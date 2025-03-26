Закон – как кофе без кофеина: вроде всё правильно, но души нет. С одной стороны – прогресс и эффективность, с другой – риск, что ваши деньги исчезнут, пока вы чихаете.

Совет: проверяйте ЕНС чаще, чем соцсети. Иначе однажды обнаружите, что ваша «подушка безопасности» стала налоговой подушкой для бюджета.

P.S. А может, не так страшен черт, как его малюют?