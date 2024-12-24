Что смотреть бухгалтеру в Новый год? Часть 4. Заключительная. Мультфильмы

Для тех, кто просил, добавила картинок немного 😇
Итак, поехали.
То Рождество (That Christmas) (Саймон Отто, 2024)
Для жителей городка Веллингтон-он-Си наступает незабываемое Рождество, когда сильнейшая в истории снежная буря меняет все планы — в том числе и планы Санты.
Занятия в школе отменены, а единственный паром, соединяющий город с остальным миром, не функционирует. Робкий Дэнни, влюбленный в пугливую одноклассницу Сэм, остаётся на Рождество один — его отец не успевает приехать на остров, а мать вынуждена подменять коллегу на работе. Мальчик проводит день с угрюмой учительницей миссис Трэппер. Группа детей остаётся без присмотра старших, пока их родители застряли между городами в сломанном вэне. Сестры-близняшки Сэм и Чарли, похожие внешне, но очень разные по характеру, не могут понять, придёт ли к ним Санта. А сам Санта во что бы то ни стало намерен добраться до острова, чтобы подарить детям подарки, хотя сделать это оказывается непросто. Это Рождество станет для каждого самым незабываемым в жизни.
Мультфильм является экранизацией одноимённой детской книги Ричарда Кертиса.
Гринч (The Grinch) (Скотт Мосье, Ярроу Чейни, 2018)
Мохнатый ворчун против всеобщего веселья.
Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.
Клаус (Klaus) (Серджио Паблос, Карлос Мартинес Лопес, 2019)
Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Прибыв на место, парень оказывается в зоне боевых действий: два семейных клана, так уж исторически сложилось, питают взаимную ненависть и свято чтут многовековую традицию при любой возможности мутузить друг друга и делать пакости. Разумеется, в такой обстановке не до писем, и почтовое отделение давно превратилось в курятник. Уже практически отчаявшись, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.
Снеговик (The Snowman) (Джимми Т. Мураками, Дайян Джексон, 1982)
История о маленьком мальчике и волшебном снеговике, которого он сделал накануне Рождества, и об их чудесных приключениях в рождественскую ночь.
За основу сюжета взята одноимённая детская книга Рэймонда Бриггса 1978 года, история в которой рассказана одними картинками, без слов.
Когда анимационный фильм впервые демонстрировался в США, зрители увидели вариант, в котором Дэвид Боуи изображает повзрослевшего мальчика Джеймса и вспоминает ту зиму, когда он познакомился со Снеговиком. В английском варианте сам Рэймонд Бриггс во вступлении рассказывает о том, какой снежной была зима в тот год, когда он писал свою книгу, однако американцы решили, что мультфильму во вступлении требуется звезда мировой величины.
Очень красивый и добрый мультфильм. Короткий и подойдёт для просмотра даже с самыми маленькими детьми. Да и взрослым, думаю, очень зайдёт.
Снеговик и снежный пёс (The Snowman and the Snowdog) (Хилари Одюс, 2012)
Мультфильм создан в стилистике и является продолжением классического мультика «Снеговик» (1982). Новый фильм, как и его знаменитый предшественник, был нарисован от руки без применения компьютерной графики.
Это история разворачивается в доме, где когда-то Джеймс стал свидетелем новогоднего волшебства. С тех пор прошло много лет. Теперь здесь живёт Билли вместе с мамой. Недавно в их семье случилось горе: от старости скончался любимый пёс. Мальчик скучает по питомцу, мечтает снова его увидеть.
Однажды герой находит тайник, в котором лежат шляпа, шарф и фото прежнего владельца рядом со Снеговиком. В канун Рождества он лепит фигуры снежного человека и собаки и загадывает сокровенное желание. А, как известно, искренняя вера творит чудеса. Утром Билли становится свидетелем настоящего чуда!
Новогодняя сказка (Владимир Дегтярев, 1972)
Кукольный мультфильм по мотивам сказки «Чудище-снежище» о поисках новогодней ёлки. Чтобы раздобыть ёлку, ребятам придётся найти подход к ворчливому Лешему. Кукольный мультик с известной песней.
Дед Мороз и Серый волк (Витольд Бордзиловский, 1978)
Картина «Дед Мороз и серый волк» стала продолжением мультфильма Бордзиловского «Мешок яблок». У зайца – четыре сыночка и лапочка-дочка, но в канун Нового года волк и ворона придумали, как их украсть.
Новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и их весёлой свиты. Дед Мороз помогает зайчатам избавиться от преследований злого волка и принести из леса чудесную новогоднюю ёлку.
Снежная битва (La guerre des tuques) (Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон, 2015)
Римейк классического канадского мультфильма о понарошечной войне, которая переходит в настоящую. Люк и Софи были обычными ребятами в заснеженном городке. На рождественских каникулах вся детвора из маленькой деревни решает устроить грандиозное снежное побоище между двумя командами. Два отряда, во главе которых как раз оказались Люк и Софи, построили свои крепости и начали бомбардировку снежками. Сперва это обычная детская игра, но обстановка обостряется. Не в последнюю очередь потому, что Люк и Софи явно неравнодушны друг к другу. А к Софи неравнодушен ещё и вундеркинд Франсуа, который соорудил скорострельную катапульту для снежков. Чем выше ставки и лучше вооружение, тем серьёзнее выглядит баталия. Чем обернутся игрушечные побоища на мирных улицах?
