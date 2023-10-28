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Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Что готовили на праздники

Прошли 3 выходных дня и бухгалтеры что-то ели. Что же? Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.
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Что ест бухгалтер. Что готовили на праздники
фото freepik.com

В связи с тем, что по объективным причинам обычная рубрика «Что ест бухгалтер» выйти не смогла, пост выходит задним числом и немного по другому.

На длинных выходных готовили несколько блюд из кальмаров. Пробовали новый рецепт кальмаровых колец, использовали рецепт кляра Ильи Лазерсона. Получилось очень вкусно, нежно и очень хрустящие, рекомендую.

Фунчоза с овощами и кальмаром, проверенный рецепт, вся семья любит такое, как салат. И наконец, попытка сделать мишленовский рецепт кальмаровых пончиков. Получилось так себе, дало о себе знать полное отсутствие практики работы в мишленовском ресторане)

VikaV2193

VikaV2193

Главный бухгалтер

10 подписчиков

Комментарии

21
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    Получилось так себе, дало о себе знать полное отсутствие практики работы в мишленовском ресторане.

    А вы вкушали эти мишленовские пончики?🍩🐙(допустим, что это кальмар)

    Может дело не в отсутствии опыта😉

    "Высокая кухня" знаете ли не всегда про вкус😏

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Ожидала намного лучше, так скажем. У меня получилось пересолено, из-за того что не соблюла температуру масла при обжарке пончиков

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав Савушкин

        Мишленовский нюанс😉

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 1 час назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Да! )

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    ycOBTAe_7Mo.jpg

    Дорадо - и точка!🐠

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Это очень красиво! )

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав Савушкин

        И неимоверно вкусно😉

        Кстати, интересный вопрос...

        Эстетика или вкус?

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 1 час назад

          ВикторияГлавный бухгалтер

          Эстетика или вкус?

          Вкус на первом месте само собой 

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            1 час назад

            Владислав Савушкин

            Приоритет содержания перед формой😏

            Слова вырваны из контекста какого-то пбу😀

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      хм, двойное убийство?

      1-естественно-насильственная смерть

      2-свежий/свежемаринованный быренько лук

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 1 час назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Фотки прикреплю сюда:

    IMG_20231105_173634_3.jpgIMG_20231104_174127_3.jpg

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      1 час назад

      Владислав Савушкин

      Ниразу не пробовал фунчозу😮

      Выглядит аппетитно🍜

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 1 час назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Выглядит аппетитно

        Это вкусно. Все овощи, морепродукты или мясо добавляются по вкусу  или что есть )

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          1 час назад

          Владислав Савушкин

          Зеленое - это огурчики?

          Жареные?😮

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 1 час назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            Огурцы и брокколи ферментированные в фунчозной заправке. Еще немного зелени всякой разной (зеленый чеснок, зеленый лук, петрушка, укроп)

  • Логотип yekaterinamannikova
    yekaterinamannikova 1 час назад

    Отравилась на праздниках кальмаром😁😁😁, смотреть больно даже, но у вас выглядит очень аппетитно)

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 1 час назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Это обидно, очень. Надеюсь, что все в порядке сегодня

  • Логотип nlukina
    nlukina
    1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Виктория, с почином!!! Кальмар - очень вкусно,  но у меня он всегда резиновый, больше не готовлю. Пишите чаще в Трибуну!  

    • Логотип St0ne.Marina
      St0ne.Marina 1 час назад

      Кальмар, чем дольше тепловая обработка, тем он резиновей.

      Есть способ готовки просто ошпарить кипятком и потом полить соевым соусом. Тогда кальмар прям тает во рту

      • Логотип nlukina
        nlukina
        1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        а как же его тогда в кляре жарить?

        • Логотип St0ne.Marina
          St0ne.Marina 1 час назад

          Быстро, в раскаленном масле

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