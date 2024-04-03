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Налоговые споры

Особенности налоговых споров 2024. Какие решения ФНС можно оспорить

Законодательство предусматривает возможность оспаривания различных решений налоговых органов, которые могут приниматься по ряду вопросов.
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Особенности налоговых споров 2024. Какие решения ФНС можно оспорить

Среди таковых:

  • взыскание налога и пени;

  • взыскание штрафа;

  • принятие обеспечительных мер (приостановка операций по счетам, арест имущества);

  • направление требований об уплате налога, представлении документов;

  • неудовлетворение обращения о выплате процентов при несвоевременном возврате излишне уплаченных / взысканных сумм налогов, пени, штрафа;

  • отказ в совершении каких-либо действий (возмещение излишне уплаченного налога, внесение изменений в отношении некорректных данных, отказ в предоставлении отсрочки / рассрочки уплаты налога, отказ в предоставлении субсидии субъектам МСП и т.п.) и пр.

Кроме того, допускается обжалование бездействия должностных лиц инспекций, когда имеет место нарушение сроков принятия решений по заявлению налогоплательщика.

Во всех случаях порядок обжалования может заключаться как в обращении с жалобой в вышестоящий налоговый орган (внесудебный), так и посредством подачи заявления о признании оспариваемого решения недействительным в суд.

При этом в ряде случаев следует обязательно соблюсти внесудебный порядок до представления в суд соответствующего заявления (п. 2 ст. 138 НК, пп. 1, 45, 47 Постановления Пленума ВС от 22.06.2021 № 18). Это касается ситуаций, когда оспаривается решение по результатам налоговой проверки или решение о принятии обеспечительных мер в целях исполнения такого решения. Тогда заявление в суд может быть подано только в случае неудовлетворения (частичного удовлетворения) жалобы вышестоящим органом либо непринятия решения по жалобе в срок, установленный НК РФ.

Отметим, что апелляционная жалобы на решение инспекции, принятое по результатам налоговой проверки, должна быть рассмотрена вышестоящим органом в течение 30 дней, однако, на практике все чаще встречаются ситуации, когда данный срок продлевается руководителем УФНС.

Когда досудебный этап является обязательной процедурой обжалования, важно в апелляционной жалобе отразить все доводы, обосновывающие незаконность выводов инспекции, а также перечислить нарушения, допущенные инспекторами в рамках проверки, в том числе в процессе рассмотрения материалов проверки. Например, заявить о том, что налогоплательщик не был ознакомлен с материалами и доказательствами, подтверждающие выводы о нарушении налогового законодательства, сделанные проверяющими в Акте, подготовленном по итогам проверки.

Подобное нарушение является безусловным основанием для признания решения налогового органа недействительным.

Если в апелляционной жалобе не будут указаны соответствующие заявления, суд отклонит довод о допущенном инспекцией нарушении в отношении порядка проведения налоговой проверки.

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