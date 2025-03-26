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Ольга Ушакова
Обзор налоговых новостей

Налоговый автопилот: ФНС собралось списывать долги, пока вы спите

Российские налоговики решили, что суды – это прошлый век. С 1 ноября долги граждан по налогам будут списывать автоматом – через ЕНС. Не успели моргнуть? Деньги уже ушли в бюджет. Осталось лишь гадать, что исчезнет первым: ваши сбережения или вера в то, что «письмо из ФНС» – это не страшный сон.

Этот шедевр законодательного творчества – попытка Минфина РФ автоматизировать взыскание налогов с граждан, минуя суды. По сути, налоговики хотят играть в «долг-списывай» без лишней бюрократии.

Если коротко: «Не заплатил налоги? Спишем тихонько, пока ты не заметил. Суды? Ну их в баню!» 

Как это работает? 

Раньше цепочка была: 

  1. Игнорируешь уведомление → 

  2. Получаешь требование → 

  3. Игнорируешь и его → 

  4. Налоговая бежит в суд → 

  5. Судья машет волшебной палочкой (приказом) → 

  6. Банк списывает деньги или приставы начинают «турне» по вашей квартире. 

Теперь всё будет проще: 

  1. Долг появился в Едином налоговом счете (ЕНС) → 

  2. Тебе шлют уведомление в личный кабинет/на «Госуслуги»/заказным (если ты технофоб) → 

  3. Не возмутился за месяц → 

  4. Налоговая списывает деньги автоматом. 

Сначала – со счетов, потом – из-под матраса (спасибо ФССП), затем – забирают коллекцию марок дедушки. 

Нюансы

  • 30 тысяч рублей – магическая сумма. Если долг больше, взымают сразу. Меньше? Ждут 3 года (но вы об этом забудете, а потом – сюрприз!). 

  • Защита прав? Можно пожаловаться за 30 дней (если успеете). Не тронут компенсации за вред здоровью и половину зарплаты (если она выше прожиточного минимума). 

  • «Прожиточный минимум оставим!» – щедрость, достойная оваций. 

 Плюсы для государства: 

  • Суды разгрузятся (судьи уже танцуют лезгинку от счастья). 

  • Бюджет пополнится на 22,5 млрд рублей (видимо, эти деньги «потерялись» в карманах граждан). 

  • Цифровизация рулит! ЕНС теперь не только для налогов, но и для автоматического списания. 

 Финансовые аппетиты: 

  • 0,9 млрд рублей – на доработку системы ФНС (чтобы кнопка «списать» работала без глюков). 

  • 1,21 млрд рублей – на почтовые расходы (Почта России: «Спасибо, купим ещё пару лошадей для доставки!»). 

 Итог

Закон – как кофе без кофеина: вроде всё правильно, но души нет. С одной стороны – прогресс и эффективность, с другой – риск, что ваши деньги исчезнут, пока вы чихаете.

Совет: проверяйте ЕНС чаще, чем соцсети. Иначе однажды обнаружите, что ваша «подушка безопасности» стала налоговой подушкой для бюджета. 

P.S. А может, не так страшен черт, как его малюют?

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Ольга Ушакова

Ольга Ушакова

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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