Петсон и Финдус: обещание Петтсона (Pettson & Findus - Tomtemaskinen) (Юрген Лердам, Андерс Серенсен, 2005)
Петтсон — житель сельской глубинки, он практически ни с кем не общается, поэтому его считают странным человеком. И только его темпераментный кот Финдус знает, что его хозяин — настоящий добряк. Верные друзья во всех делах и приключениях всегда готовы помочь друг другу. Накануне Рождества Финдус загадал три желания, главным из которых стало то, чтобы Санта пришел к ним в гости. Изобретательный Петтсон неосторожно пообещал своему коту, что его желание обязательно сбудется.
Снежные приключения Солана и Людвига (Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa) (Расмус А. Сивертсен, 2013)
Весёлый и любопытный Солан и его друг – пессимист и меланхолик Людвиг – живут в маленькой деревушке вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Спокойную жизнь героев омрачает лишь одно – в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал снег. Реодор, желая порадовать друзей, создаёт самую мощную в мире снежную пушку. Но, к сожалению, есть человек, который хочет использовать машину в корыстных целях – это редактор местной газеты Фриман. Чтобы повысить продажи своего издания, Фриман обещает читателям рекордное количество снега – и, конечно, для этого ему понадобится изобретение Реодора. Редактор своими действиями вызывает настоящую снежную бурю, и тогда Солана и Людвиг решают бросить ему вызов, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию и вернуть Рождество.
Новогодняя ночь (Ольга Ходатаева, Петр Носов, 1948)
Любимый советскими детьми рисованный мультфильм о новогодних чудесах.
Новый год — самая чудесная пора. В это время всегда происходит волшебство, и никто ему не удивляется. Все лишь ждут чего-то прекрасного для себя. Главный герой мультфильма Ольги Ходатаевой и Петра Носова — конечно, Дедушка Мороз. Как и каждый год, его миссия — раздобыть для детей самую красивую и стройную ёлку. За ней Дедушка отправляется в лес на облаке. Но не всегда Морозу удаётся так просто доставить ёлку тем, кто её так ждёт. В этот раз на пути Дедушке встретился Леший. И теперь, чтобы улететь из леса вместе с красивым деревом для праздника, Дедушке Морозу надо перехитрить Лешего и доказать, что его чудеса гораздо важнее, чем проделки странного лесного чудища. И вот начинается соревнование Деда Мороза и Лешего. И ковёр-самолет идёт в ход, и советские автомобили.
Мультфильм с атмосферой праздника и чудесным языком.
Как ёжик и медвежонок встречали Новый год (Алла Грачева, 1975)
Мультфильм, о том как ёжик и медвежонок встречали Новый год. Они пытались найти в лесу ёлку, но не нашли. Ёжик решил быть ёлкой сам, так как он на неё очень похож.
Мисс Новый год (Владимир Арбеков, 1991)
Мама-ворона помогает дочке обманом выиграть конкурс красоты. Мультфильм о том, как нужно исправлять ошибки.
Добрая маленькая Ворона, которую хлопотами мамаши признали первой красавицей новогоднего бала, отдала свою корону красавице Лисичке и тем заслужила общую любовь.
Полярный экспресс (The Polar Express) (Роберт Земекис, 2004)
Взрослые утверждают, что Санта-Клауса не существуют. Правда ли это? Главный герой картины никогда не переставал верить в то, что этот добрый старик с бородой и подарками реален. В ночь перед Рождеством он лежит в кровати с надеждой увидеть пролетающие мимо сани Санта-Клауса. К удивлению ребёнка, снаружи внезапно раздался громкий свисток. Выйдя из дома на улицу, он обнаруживает огромный поезд — волшебный «Полярный экспресс». Добродушный кондуктор приглашает его на борт, и в компании других детей главный герой отправляется в необыкновенное путешествие на Северный полюс. Встретятся ли малыши с Санта-Клаусом или все это лишь дивный сон?
Хранители снов (Rise of the Guardians) (Питер Рэмси, 2012)
Красивая история о битве добра и зла на просторах детской фантазии. Семейный мультфильм для праздничного настроения.
С древности волшебные существа заботились о людях в мире их воображения. И Санта-Клаус, и повелитель снов, Песочный Человек, и щедрая Зубная Фея, и многие другие Хранители покровительствовали людям, особенно детям. Они внушали им надежду на счастливые обстоятельства, веру в будущее, смысл жизни. Однако у страны чудес есть не только светлая сторона. Во времена всеобщего скепсиса и неверия впервые с Тёмных веков обрёл плоть и силу Кромешник, воплощение страхов и кошмаров человеческой души. Детям больше не снятся приятные сны, тщетно ждут они подарков и веселья в праздники. Хранители уже не справляются, поэтому необходимо избрать нового Хранителя в помощь старым. Выбор провидения падает на Ледяного Джека — малоизвестного трикстера, покровителя мороза. Сможет ли этот вечный юноша, в которого и в лучшие дни всерьёз не верили взрослые и дети, противостоять мгле Кромешника, войдя в общество главных сказочных героев?
Все описания и изображения взяты с kinopoisk.ru, kinomail.ru, okko.tv.
Комментарии1
С картинками)) Класс)) Буду смотреть Гарри Поттера)))))))))