Изменения с 1 сентября 2024 в законе «Об охране окружающей среды»

Об исключении обязанности постановки на государственный учет объектов НВОС IV категории с 01.09.2024 вступил в силу.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИЯ от 23 августа 2024 года

Федеральный закон от 25.12.2024 № 622-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в пункт 4 статьи 4.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», предусматривающие, что при постановке на государственный учет объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду (далее – объект НВОС), может быть отнесен к объектам I, II или III категории.

Обязанность по постановке на государственный учет объектов, соответствующих критериям отнесения объектам IV категории, исключается. При этом подтверждение соответствия объекта НВОС критериям объектов IV категории Росприроднадзором и его территориальными органами не предусмотрено, природопользователь самостоятельно определяет категорию негативного воздействия своего объекта.

Обращаем внимание на отсутствие необходимости направления заявлений об исключении из государственного реестра объекта НВОС, поставленного на государственный учет до 01.09.2024. В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2024 № 473 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2022 г. № 830» органам, осуществляющим учет объектов НВОС до конца 2024 года поручено обеспечить исключение учетных сведений об объектах НВОС и уведомить об этом природопользователей в установленном порядке.