В последнюю неделю ноября московские компании столкнулись с резким ростом отметок о недостоверности адреса. Среди них, по наблюдениям автора, есть и реально работающий бизнес. Разбираю, где заканчивается проверка фиктивных адресов и начинаются риски для добросовестных компаний.

В последнюю неделю ноября 2026 года юристы и предприниматели в Москве столкнулись с резким ростом случаев, когда в ЕГРЮЛ появляется отметка о недостоверности адреса. По наблюдениям автора, речь идет о тысячах компаний. Среди них есть не только организации без реальной деятельности, но и бизнес, который работает, заключает договоры и исполняет обязательства.

Само по себе усиление контроля понятно: фиктивный адрес мешает связаться с компанией и подрывает доверие к ЕГРЮЛ. Но если отметки массово получают действующие организации, возникает вопрос, не стала ли проверка формальной кампанией, последствия которой бизнес несет раньше, чем успевает представить доказательства.

Массовый адрес — еще не доказательство

Адрес в ЕГРЮЛ указывает место нахождения юридического лица и нужен для связи с ним. При этом число организаций, зарегистрированных в одном здании, само по себе не доказывает фиктивность адреса. ФНС разъясняла, что регистрация по адресу пяти и более компаний больше не служит самостоятельным автоматическим основанием для проверки. В одном офисном центре могут работать десятки организаций.

В письме от 13 августа 2026 года № КВ-36-14/6965@ ФНС указала, что большое число компаний по адресу может иметь значение, если по всем или значительной части из них связь невозможна: представители не находятся по адресу, корреспонденция возвращается. При этом решение об отказе в регистрации должно содержать конкретные обстоятельства, подтверждающие недостоверность сведений, а не одну ссылку на массовость адреса.

Следовательно, массовость — повод проверить факты, а не готовый вывод о фиктивности каждой компании. В одном здании могут находиться организации с отдельными помещениями, договором аренды, работающим приемом корреспонденции и реальным исполнительным органом.

Почему риски не ограничиваются спором с налоговой

Отметка о недостоверности находится в открытом реестре. Ее видят банки, контрагенты и заказчики. Компания может столкнуться с дополнительными проверками, отказами в регистрации изменений и вопросами при заключении сделок. Эти последствия не возникают автоматически в каждом случае, но запись способна заметно осложнить обычную работу.

Если недостоверность не устранена, запись более шести месяцев может стать основанием для принятия решения о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Поэтому спор об адресе затрагивает не только компанию, но и ее сотрудников, контрагентов, кредиторов и собственника помещения.

При этом юридический адрес и место основной операционной деятельности не всегда совпадают. Производство, склад или торговая точка могут находиться в другом месте. Вопрос проверки — может ли компания получать юридически значимые сообщения и связаться с исполнительным органом по адресу в реестре, а не размещен ли там весь бизнес целиком.

Есть ли новый KPI?

Масштаб и синхронность событий закономерно вызывают вопрос, не появился ли у налоговых органов новый показатель по выявлению недостоверных адресов. Пока это гипотеза: публичного документа, подтверждающего введение такого KPI, нет.

Резкий рост может быть связан с поручением активнее проверять адреса, с обработкой накопленных материалов или с изменением практики отдельных подразделений. Чтобы установить причину, нужны данные по неделям: сколько проверок проведено, сколько отметок внесено, сколько решений отменено после возражений компаний и сколько организаций подтвердили возможность связи по адресу.

Если проверка превращается в гонку за количеством выявленных нарушений, страдает ее точность. Компания, которая работает и готова подтвердить адрес, рискует оказаться в одном ряду с организациями, созданными исключительно для формального присутствия в реестре.

Какой должна быть проверка

Задача государства — очищать ЕГРЮЛ от фиктивных сведений. Но доверие к реестру не укрепится, если отметка о недостоверности появляется по формальному признаку без оценки ситуации конкретной организации.

До внесения записи компании должна быть обеспечена реальная возможность узнать о претензиях и представить подтверждения: договор аренды или согласие собственника, документы на помещение, подтверждение приема корреспонденции, сведения о нахождении исполнительного органа и контактах с компанией. Закон предусматривает уведомление и срок для представления достоверных сведений. Организации следует отслеживать почту по адресу в ЕГРЮЛ и оперативно отвечать на запросы регистрирующего органа.

Резкое расширение проверок без ясных критериев создает для бизнеса неопределенность. Когда работающая компания вынуждена доказывать не только свою деятельность, но и право оставаться в реестре, контроль рискует стать препятствием для нормальной работы. Такой результат противоречит задаче создавать условия для устойчивого предпринимательства.

Источники: письмо ФНС России от 13.08.2026 № КВ-36-14/6965@; информация ФНС России от 18.03.2025 о проверке адресов; п. 6 ст. 11 и п. 5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. Правовые нормы проверены 29.11.2026.