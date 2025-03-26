Этот шедевр законодательного творчества – попытка Минфина РФ автоматизировать взыскание налогов с граждан, минуя суды. По сути, налоговики хотят играть в «долг-списывай» без лишней бюрократии.
Если коротко: «Не заплатил налоги? Спишем тихонько, пока ты не заметил. Суды? Ну их в баню!»
Как это работает?
Раньше цепочка была:
Игнорируешь уведомление →
Получаешь требование →
Игнорируешь и его →
Налоговая бежит в суд →
Судья машет волшебной палочкой (приказом) →
Банк списывает деньги или приставы начинают «турне» по вашей квартире.
Теперь всё будет проще:
Долг появился в Едином налоговом счете (ЕНС) →
Тебе шлют уведомление в личный кабинет/на «Госуслуги»/заказным (если ты технофоб) →
Не возмутился за месяц →
Налоговая списывает деньги автоматом.
Сначала – со счетов, потом – из-под матраса (спасибо ФССП), затем – забирают коллекцию марок дедушки.
Нюансы
30 тысяч рублей – магическая сумма. Если долг больше, взымают сразу. Меньше? Ждут 3 года (но вы об этом забудете, а потом – сюрприз!).
Защита прав? Можно пожаловаться за 30 дней (если успеете). Не тронут компенсации за вред здоровью и половину зарплаты (если она выше прожиточного минимума).
«Прожиточный минимум оставим!» – щедрость, достойная оваций.
Плюсы для государства:
Суды разгрузятся (судьи уже танцуют лезгинку от счастья).
Бюджет пополнится на 22,5 млрд рублей (видимо, эти деньги «потерялись» в карманах граждан).
Цифровизация рулит! ЕНС теперь не только для налогов, но и для автоматического списания.
Финансовые аппетиты:
0,9 млрд рублей – на доработку системы ФНС (чтобы кнопка «списать» работала без глюков).
1,21 млрд рублей – на почтовые расходы (Почта России: «Спасибо, купим ещё пару лошадей для доставки!»).
Итог
Закон – как кофе без кофеина: вроде всё правильно, но души нет. С одной стороны – прогресс и эффективность, с другой – риск, что ваши деньги исчезнут, пока вы чихаете.
Совет: проверяйте ЕНС чаще, чем соцсети. Иначе однажды обнаружите, что ваша «подушка безопасности» стала налоговой подушкой для бюджета.
P.S. А может, не так страшен черт, как его малюют?
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