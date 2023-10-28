Что ест бухгалтер. Что готовили на праздники

В связи с тем, что по объективным причинам обычная рубрика «Что ест бухгалтер» выйти не смогла, пост выходит задним числом и немного по другому.
На длинных выходных готовили несколько блюд из кальмаров. Пробовали новый рецепт кальмаровых колец, использовали рецепт кляра Ильи Лазерсона. Получилось очень вкусно, нежно и очень хрустящие, рекомендую.
Фунчоза с овощами и кальмаром, проверенный рецепт, вся семья любит такое, как салат. И наконец, попытка сделать мишленовский рецепт кальмаровых пончиков. Получилось так себе, дало о себе знать полное отсутствие практики работы в мишленовском ресторане)
Комментарии21
Владислав Савушкин
А вы вкушали эти мишленовские пончики?🍩🐙(допустим, что это кальмар)
Может дело не в отсутствии опыта😉
"Высокая кухня" знаете ли не всегда про вкус😏
ВикторияГлавный бухгалтер
Ожидала намного лучше, так скажем. У меня получилось пересолено, из-за того что не соблюла температуру масла при обжарке пончиков
Владислав Савушкин
Мишленовский нюанс😉
ВикторияГлавный бухгалтер
Да! )
Владислав Савушкин
Дорадо - и точка!🐠
ВикторияГлавный бухгалтер
Это очень красиво! )
Владислав Савушкин
И неимоверно вкусно😉
Кстати, интересный вопрос...
ВикторияГлавный бухгалтер
Вкус на первом месте само собой
Владислав Савушкин
Слова вырваны из контекста какого-то пбу😀
хм, двойное убийство?
1-естественно-насильственная смерть
2-свежий/свежемаринованный быренько лук
ВикторияГлавный бухгалтер
Фотки прикреплю сюда:
Владислав Савушкин
Ниразу не пробовал фунчозу😮
Выглядит аппетитно🍜
ВикторияГлавный бухгалтер
Это вкусно. Все овощи, морепродукты или мясо добавляются по вкусу или что есть )
Владислав Савушкин
Зеленое - это огурчики?
Жареные?😮
ВикторияГлавный бухгалтер
Огурцы и брокколи ферментированные в фунчозной заправке. Еще немного зелени всякой разной (зеленый чеснок, зеленый лук, петрушка, укроп)
Отравилась на праздниках кальмаром😁😁😁, смотреть больно даже, но у вас выглядит очень аппетитно)
ВикторияГлавный бухгалтер
Это обидно, очень. Надеюсь, что все в порядке сегодня
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Виктория, с почином!!! Кальмар - очень вкусно, но у меня он всегда резиновый, больше не готовлю. Пишите чаще в Трибуну!
Кальмар, чем дольше тепловая обработка, тем он резиновей.
Есть способ готовки просто ошпарить кипятком и потом полить соевым соусом. Тогда кальмар прям тает во рту
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а как же его тогда в кляре жарить?
Быстро, в раскаленном масле