Задача на массовую долю. Проверим интуицию. Викторина

Одни в любви клянутся вечной, другие - в верности до слез, а я тебе мешок картошки.. принес

Предлагаю сходу решить задачку:

Есть 100 кг картофеля, масса воды в овоще — 99%. Допустим, картофель решили высушить до 98% воды.

Вопрос: сколько теперь весит картофель? Анонимная викторина 46 кг 98 кг 50 кг 100 кг Проголосовали 9 человек

Это был парадокс картофеля.

Почти, как это картофельный букет 😉

Конечно никакого парадокса нет, но почему-то интуитивно большинство делают ошибку. Для решения этой задачки достаточно вспомнить определение:

Массовая доля является основным показателем для выражения количества одного вещества в другом. Это отношение массы определенного вещества к общей массе смеси или раствора, умноженное на 100%.

Для расчета массовой доли (обозначается как w) вещества A в смеси используется следующая формула:

Где:

Теперь найдем массу сухого вещества: 100-99 = 1 (кг)

Определим массовую доля сухого вещества после сушки: 100-98= 2 (%)

Теперь выразим массу высушенной картошки картошки и подставим значения: M = 1(кг) *100(%)/2 (%)= 50 кг

Как вам такой парадокс? Пишите в комментариях, часто ли приходится использовать массовую долю в работе, любите ли картошку и что обо всем этом думаете?