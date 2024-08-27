Задача на массовую долю. Проверим интуицию. Викторина

Предлагаю сходу решить задачку:
Есть 100 кг картофеля, масса воды в овоще — 99%. Допустим, картофель решили высушить до 98% воды.
Вопрос: сколько теперь весит картофель?
Анонимная викторина
Это был парадокс картофеля.
Конечно никакого парадокса нет, но почему-то интуитивно большинство делают ошибку. Для решения этой задачки достаточно вспомнить определение:
Массовая доля является основным показателем для выражения количества одного вещества в другом. Это отношение массы определенного вещества к общей массе смеси или раствора, умноженное на 100%.
Для расчета массовой доли (обозначается как w) вещества A в смеси используется следующая формула:
Где:
Теперь найдем массу сухого вещества: 100-99 = 1 (кг)
Определим массовую доля сухого вещества после сушки: 100-98= 2 (%)
Теперь выразим массу высушенной картошки картошки и подставим значения: M = 1(кг) *100(%)/2 (%)= 50 кг
Как вам такой парадокс? Пишите в комментариях, часто ли приходится использовать массовую долю в работе, любите ли картошку и что обо всем этом думаете?
Комментарии14
Виктория, отличный пост! Несмотря на то, что я планировал такую задачу на пятницу😄😄Только с помидорами🍎
Задача с помидорами не будет парадоксом картофеля, поэтому давайте такую же на пятницу ))
Нееее) Ща че нть другое придумаю) Поиск слов может быть...
Интуитивно у меня почему-то получилась жареная картошка ...
Охххх позавчера нажарил!!! Раз в год наверное ем картоху😄
Нашла фотку
Класс! Я потоньше нарезаю, ну и со сковородки ем))) Слышал легенду, что так вкуснее😁
Что за салатик?🙂
салатик из морковки с чесноком и мазиком
Конечно вкуснее. Но нас слишком много для одной сковороды )
Вы на чем жарите и как нарезать любите?
Картофель, сковорода, растительное масло и соль. Поджаристая корочка - обязательна! Брусочки или пластинки - по настроению.
Мой любимый рецепт ))
с влажностью 98% ? чё эт за жареная такая?
Это скорее недожаренная! А вернее - её только начали было жарить, но сразу же и закончили!
Сотрудничал с кирпичным заводом. Разбирался в себестоимости и там что-то такое было, припоминаю. Усушка, испарение влаги.
У меня была сорность в металлоломе.