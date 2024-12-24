Что смотреть бухгалтеру в Новый год? Часть 4. Заключительная. Мультфильмы

Для тех, кто просил, добавила картинок немного 😇 Итак, поехали.

То Рождество (That Christmas) (Саймон Отто, 2024)

Для жителей городка Веллингтон-он-Си наступает незабываемое Рождество, когда сильнейшая в истории снежная буря меняет все планы — в том числе и планы Санты. Занятия в школе отменены, а единственный паром, соединяющий город с остальным миром, не функционирует. Робкий Дэнни, влюбленный в пугливую одноклассницу Сэм, остаётся на Рождество один — его отец не успевает приехать на остров, а мать вынуждена подменять коллегу на работе. Мальчик проводит день с угрюмой учительницей миссис Трэппер. Группа детей остаётся без присмотра старших, пока их родители застряли между городами в сломанном вэне. Сестры-близняшки Сэм и Чарли, похожие внешне, но очень разные по характеру, не могут понять, придёт ли к ним Санта. А сам Санта во что бы то ни стало намерен добраться до острова, чтобы подарить детям подарки, хотя сделать это оказывается непросто. Это Рождество станет для каждого самым незабываемым в жизни. Мультфильм является экранизацией одноимённой детской книги Ричарда Кертиса. kinopoisk.ru

Гринч (The Grinch) (Скотт Мосье, Ярроу Чейни, 2018)

Мохнатый ворчун против всеобщего веселья. Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

Клаус (Klaus) (Серджио Паблос, Карлос Мартинес Лопес, 2019)

Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Прибыв на место, парень оказывается в зоне боевых действий: два семейных клана, так уж исторически сложилось, питают взаимную ненависть и свято чтут многовековую традицию при любой возможности мутузить друг друга и делать пакости. Разумеется, в такой обстановке не до писем, и почтовое отделение давно превратилось в курятник. Уже практически отчаявшись, Джеспер посещает лесного отшельника по имени Клаус, и их знакомство положит начало удивительным событиям.

Снеговик (The Snowman) (Джимми Т. Мураками, Дайян Джексон, 1982)

История о маленьком мальчике и волшебном снеговике, которого он сделал накануне Рождества, и об их чудесных приключениях в рождественскую ночь. За основу сюжета взята одноимённая детская книга Рэймонда Бриггса 1978 года, история в которой рассказана одними картинками, без слов. Когда анимационный фильм впервые демонстрировался в США, зрители увидели вариант, в котором Дэвид Боуи изображает повзрослевшего мальчика Джеймса и вспоминает ту зиму, когда он познакомился со Снеговиком. В английском варианте сам Рэймонд Бриггс во вступлении рассказывает о том, какой снежной была зима в тот год, когда он писал свою книгу, однако американцы решили, что мультфильму во вступлении требуется звезда мировой величины. Очень красивый и добрый мультфильм. Короткий и подойдёт для просмотра даже с самыми маленькими детьми. Да и взрослым, думаю, очень зайдёт. kinopoisk.ru

Снеговик и снежный пёс (The Snowman and the Snowdog) (Хилари Одюс, 2012)

Мультфильм создан в стилистике и является продолжением классического мультика «Снеговик» (1982). Новый фильм, как и его знаменитый предшественник, был нарисован от руки без применения компьютерной графики. Это история разворачивается в доме, где когда-то Джеймс стал свидетелем новогоднего волшебства. С тех пор прошло много лет. Теперь здесь живёт Билли вместе с мамой. Недавно в их семье случилось горе: от старости скончался любимый пёс. Мальчик скучает по питомцу, мечтает снова его увидеть. Однажды герой находит тайник, в котором лежат шляпа, шарф и фото прежнего владельца рядом со Снеговиком. В канун Рождества он лепит фигуры снежного человека и собаки и загадывает сокровенное желание. А, как известно, искренняя вера творит чудеса. Утром Билли становится свидетелем настоящего чуда!

Новогодняя сказка (Владимир Дегтярев, 1972)

Кукольный мультфильм по мотивам сказки «Чудище-снежище» о поисках новогодней ёлки. Чтобы раздобыть ёлку, ребятам придётся найти подход к ворчливому Лешему. Кукольный мультик с известной песней.

Дед Мороз и Серый волк (Витольд Бордзиловский, 1978)

Картина «Дед Мороз и серый волк» стала продолжением мультфильма Бордзиловского «Мешок яблок». У зайца – четыре сыночка и лапочка-дочка, но в канун Нового года волк и ворона придумали, как их украсть. Новогодние приключения Деда Мороза, Снегурочки и их весёлой свиты. Дед Мороз помогает зайчатам избавиться от преследований злого волка и принести из леса чудесную новогоднюю ёлку.

