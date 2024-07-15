Решаем задачи на логику. Закон исключенного третьего. Викторина.

Закон исключенного третьего был сформулирован Аристотелем – «Я и окружающий меня мир, третьего не дано».
Вот в чем его суть: два противоречащих суждения об одном и том же предмете в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными.
Суждения бывают противоположными и противоречащими.
Противоположные суждения всегда предполагают некий третий, промежуточный вариант. Для противоречащих суждений нет никакого третьего варианта.
Следствие, вытекающее из закона исключенного третьего: если одна противоречащая мысль ложна, то вторая обязательно истинна.
В этом эпизоде девушка блестяще использовала закон исклбченного третьего.
Задача
Представьте, что перед вами стоит три автомата. Один из них выдает кофе, другой чай, а третий — оба напитка, но не в постоянной последовательности. Каждый напиток стоит 1 монетку. Но, к сожалению, на заводе перепутали абсолютно все таблички-названия автоматов.
Какое наименьшее количество монет (все монеты одинаковые) может потратить сотрудник, чтобы узнать, какой напиток в каком автомате выдают?
Анонимная викторина
Что думаете по этому поводу? Сложная ли была задача? Делитесь своим мнением в комментариях.
Комментарии16
Виктория, приветствую! Как самочувствие?) Натыкался на такую задачку при поиске головоломок для Мозгонапрягателя😄 Тыкнул две, потом вспомнил ответ😏
нормально. Спасибо!
Да, это довольно известная задачка в среде айти )
Почему то ютуб не открывет отсюда. Ошибку пишет.
Да вроде норм все
Переделала, теперь лучше )
Мне почему-то Ганджа вспомнился. И как герой Краморова за чужие монетки обопился до того, что в больницу попал!
Для действительно умного человека монетки можно не тратить вовсе! А постоять в сторонке и понаблюдать за другими - что им дают в каком аппарате.
Хоть я и решил задачу правильно, но на практике решал бы как сказал выше. )))))
Считаю, что это разумно ))
логика! Восемнадцатый закон Архимеда ))))))
Надо запомнить. А предыдущие семнадцать какие?
В реальной задачке, я бы тупо спросила у людей, где чай ))
Использую закон "Язык до Киева доведет"
У Вас логическая ошибка!
если чему-то присвоили номер восемнадцать, то это вовсе не означает что перед этим обязательно были 17 объектов. Их могло и вовсе не быть. А могло быть и 154 единицы, например, или другое количество. С последним особенно наглядно представлено в сегодняшней версии того же Налогового Кодекса.
Мда... действительно.
Используем закон исключенного третьего: так есть другие, кроме этого? ))
вот только не это!
Именно как раз по этому закону и не стал бы спрашивать! Ибо ....
Язык до Киева доведёт, но мне-то надо было во Владимир!
Почему, что то против чая имеете?
ну я же написал сразу причину! По закону о языке до Киева.
В Вашей же предыдущей задачке было в условии положение о том, что одни говорят только правду, другие - постоянно врут, третьи - .....
Я учился на эконом факе, так что слишком привык, что все задачки будут то что называется "сквозными". Значит прежде чем задавать вопрос, надо прежде всего выяснить что это за человек у которого спросить решился, чего от него ждать надо......
В реальной жизни именно так и происходит. Так что.... всё надо проверять и перепроверять!
А иначе.... баланс не сойдётся!
Бох мой, зачем так усложнять?
В реальной жизни на прямые простые вопросы даются прямые простые ответы. Люди охотно идут на контакт друг с другом без заморочек и выяснений "что за человек" и "решился". Не детей крестить
главное определить, с какого аппарата начать