Ozon передает данные в ФНС: три ловушки первой сверки на автоУСН

Автоматическая передача данных звучит как повод убрать ещё одну задачу из бухгалтерского календаря. С маркетплейсом я бы не торопился. Новая интеграция сокращает ручной ввод, но сначала нужно понять, какие суммы уже попали в налоговый расчёт и из какого источника.
19 октября 2026 года ФНС сообщила, что Ozon подключился к информационному обмену в рамках автоУСН. Продавец может передавать сведения о взаиморасчётах через личный кабинет площадки. Данные уходят с его согласия; до отправки можно проверить расчёты и отключить автопередачу.
Это новость о способе обмена сведениями. Из неё не следует, что вся выручка продавца теперь определяется по одной банковской выплате или что проверка документов стала лишней.
Первая ловушка: подключение Ozon приняли за согласие продавца
В официальных ответах ФНС по автоУСН разделены два условия: площадка участвует в обмене, а конкретный налогоплательщик подтвердил право передавать сведения о нём. Наличие Ozon в системе ещё не доказывает, что информация по вашему клиенту уже отправлена.
Если условия автоматической передачи не выполнены, сведения о части дохода, зачтённой в оплату комиссии и других услуг, нужно внести самостоятельно через личный кабинет автоУСН. Поэтому первый вопрос бухгалтеру — не «Ozon уже подключился?», а «Какие сведения по этому продавцу действительно переданы за конкретный месяц?»
Сохраните подтверждение настройки обмена и результат передачи, если интерфейс позволяет их получить. Сопоставьте его с данными личного кабинета автоУСН. Одного скриншота включённого переключателя недостаточно для проверки сумм.
Вторая ловушка: комиссия исчезла или попала в доход дважды
Банк обычно видит выплату после удержаний. По разъяснению ФНС, удержанная часть дохода, направленная на оплату услуг маркетплейса, учитывается дополнительно через сведения о взаимозачёте. Эти сведения могут поступить автоматически либо от самого налогоплательщика.
Условный пример без возвратов, других удержаний и расхождений между месяцами:
Что произошло
Сумма
Что сверить
Продажи покупателям
100 000 ₽
Отчёт площадки
Комиссия удержана из выручки
20 000 ₽
Сведения о взаимозачёте
На счёт перечислено
80 000 ₽
Банковская операция
Если банк передал 80 000 рублей, а сведения о зачёте 20 000 рублей отсутствуют, часть дохода не отражена. Если эти 20 000 рублей уже передала площадка, повторный ручной ввод той же операции создаёт риск двойного учёта. В этом простом примере контрольный итог дохода — 100 000 рублей, а не 80 000 и не 120 000.
При объекте «Доходы» ФНС предлагает указывать доход, использованный для взаимозачёта. При объекте «Доходы, уменьшенные на величину расходов» нужна полная информация о доходной и расходной частях. Нельзя переносить один и тот же алгоритм заполнения между двумя объектами без проверки.
Сверка должна связывать конкретные операции банка и площадки, а не только похожие месячные итоги. Иначе недостающая комиссия одного периода может случайно скрыться за лишней суммой другого.
Третья ловушка: месяц продаж выдали за месяц взаимозачёта
ФНС предлагает ориентироваться на дату взаимозачёта, указанную в отчёте агента или другом документе о состоянии расчётов. В официальном примере продажи относятся к январю, а зачёт произведён 5 февраля: сведения о зачёте вносятся за февраль.
Поэтому название отчёта «за октябрь» само по себе не отвечает на вопрос о налоговом периоде операции. Нужны дата расчётов и содержание документа. Возвраты тоже нельзя механически прятать в общей сумме удержаний: ФНС отдельно описывает категории дохода, возврата дохода и расхода.
Если бухгалтерские данные и отчёт площадки расходятся по природе платежа или моменту зачёта, полезна правовая проверка договора, отчёта агента и закрывающих документов. К этой работе можно подключить Владимира Кузнецова: вместе с бухгалтером определить основание операции и подготовить объяснимую позицию для налогового органа.
Как провести первую сверку после подключения
Уточнить объект налогообложения продавца и фактическое состояние согласия на обмен.
Скачать отчёт площадки, документы по удержаниям и возвратам, банковскую выписку и доступные сведения о передаче.
Разнести продажи, выплаты, комиссии, услуги, возвраты и взаимозачёты по отдельным операциям.
Для каждого зачёта проверить документ, дату и месяц отражения.
Сопоставить сведения площадки, банка и личного кабинета автоУСН. Найти пропуски и повторные записи.
Перед исправлением выяснить, кто передал спорную сумму. Не добавлять её вручную только потому, что она не видна в привычном отчёте.
Сохранить результаты сверки и документы, объясняющие каждое исправление.
На портале ФНС отдельно указан срок проверки банковской разметки операций — не позднее седьмого числа следующего месяца. Это срок для работы с банковскими сведениями; подменять им все этапы обмена с маркетплейсом нельзя. Порядок передачи площадки проверяйте отдельно.
Когда бухгалтеру нужна юридическая поддержка
Обычную арифметику решает сверка. Юрист нужен, когда непонятно, что именно удержано, какой документ подтверждает зачёт, почему стороны по-разному понимают расчёты или как обосновать исправление перед ФНС.
При сопровождении такого клиента бухгалтер может поручить Владимиру Кузнецову правовую квалификацию операций, проверку документов и подготовку позиции для налогового органа или суда. Это позволяет объединить учётную и юридическую работу, разделить профессиональные риски и предложить клиенту проработанное решение. Результат спора при этом заранее не гарантируется.
Автоматизация полезна, когда у каждой суммы остаётся понятное происхождение. Для первой сверки важнее установить этот путь, чем ещё раз вручную переписать итог из отчёта.
Нормативная база и судебная практика
Федеральный закон от 25.02.2022 № 17-ФЗ — нормативная основа эксперимента по автоУСН.
Сообщение ФНС от 19.10.2026 о подключении Ozon к информационному обмену.
Официальный портал автоУСН ФНС: разделы об основных параметрах режима, реестре операторов и учёте дохода при работе с маркетплейсами.
Судебный акт о новой интеграции в статье не приводится: проверенного решения, которое разрешало бы описанные вопросы именно этого обмена, в основу материала не положено. Практические рекомендации основаны на действующих разъяснениях ФНС, а числовой пример является условным.
Актуально на 20 октября 2026 года.
Бухгалтеры, если клиенту нужна правовая проверка расчётов с площадкой, помощь с ответом ФНС или партнёрское сопровождение налогового спора, обращайтесь к Владимиру Кузнецову: kuznetsov.law или @a_d_v_o_k_a_t.
Что сложнее в вашей практике: найти пропущенное удержание или доказать, что один и тот же доход система уже учла дважды?