Снежная битва (La guerre des tuques) (Жан-Франсуа Пуле, Франсуа Бриссон, 2015)

Римейк классического канадского мультфильма о понарошечной войне, которая переходит в настоящую. Люк и Софи были обычными ребятами в заснеженном городке. На рождественских каникулах вся детвора из маленькой деревни решает устроить грандиозное снежное побоище между двумя командами. Два отряда, во главе которых как раз оказались Люк и Софи, построили свои крепости и начали бомбардировку снежками. Сперва это обычная детская игра, но обстановка обостряется. Не в последнюю очередь потому, что Люк и Софи явно неравнодушны друг к другу. А к Софи неравнодушен ещё и вундеркинд Франсуа, который соорудил скорострельную катапульту для снежков. Чем выше ставки и лучше вооружение, тем серьёзнее выглядит баталия. Чем обернутся игрушечные побоища на мирных улицах?

Петсон и Финдус: обещание Петтсона (Pettson & Findus - Tomtemaskinen) (Юрген Лердам, Андерс Серенсен, 2005)

Петтсон — житель сельской глубинки, он практически ни с кем не общается, поэтому его считают странным человеком. И только его темпераментный кот Финдус знает, что его хозяин — настоящий добряк. Верные друзья во всех делах и приключениях всегда готовы помочь друг другу. Накануне Рождества Финдус загадал три желания, главным из которых стало то, чтобы Санта пришел к ним в гости. Изобретательный Петтсон неосторожно пообещал своему коту, что его желание обязательно сбудется. kinopoisk.ru

Снежные приключения Солана и Людвига (Solan og Ludvig - Jul i Flåklypa) (Расмус А. Сивертсен, 2013)

Весёлый и любопытный Солан и его друг – пессимист и меланхолик Людвиг – живут в маленькой деревушке вместе с изобретателем Реодором Фельгеном. Спокойную жизнь героев омрачает лишь одно – в канун Рождества в деревне до сих пор не выпал снег. Реодор, желая порадовать друзей, создаёт самую мощную в мире снежную пушку. Но, к сожалению, есть человек, который хочет использовать машину в корыстных целях – это редактор местной газеты Фриман. Чтобы повысить продажи своего издания, Фриман обещает читателям рекордное количество снега – и, конечно, для этого ему понадобится изобретение Реодора. Редактор своими действиями вызывает настоящую снежную бурю, и тогда Солана и Людвиг решают бросить ему вызов, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию и вернуть Рождество.

Новогодняя ночь (Ольга Ходатаева, Петр Носов, 1948)

Любимый советскими детьми рисованный мультфильм о новогодних чудесах. Новый год — самая чудесная пора. В это время всегда происходит волшебство, и никто ему не удивляется. Все лишь ждут чего-то прекрасного для себя. Главный герой мультфильма Ольги Ходатаевой и Петра Носова — конечно, Дедушка Мороз. Как и каждый год, его миссия — раздобыть для детей самую красивую и стройную ёлку. За ней Дедушка отправляется в лес на облаке. Но не всегда Морозу удаётся так просто доставить ёлку тем, кто её так ждёт. В этот раз на пути Дедушке встретился Леший. И теперь, чтобы улететь из леса вместе с красивым деревом для праздника, Дедушке Морозу надо перехитрить Лешего и доказать, что его чудеса гораздо важнее, чем проделки странного лесного чудища. И вот начинается соревнование Деда Мороза и Лешего. И ковёр-самолет идёт в ход, и советские автомобили. Мультфильм с атмосферой праздника и чудесным языком.

Как ёжик и медвежонок встречали Новый год (Алла Грачева, 1975)

Мультфильм, о том как ёжик и медвежонок встречали Новый год. Они пытались найти в лесу ёлку, но не нашли. Ёжик решил быть ёлкой сам, так как он на неё очень похож.

Мисс Новый год (Владимир Арбеков, 1991)

Мама-ворона помогает дочке обманом выиграть конкурс красоты. Мультфильм о том, как нужно исправлять ошибки. Добрая маленькая Ворона, которую хлопотами мамаши признали первой красавицей новогоднего бала, отдала свою корону красавице Лисичке и тем заслужила общую любовь. kinopoisk.ru

Полярный экспресс (The Polar Express) (Роберт Земекис, 2004)

Взрослые утверждают, что Санта-Клауса не существуют. Правда ли это? Главный герой картины никогда не переставал верить в то, что этот добрый старик с бородой и подарками реален. В ночь перед Рождеством он лежит в кровати с надеждой увидеть пролетающие мимо сани Санта-Клауса. К удивлению ребёнка, снаружи внезапно раздался громкий свисток. Выйдя из дома на улицу, он обнаруживает огромный поезд — волшебный «Полярный экспресс». Добродушный кондуктор приглашает его на борт, и в компании других детей главный герой отправляется в необыкновенное путешествие на Северный полюс. Встретятся ли малыши с Санта-Клаусом или все это лишь дивный сон?

Хранители снов (Rise of the Guardians) (Питер Рэмси, 2012)