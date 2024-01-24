Разблокировка активов в EUROCLEAR / CLEARSTREAM

С марта 2022 года у российских владельцев иностранных ценных бумаг (облигаций, депозитарных расписок, акций, кредитных нот и т.п.) возникли сложности с реализацией своих прав по ценным бумагам, а именно, с оборотом ценных бумаг и получением причитающихся по ним выплат.

Это было вызвано тем, что крупнейшие европейские депозитарии CLEARSTREAM(Люксембург) и EUROCLEAR(Бельгия) прекратили взаимодействие с Национальным расчетным депозитарием(НРД), учитывающим, в свою очередь, иностранные ценные бумаги российских владельцев.

Далее, 3 июня 2022 года у таких блокировок появилось официальное основание — Евросоюз ввел санкции против НРД.

Решение проблемы (положительный кейс)

C июня 2022 года и по настоящее время к нам обращаются владельцы заблокированных активов, ценных бумаг и денежных средств для защиты своих прав и законных интересов. За это время специалистам BLCONS GROUP удалось наработать положительный опыт в разрешении вопросов, связанных с разблокировкой активов своих клиентов. Приводим типовой пример взаимодействия на основании реального кейса…

Клиент — владелица еврооблигаций, по которым на счете НРД в EUROCLEAR были заблокированы денежные средства в долларах США, переведенные в качестве выплат по купонам и в счет погашения облигаций.

Добросовестность клиента

Было принято решение о необходимости обращения в Казначейство Бельгии с заявлением о выдаче персональной лицензии на разблокировку активов. Для этого, прежде всего, необходимо было удостовериться, что заявитель на включен в санкционные списки; провести проверку заявителя на возможную квалификацию в качестве лица, близкого к персонам и организациям, на которых распространяются санкционные или иные ограничения; подтвердить добросовестность и бесспорность владения активами.

На основе анализа сведений, собранных на предыдущем этапе, был осуществлен подбор оптимального решения, сформирован перечень необходимых документов.

Произведен сбор документов и их надлежащее оформление, в частности, нотариальное удостоверение документов, переводов, нотариальные действия в виде осмотра информации, находящейся в сети Интернет. Также было составлено заявление в Казначейство Бельгии с адекватным задаче описанием ситуации, подтверждением существенных обстоятельств и перечнем приложенных документов.

На этапе подготовки первичного пакета документов часть мероприятий по сбору информации могут взять на себя поверенные заявителя, действующие на основании доверенности, в том числе сотрудники BLCONS GROUP. Отдельно признаtм эффективность направления адвокатских запросов адвокатами из состава нашей команды.

Центр жизненных интересов

Во многих случаях у заявителя может отсутствовать банковский счет вне Российской Федерации. В то же время, наличие такого счета является, в числе прочих, обязательным условием для получения положительного решения Казначейства Бельгии о разблокировке денежных средств, так как выдается одобрение конкретной транзакции: перевод активов из EUROCLEAR на определенный счет заявителя.

По опыту BLCONS GROUP, предпочтительнее, чтобы банковский счет заявителя находился в банке, расположенном в европейской стране. Неудовлетворительными признаются счета банков в Казахстане, Кыргызстане, Армении и других странах СНГ. Могут вызвать сомнения у европейского регулятора счета заявителя в Израиле или на Кипре.

Для открытия счета в Европе нашей компанией предлагается услуга оформления клиенту ВНЖ в европейской стране. В частности, большой положительный опыт и рекомендации имеются в части оформления ВНЖ Сербии. Также в настоящее время налаживаются механизмы получения ВНЖ Испании.

Если заявитель просит разблокировать в составе активов также и ценные бумаги, то потребуется наличие брокерского счета для перевода на него учетных записей в отношении разблокированных ценных бумаг. Услуга по открытию счетов у европейских брокеров может быть оказана нашей компанией.

Гарант

В октябре 2022 года Совет ЕС принял поправку в Регламент ЕС № 269/2014, согласно которой стало возможным рассматривать заявления о разблокировке активов, находящихся на счетах НРД в европейских депозитариях. Одним из условий положительного разрешения поданной заявки указано приложение к заявлению обязательства европейского оператора(гаранта).

В ходе изучения практики рассмотрения заявлений Казначейством Бельгии и в результате коммуникаций с казначейством, стали более определенными критерии такого оператора (гаранта). Таким гарантом могут выступать обладающие положительной репутацией европейские кредитные организации, юридические или аудиторские фирмы.

У BLCONS GROUP имеются партнерские отношения с рядом европейских гарантов из Германии, Испании, Сербии, Кипра – это адвокаты, брокерские компании и консалтинговые фирмы. В этом же качестве, в зависимости от обстоятельств, нами могут быть привлечены европейские банки.

Заявление в Казначейство

Заявление с приложенными документами переводится и направляется в соответствующий регулятор, в рассматриваемом случае заявление клиента было переведено на фламандский язык и направлено в Казначейство Бельгии.

Далее положительным сигналом является то, что заявлению присваивается входящий номер и оно поступает в работу департамента Казначейства. На дальнейшем этапе была проведена работа по сопровождению рассмотрения заявления: подготовка ответов на запросы, дополнительные обращения в Казначейство и т.п. Считаем этот этап значимым, т.к. рассматриваются конкретный заявитель с его характеристиками и сопутствующие обстоятельства, требующие определённых уточнений.

В общем виде, важно достоверно подтвердить всеми возможными способами, что:

заявитель законно и открыто приобрел свои активы и владеет ими;

заявитель имеет центр жизненных интересов не в России;

активы будут переведены в пределах юрисдикции Евросоюза (или в дружественные ЕС юрисдикции) и не будут переведены или использоваться в РФ.

Лицензия на разблокировку денежных средств

По истечении 5 месяцев на имя клиента Казначейством Бельгии была выдана индивидуальная лицензия на разблокировку и перевод денежных средств. Лицензия была направлена в адрес клиента, в EUROCLEAR и регулятору финансового рынка страны, в банк которой запрошено перечисление денежных средств (Испания).

Получение денежных средств

В последующем в интересах клиента было осуществлено сопровождение на стадии исполнения полученной лицензии: взаимодействие с НРД, брокером клиента, банком-получателем денежных средств. По истечении еще 2 (двух) месяцев денежные средства зачислены на банковский счет клиента и находятся под полным контролем клиента и свободны для дальнейшего оборота.

Таким образом, вышеописанный путь разблокировки активов считаем наиболее эффективным, сравнительно прозрачным и выполнимым.

Вместе с тем, российскими властями с марта 2022 года по настоящее время предпринимаются различные меры, направленные на специальное, учитывающее санкции и иные особые режимы, регулирование правоотношений, связанных с владением иностранными ценными бумагами.

Указ президента № 665

9 сентября 2023 года был принят указ Президента № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее — Указ № 665).

Указом № 665 установлены условия, порядок и источники выплат владельцам иностранных ценных бумаг, а также установлены критерии, которым должны соответствовать такие владельцы и очередность выплат. Насколько меры Указа № 665 будут действенны, покажет практика его исполнения.

В настоящее время специалисты BLCONS GROUP разделяют мнение своих практикующих в этой сфере коллег, что Указом № 665 не будут решены все актуальные задачи и проблемы владельцев иностранных ценных бумаг.

По меньшей мере, очевидно, что Указ № 665 не решает вопросов, связанных, собственно, с перемещением ценных бумаг, не решает задач владельцев-нерезидентов РФ и иных категорий владельцев. Указ № 665 имеет ряд неопределенных положений, в частности, и это принципиально важно, не представляется ясным, в какой момент иссякнет источник обозначенных в указе выплат.