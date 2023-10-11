Налоговая реформа, введенная в 2023 году, заработала очень плохо

Налоговая реформа, введенная в 2023 году, показала себя не с лучшей стороны. Складывается впечатление, что все было разработано и принято наспех, без участия бухгалтеров. В результате многие моменты оказались непонятными и неудобными как для бизнеса, так и для налоговой службы.

Кажется, что реформа была принята для удобства работы органов власти, а не для бизнеса. Такой подход неправильный. Цели у власти и бизнеса схожи, но пути к их достижению различны. Бизнес стремится к получению дохода и ориентирован на управленческий учет, в то время как задача власти — распределение налогов, то есть учет расходов.

Власти следовало бы сблизить эти пути, однако они, кажется, еще больше их разделили. Теперь сверка по налогам становится бессмысленной из-за вышеуказанных причин.

Требование к налогоплательщикам регулярно отправлять уведомления говорит о том, что власти, по какой-то причине, переложили на бизнес ответственность за расчеты с банком. Это глубоко ошибочный подход. Каждый должен заниматься своим делом.

Сама идея реформы может быть и хорошей, но ее реализация требует корректировки. Почему бы не утвердить ежемесячную отчетность по «расчету страховых взносов» и 6-НДФЛ до 25 числа после отчетного месяца? К 28 числу у вас будут данные о обязательствах по взносам, и вы сможете без лишних уведомлений перечислить их с единого счета. В разделе 2 формы 6-НДФЛ указываются фактические удержания за отчетный месяц. Если в этом разделе указать удержания за период с 23 по 22 число, это и будет служить уведомлением. Таким образом, основываясь на этом разделе, 28 числа вы сможете перечислить НДФЛ с единого счета без дополнительных уведомлений. При этом ежемесячный отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах» становится избыточным, так как все необходимые данные уже содержатся в вышеуказанных отчетах.

Что касается декларации по прибыли: если вы ввели единый платеж, то нет необходимости разделять налог на региональный и федеральный уровни в декларации для налогоплательщика. Налогоплательщик начисляет 20% и перечисляет их. Вы можете самостоятельно распределить эти средства, причем, при необходимости, менять процентное соотношение каждый год в соответствии с законами о бюджете, не меняя при этом форму декларации.

Этот текст написан после прочтения новости В этом году бизнес может сдать три дополнительных добровольных уведомления на НДФЛи комментариев к ней.