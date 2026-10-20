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Владимир Кузнецов
АУСН
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Ozon передает данные в ФНС: три ловушки первой сверки на автоУСН

Ozon передает данные в ФНС: три ловушки первой сверки на автоУСН

Ozon подключился к обмену данными по автоУСН. Но согласие на передачу не заменяет сверку: комиссия может потеряться, доход — задвоиться, а взаимозачет — попасть не в тот месяц. Разбираю, что проверить продавцу и бухгалтеру до расчета налога.

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Автоматическая передача данных звучит как повод убрать ещё одну задачу из бухгалтерского календаря. С маркетплейсом я бы не торопился. Новая интеграция сокращает ручной ввод, но сначала нужно понять, какие суммы уже попали в налоговый расчёт и из какого источника.

19 октября 2026 года ФНС сообщила, что Ozon подключился к информационному обмену в рамках автоУСН. Продавец может передавать сведения о взаиморасчётах через личный кабинет площадки. Данные уходят с его согласия; до отправки можно проверить расчёты и отключить автопередачу.

Это новость о способе обмена сведениями. Из неё не следует, что вся выручка продавца теперь определяется по одной банковской выплате или что проверка документов стала лишней.

Первая ловушка: подключение Ozon приняли за согласие продавца

В официальных ответах ФНС по автоУСН разделены два условия: площадка участвует в обмене, а конкретный налогоплательщик подтвердил право передавать сведения о нём. Наличие Ozon в системе ещё не доказывает, что информация по вашему клиенту уже отправлена.

Если условия автоматической передачи не выполнены, сведения о части дохода, зачтённой в оплату комиссии и других услуг, нужно внести самостоятельно через личный кабинет автоУСН. Поэтому первый вопрос бухгалтеру — не «Ozon уже подключился?», а «Какие сведения по этому продавцу действительно переданы за конкретный месяц?»

Сохраните подтверждение настройки обмена и результат передачи, если интерфейс позволяет их получить. Сопоставьте его с данными личного кабинета автоУСН. Одного скриншота включённого переключателя недостаточно для проверки сумм.

Вторая ловушка: комиссия исчезла или попала в доход дважды

Банк обычно видит выплату после удержаний. По разъяснению ФНС, удержанная часть дохода, направленная на оплату услуг маркетплейса, учитывается дополнительно через сведения о взаимозачёте. Эти сведения могут поступить автоматически либо от самого налогоплательщика.

Условный пример без возвратов, других удержаний и расхождений между месяцами:

Что произошло

Сумма

Что сверить

Продажи покупателям

100 000 ₽

Отчёт площадки

Комиссия удержана из выручки

20 000 ₽

Сведения о взаимозачёте

На счёт перечислено

80 000 ₽

Банковская операция

Если банк передал 80 000 рублей, а сведения о зачёте 20 000 рублей отсутствуют, часть дохода не отражена. Если эти 20 000 рублей уже передала площадка, повторный ручной ввод той же операции создаёт риск двойного учёта. В этом простом примере контрольный итог дохода — 100 000 рублей, а не 80 000 и не 120 000.

При объекте «Доходы» ФНС предлагает указывать доход, использованный для взаимозачёта. При объекте «Доходы, уменьшенные на величину расходов» нужна полная информация о доходной и расходной частях. Нельзя переносить один и тот же алгоритм заполнения между двумя объектами без проверки.

Сверка должна связывать конкретные операции банка и площадки, а не только похожие месячные итоги. Иначе недостающая комиссия одного периода может случайно скрыться за лишней суммой другого.

Третья ловушка: месяц продаж выдали за месяц взаимозачёта

ФНС предлагает ориентироваться на дату взаимозачёта, указанную в отчёте агента или другом документе о состоянии расчётов. В официальном примере продажи относятся к январю, а зачёт произведён 5 февраля: сведения о зачёте вносятся за февраль.

Поэтому название отчёта «за октябрь» само по себе не отвечает на вопрос о налоговом периоде операции. Нужны дата расчётов и содержание документа. Возвраты тоже нельзя механически прятать в общей сумме удержаний: ФНС отдельно описывает категории дохода, возврата дохода и расхода.

Если бухгалтерские данные и отчёт площадки расходятся по природе платежа или моменту зачёта, полезна правовая проверка договора, отчёта агента и закрывающих документов. К этой работе можно подключить Владимира Кузнецова: вместе с бухгалтером определить основание операции и подготовить объяснимую позицию для налогового органа.

Как провести первую сверку после подключения

  1. Уточнить объект налогообложения продавца и фактическое состояние согласия на обмен.

  2. Скачать отчёт площадки, документы по удержаниям и возвратам, банковскую выписку и доступные сведения о передаче.

  3. Разнести продажи, выплаты, комиссии, услуги, возвраты и взаимозачёты по отдельным операциям.

  4. Для каждого зачёта проверить документ, дату и месяц отражения.

  5. Сопоставить сведения площадки, банка и личного кабинета автоУСН. Найти пропуски и повторные записи.

  6. Перед исправлением выяснить, кто передал спорную сумму. Не добавлять её вручную только потому, что она не видна в привычном отчёте.

  7. Сохранить результаты сверки и документы, объясняющие каждое исправление.

На портале ФНС отдельно указан срок проверки банковской разметки операций — не позднее седьмого числа следующего месяца. Это срок для работы с банковскими сведениями; подменять им все этапы обмена с маркетплейсом нельзя. Порядок передачи площадки проверяйте отдельно.

Когда бухгалтеру нужна юридическая поддержка

Обычную арифметику решает сверка. Юрист нужен, когда непонятно, что именно удержано, какой документ подтверждает зачёт, почему стороны по-разному понимают расчёты или как обосновать исправление перед ФНС.

При сопровождении такого клиента бухгалтер может поручить Владимиру Кузнецову правовую квалификацию операций, проверку документов и подготовку позиции для налогового органа или суда. Это позволяет объединить учётную и юридическую работу, разделить профессиональные риски и предложить клиенту проработанное решение. Результат спора при этом заранее не гарантируется.

Автоматизация полезна, когда у каждой суммы остаётся понятное происхождение. Для первой сверки важнее установить этот путь, чем ещё раз вручную переписать итог из отчёта.

Нормативная база и судебная практика

Судебный акт о новой интеграции в статье не приводится: проверенного решения, которое разрешало бы описанные вопросы именно этого обмена, в основу материала не положено. Практические рекомендации основаны на действующих разъяснениях ФНС, а числовой пример является условным.

Актуально на 20 октября 2026 года.

Бухгалтеры, если клиенту нужна правовая проверка расчётов с площадкой, помощь с ответом ФНС или партнёрское сопровождение налогового спора, обращайтесь к Владимиру Кузнецову: kuznetsov.law или @a_d_v_o_k_a_t.

Что сложнее в вашей практике: найти пропущенное удержание или доказать, что один и тот же доход система уже учла дважды?

Информации об авторе

Владимир Кузнецов

Владимир Кузнецов

Юрист в Ассоциация юристов в сфере ликвидации

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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