О чем спорит бизнес с налоговой

Сплошным методом проанализировали все 50 налоговых споров, рассмотренных АС Московского округа за февраль 2026 года.

📈На графике — количество выездных налоговых проверок и средний размер доначислений за последние 6 лет. В 2025 году количество ВНП вернулось примерно на уровень 2023 года (после более низкого 2024-го), а средний размер доначислений продолжил уверенно расти.

❗️Но само по себе количество проверок — это только фон. Куда интереснее другое: о чем именно спорит бизнес.

Мы сплошным методом проанализировали все 50 налоговых споров, рассмотренных АС Московского округа за февраль 2026 года.

Результат показательный:

📌41 из 50 дел закончились в пользу налогового органа;

📌5 дел выиграли налогоплательщики;

📌еще 4 дела дали смешанный результат либо были направлены на новое рассмотрение.

Самое ожидаемое — ровно половина❗️ массива по-прежнему приходится на ст. 54.1 НК РФ (все проиграны).

Спорные контрагенты, технические подрядчики, искусственные цепочки поставки, фиктивные посредники, попытки потом спастись реконструкцией — набор, по сути, тот же.

✅Реконструкция частично работает. Если инспекция или сам налогоплательщик могут вывести спор к реальному поставщику или исполнителю, часть расходов иногда удается сохранить. Но НДС при этом все равно может «сгореть», если не показан источник вычета. Это видно, например, по делам А40-196218/2023, А40-264366/2024, А40-295054/2024.

❌Отдельный блок споров — попытка после проверки «отзеркалить» бизнес на новое юрлицо.

Во всех делах суды поддержали взыскание долга с зависимого лица, потому что у «нового» бизнеса оказались те же люди, адреса, телефоны, IP, клиенты, договоры и выручка.

❌Стройка по-прежнему остается одной из самых опасных зон.

Формальное СРО, техподрядчики, общие IP-адреса, слабая кадровая база, перевод денег на ИП, обналичивание, отсутствие нормального подтверждения реального исполнителя — все это повторяется из дела в дело. Причем суды давно смотрят не на сам факт существования объекта, а на то, кто именно реально выполнял работы и куда в действительности ушли деньги (если они были).

Таким образом, проблема не только в том, что проверки и доначисления снова растут.

Проблема в том, что значительная часть налоговых споров по-прежнему строится вокруг слабых, формальных и плохо документированных конструкций, которые в суде не выдерживают проверку на реальность.

То есть главный риск 2026 года — не сама по себе активность налоговых органов, а то, что многие старые способы «налогового планирования» по-прежнему держатся на бумаге лучше, чем в реальном споре💁‍♂️

