Конец недели? Да вы шутите! Это просто мираж между «пятница уже?» и «почему отчетность сама не летит в облако?».

А завтра 8 Марта! И пока девочки-небухгалтеры ждут цветы и комплименты, мы тут сидим с калькулятором в одной руке и мыслями о 4 копейках от СФР в другой. Четыре. Копейки. Это вам не НДС, это уже высший пилотаж финансовой сатиры!

Я девочка (да, та самая, что считает дни до зарплаты как до Нового года). И сегодня я хочу:

1️⃣ Шоколадку — чтобы заесть стресс от акта сверки с контрагентом, который три месяца путал дебет с кредитом.

2️⃣ Шампанского — чтобы пузырьки унесли меня прочь от календаря бухгалтера в мир, где "первичка" — это про любовь, а не про документы.

P.S. Если вы вдруг увидите, как я тихонько сливаюсь в закат с чеком на 4 копейки в кармане — не судите. Я уже в пути… к холодильнику. 🍾🍫

С праздником, коллеги! Да здравствует 8 Марта — единственный день в этом месяце, когда можно сказать налоговой: «Завтра разберёмся!»* 💐✨