Что ест бухгалтер. Что готовили на праздники

Прошли 3 выходных дня и бухгалтеры что-то ели. Что же? Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

В связи с тем, что по объективным причинам обычная рубрика «Что ест бухгалтер» выйти не смогла, пост выходит задним числом и немного по другому.

На длинных выходных готовили несколько блюд из кальмаров. Пробовали новый рецепт кальмаровых колец, использовали рецепт кляра Ильи Лазерсона. Получилось очень вкусно, нежно и очень хрустящие, рекомендую.

Фунчоза с овощами и кальмаром, проверенный рецепт, вся семья любит такое, как салат. И наконец, попытка сделать мишленовский рецепт кальмаровых пончиков. Получилось так себе, дало о себе знать полное отсутствие практики работы в мишленовском ресторане)