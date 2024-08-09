Что ест бухгалтер. Баклажанный сезон

Если бы баклажан имел крылья, он был бы ласточкой. (с) Грузинская пословица.

Баклажан это не только продукт для вкусных блюд, но и главный герой противоречивых и очень любопытных фактов:



1. Древние греки называли баклажан «яблоком безумия», в Индии баклажан — овощ бедняков, а в Китае символ фертильности и процветания и его дарят на свадьбу молодоженам. Разброс мнений колоссальный.



2. Насунин, антиоксидант, обнаруженный в кожуре баклажана, может помочь защитить клетки мозга от свободных радикалов. Он также способствует лучшему кровоснабжению мозга, что может помочь улучшить память и способность к обучению. Так что полезнее баклажан не очищенный или... нет, потому что в кожице содержится очень вредный соланин



3. Баклажаны один из немногих овощей содержащих никотин. Однако, чтобы получить столько никотина, сколько в одной сигарете, вам придется съесть около 9 кг баклажанов.

По этому поводу не стоит переживать или стоит, яд в малых дозах — лекарство или все-таки яд?

4. В некоторых регионах России исторически помидоры называли баклажанами. Вот так! Задачка со звездочкой, угадать в каких именно регионах.

Баклажаны имеют низкую калорийность, при этом они сытные и вкусные. Они могут быть полезны для людей, которые пытаются похудеть или поддерживать здоровый вес.

Баклажаны как грибы, баклажаны как мясо, баклажаны как рыба, столько разных рецептов баклажан имитирующих более калорийные продукты, диву даешься.

Однако, на мой субъективный взгляд лучше всего баклажаны как салат))

Салат с хрустящими баклажанами вот рецепт

Знаю множество людей которые не любят баклажаны по разным причинам. Как вы относитесь к баклажанам? Пишите свое мнение и любимые рецепты в комментариях.

И еще десерты из сезонных фруктов:

Дынные шарики