Уведомление по ЕНП

В этом году бизнес может сдать три дополнительных добровольных уведомления на НДФЛ

С 1 октября налоговые агенты получили право сдавать два уведомления на НДФЛ в месяц. Эта норма действует до конца 2023 года.
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Таким образом, за этот период работодатели могут представить 3 промежуточных уведомления: 12 октября, 13 ноября и 12 декабря, пояснили в УФНС Удмуртии.

Досрочные или промежуточные уведомления не являются обязательными. Их сдают до 12-го числа текущего месяца с указанием НДФЛ, удержанного за период с 23-го числа предыдущего месяца до 9-го числа текущего месяца.

При этом налоговый агент по-прежнему обязан подавать ежемесячно по сроку 25-го числа уведомление с полной суммой удержанного НДФЛ за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца включительно, а также с 23 декабря по 31 декабря.

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