г-4337/2016).

Вознаграждение автору выплачивается работодателем за распоряжение служебным РИД, что выходит за рамки трудовых отношений – так, именно создание (но не предоставление возможности последующего распоряжения РИД со стороны работодателя) РИД является трудовой функцией сотрудника, и именно за это он получает заработную плату. Соответственно, потребуется каждый раз, когда в пользу работодателя или заказчику отчуждаются исключительные права на ПО, потребуется делать отдельные платежи (их сумма в судебной практике четко не определена, зачастую, платят в пределах 100 – 1000 рублей за права на соответствующее ПО), указывая в назначении платежа, что это именно плата за отчуждение исключительных прав, а не зарплата, премия или что-либо еще.

Исходя из имеющегося опыта, соблюдения такого порядка обычно достаточно для фиксации и подтверждения прав на ПО, которое позволяет разработчику спокойно получать налоговые льготы, статус резидента Сколково и включать свои разработки в реестр отечественного ПО.