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Право

Медиация: FAQ. Всё о медиации, применяемой в спорных гражданско-правовых отношениях

В данной обзорной статье мы коснемся описания медиации, применяемой в спорных гражданско-правовых отношениях.
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Медиация: FAQ. Всё о медиации, применяемой в спорных гражданско-правовых отношениях

Правоотношения между участниками гражданского оборота базируются на ряде принципов-ориентиров и презумпций, применяемых к участникам правоотношений: равноправие, добросовестность, разумная осмотрительность участников, недопустимость злоупотребления правом. Вместе с тем, анализ реальной хозяйственной деятельности приводит к выводу, что указанные нормы часто так и остаются идеальным конструктом.

Год от года растущий объем исковых заявлений, поступающих в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, свидетельствует о том, что неисполнение обязательств участниками гражданских правоотношений это неотъемлемая черта существования и развития, собственно, таких правоотношений. Притом, безусловно, не каждый иск является обоснованным, а требования — законными, но определенно можно наблюдать рост числа споров, в частности, в сфере предпринимательских отношений.

Исторически законодательные системы, для обеспечения необходимой стабильности правоотношений, вырабатывают набор материально-правовых и процессуально-правовых норм для разрешения споров. В определенный момент, следуя за соответствующим запросом участников экономических правоотношений, появляется особый институт урегулирования споров, а именно, медиация.

Медиация в широком смысле означает посредничество между двумя или более участниками какого-либо взаимодействия с самостоятельными характеристиками, целями, интересами и мотивациями, зачастую разнонаправленными. Иначе говоря, медиация — это посредничество в урегулировании конфликта.

В данной обзорной статье мы коснемся описания медиации, применяемой в спорных гражданско-правовых отношениях.

В Российской Федерации медиация регулируется, в частности, Гражданским процессуальным кодексом, Арбитражным процессуальным кодексом, законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». Основополагающим является Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)», далее именуемый «Закон о медиации».

По сравнению с другими законами, Закон о медиации отличается небольшим набором строгих ограничений и принудительных процедур, и, напротив, преобладанием диспозитивных норм над императивными. То есть, закон соответствует природе регулируемого института, в соответствии с которой медиация может действовать эффективно до того момента, пока в ней заинтересована каждая из спорящих сторон и пока медиатор усматривает позитивную перспективу продолжения процесса урегулирования спора.

Представляется, что стороны спора, применяющие медиацию, могут находить ее предпочтительной по нескольким показателям:

  • экономическому (судебные тяжбы требуют значительного человеческого и денежного ресурса);

  • из соображений срочности (очевидно, что судебный спор с прохождением всех возможных инстанций займет в разы больше времени, чем медиация);

  • предпочтение обоснованного баланса интересов сторон и компромисса неопределенному исходу судебного разбирательства;

  • конфиденциальность спорных правоотношений и возможность сохранения в тайне самого факта спора и его деталей;

  • иные обстоятельства, существенные для лиц, участвующих в споре.

Когда можно выбрать процедуру медиации

Стороны конфликта могут избрать для себя медиацию как способ урегулирования спора, заключив медиативную оговорку, как на этапе до возникновения спора, так и на этапе после его возникновения, включая период нахождения спора на рассмотрении в суде. В последнем случае суд откладывает судебное разбирательство.

Кто может быть медиатором

Медиаторы могут быть непрофессиональными или профессиональными. Непрофессиональным медиатором может быть полностью дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет и не имеющее судимости. Профессиональным медиатором может быть лицо, достигшее 25 лет, имеющее высшее образование и дополнительное профессиональное образование в сфере медиации. К этой же категории относят судей в отставке.

В законе указаны категории лиц, не допускающихся к исполнению функций медиатора. Не вдаваясь в подробности, это государственные служащие и лица, имеющие конфликт интересов со сторонами спора.

Говоря о фигуре медиатора, отметим его исключительный статус в рассматриваемом процессе. Уникальность медиатора в том, что он в равной степени для обеих конфликтующих сторон должен обладать авторитетом, компетентностью и беспристрастностью. Поэтому полагаем, что решающим является не набор объективных характеристик, таких как уровень образования, стаж, судейский опыт и т.п., но субъективная оценка сторонами спора конкретного медиатора, его репутационных показателей и компетенций медиатора, необходимых в имеющемся или потенциальном спорном правоотношении.

Указанный особый статус медиатора отличает всю процедуру медиации от в некоторой степени смежных с ней третейского разбирательства или переговорного процесса спорящих сторон.

Прекращение медиации

Ст. 14 Закона о медиации предусматривает основания прекращения процедуры медиации. Можно выделить следующие основания:

  1. Заключение сторонами спора медиативного соглашения. Иначе говоря, достижение основной цели медиации — урегулирование спора на согласованных сторонами условиях.

  2. Истечение срока, отведенного на процедуру медиации.

  3. Волеизъявление одной или всех сторон спора на прекращение процедуры медиации.

  4. Решение медиатора о нецелесообразности продолжения процедуры медиации.

Исполнение медиативного соглашения

Если спор удалось урегулировать в процессе медиации, то стороны фиксируют достигнутые условия в медиативном соглашении.

Такое соглашение имеет силу гражданско-правового договора и может содержать в себе черты соглашения о новации, прощении долга, зачете, отступном и любых иных не запрещенных законом сделок. Соответственно, и последствия неисполнения такого медиативного соглашения аналогичны неисполнению обязательств из договора (понуждение к исполнению, взыскание убытков, штрафа, неустойки и т.п.).

Если стороны медиативного соглашения нотариально удостоверили его, то такое соглашение приобретает силу исполнительного документа. Это означает, что сторона, уклоняющаяся от добровольного исполнения своих обязательств из нотариально удостоверенного медиативного соглашения, может быть незамедлительно подвергнута процедуре принудительного исполнения, согласно нормам закона «Об исполнительном производстве».

Если же стороны достигли медиативного соглашения в ходе рассмотрения спора в суде, то оно может быть утверждено определением суда в качестве мирового соглашения. Тогда нарушающее его условия лицо также может быть подвергнуто процедурам принудительного исполнения.

Резюмируя вышеизложенное, заметим, что медиация может быть пригодна, целесообразна и работоспособна далеко не во всех случаях спорных правоотношений. В то же время, при наличии определенных характеристик спора и лиц, участвующих в нем, медиация может оказаться наиболее быстрым и эффективным способом выхода из спорной ситуации ко взаимной выгоде спорящих сторон, реализуя стратегию win-win.

Выбрать оптимальный способ разрешения конфликтной ситуации позволит всесторонняя юридическая экспертиза спорных правоотношений, проведенная командой аудиторов и практикующих юристов, имеющих в том числе большой и успешный опыт ведения судебных процессов.

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