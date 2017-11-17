Персональные данные: исполнение № 152-ФЗ

Очень важно помнить, что персональные данные, которые стали известны в процессе осуществления бизнес-деятельности, являются предметом государственного регулирования. Законодательством определены требования к обороту и защите персональных данных.

Практически все компании получают, обрабатывают и хранят персональную информацию тех, кто контактирует с ней: работает, сотрудничает, приобретает товары, работы или услуги.

Защита персональных данных

В ноябре 2024 года был подписан закон, предусматривающий ужесточение наказаний за нарушение требований безопасности, незаконный сбор и передачу персональных данных. Штрафы будут существенно увеличены. Новые положения вступят в силу с 30.05.2025. Следует обратить внимание на изменения в части административной и уголовной ответственности.

Административная ответственность

За незаконную передачу личной информации и данных о здоровье взимается штраф до 15 млн руб., биометрии — до 20 млн руб. Для юридических лиц введены «оборотные» штрафы в размере 1–3% от выручки, но не менее 20 млн рублей и не более 500 млн руб. Компании обязаны оповещать Роскомнадзор об обработке данных, в противном случае придется заплатить штраф до 300 тыс. руб. Об утечке персональных данных юридические лица, признаваемые операторами ПДн, должны сообщать в Роскомнадзор. За неисполнение — штраф до 3 млн руб. Кроме того, за обработку персональных данных, не предусмотренную законодательством РФ или несовместимую с оговоренными целями, назначается штраф до 300 тыс. руб. За повторное нарушение — до 500 тыс. руб.

Уголовная ответственность