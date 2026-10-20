Ozon передает данные в ФНС: три ловушки первой сверки на автоУСН

Автоматическая передача данных звучит как повод убрать ещё одну задачу из бухгалтерского календаря. С маркетплейсом я бы не торопился. Новая интеграция сокращает ручной ввод, но сначала нужно понять, какие суммы уже попали в налоговый расчёт и из какого источника.

19 октября 2026 года ФНС сообщила, что Ozon подключился к информационному обмену в рамках автоУСН. Продавец может передавать сведения о взаиморасчётах через личный кабинет площадки. Данные уходят с его согласия; до отправки можно проверить расчёты и отключить автопередачу.

Это новость о способе обмена сведениями. Из неё не следует, что вся выручка продавца теперь определяется по одной банковской выплате или что проверка документов стала лишней.