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В Виктория
Общество

Решаем задачи на логику. Закон исключенного третьего. Викторина.

— Или что-то случилось, или… одно из двух! (с) Братья Пилоты
Решаем задачи на логику. Закон исключенного третьего. Викторина.
Иллюстрация: freepik/freepik

Закон исключенного третьего был сформулирован Аристотелем – «Я и окружающий меня мир, третьего не дано».

Вот в чем его суть: два противоречащих суждения об одном и том же предмете в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными.

Суждения бывают противоположными и противоречащими.

Противоположные суждения всегда предполагают некий третий, промежуточный вариант. Для противоречащих суждений нет никакого третьего варианта.

Следствие, вытекающее из закона исключенного третьего: если одна противоречащая мысль ложна, то вторая обязательно истинна.

Изображение сгенерировано GigaChat

В этом эпизоде девушка блестяще использовала закон исклбченного третьего.

Задача

Представьте, что перед вами стоит три автомата. Один из них выдает кофе, другой чай, а третий — оба напитка, но не в постоянной последовательности. Каждый напиток стоит 1 монетку. Но, к сожалению, на заводе перепутали абсолютно все таблички-названия автоматов.

Какое наименьшее количество монет (все монеты одинаковые) может потратить сотрудник, чтобы узнать, какой напиток в каком автомате выдают?

Анонимная викторина

Проголосовали 14 человек

Что думаете по этому поводу? Сложная ли была задача? Делитесь своим мнением в комментариях.

Комментарии

16
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Мне почему-то Ганджа вспомнился. И как герой Краморова за чужие монетки обопился до того, что в больницу попал!

    Для действительно умного человека монетки можно не тратить вовсе! А постоять в сторонке и понаблюдать за другими - что им дают в каком аппарате.

    Хоть я и решил задачу правильно, но на практике решал бы как сказал выше. )))))

        • В Виктория
          Главный бухгалтер

          Надо запомнить. А предыдущие семнадцать какие?

          В реальной задачке, я бы тупо спросила у людей, где чай ))

          Использую закон "Язык до Киева доведет"

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            А предыдущие семнадцать какие?

            У Вас логическая ошибка!

            если чему-то присвоили номер восемнадцать, то это вовсе не означает что перед этим обязательно были 17 объектов. Их могло и вовсе не быть. А могло быть и 154 единицы, например, или другое количество. С последним особенно наглядно представлено в сегодняшней версии того же Налогового Кодекса.

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            В реальной задачке, я бы тупо спросила у людей, где чай ))

            вот только не это!

            Использую закон "Язык до Киева доведет"

            Именно как раз по этому закону и не стал бы спрашивать! Ибо ....

            Язык до Киева доведёт, но мне-то надо было во Владимир!

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                Почему?

                ну я же написал сразу причину! По закону о языке до Киева.

                В Вашей же предыдущей задачке было в условии положение о том, что одни говорят только правду, другие - постоянно врут, третьи - .....

                Я учился на эконом факе, так что слишком привык, что все задачки будут то что называется "сквозными". Значит прежде чем задавать вопрос, надо прежде всего выяснить что это за человек у которого спросить решился, чего от него ждать надо......

                В реальной жизни именно так и происходит. Так что.... всё надо проверять и перепроверять!

                А иначе.... баланс не сойдётся!

                • В Виктория
                  Главный бухгалтер

                  надо прежде всего выяснить что это за человек у которого спросить решился

                  Бох мой, зачем так усложнять?

                  В реальной жизни именно так и происходит.

                  В реальной жизни на прямые простые вопросы даются прямые простые ответы. Люди охотно идут на контакт друг с другом без заморочек и выяснений "что за человек" и "решился". Не детей крестить

  • 1337452@

    главное определить, с какого аппарата начать

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