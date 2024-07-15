Решаем задачи на логику. Закон исключенного третьего. Викторина.

— Или что-то случилось, или… одно из двух! (с) Братья Пилоты

Закон исключенного третьего был сформулирован Аристотелем – «Я и окружающий меня мир, третьего не дано».

Вот в чем его суть: два противоречащих суждения об одном и том же предмете в одно и то же время и в одном и том же отношении не могут быть одновременно истинными и не могут быть одновременно ложными.

Суждения бывают противоположными и противоречащими.

Противоположные суждения всегда предполагают некий третий, промежуточный вариант. Для противоречащих суждений нет никакого третьего варианта.

Следствие, вытекающее из закона исключенного третьего: если одна противоречащая мысль ложна, то вторая обязательно истинна.

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В этом эпизоде девушка блестяще использовала закон исклбченного третьего.

Задача

Представьте, что перед вами стоит три автомата. Один из них выдает кофе, другой чай, а третий — оба напитка, но не в постоянной последовательности. Каждый напиток стоит 1 монетку. Но, к сожалению, на заводе перепутали абсолютно все таблички-названия автоматов.

Какое наименьшее количество монет (все монеты одинаковые) может потратить сотрудник, чтобы узнать, какой напиток в каком автомате выдают? Анонимная викторина 1 2 3 4 Проголосовали 14 человек

Что думаете по этому поводу? Сложная ли была задача? Делитесь своим мнением в комментариях.