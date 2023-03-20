😕 На уплату патента потребуется подать уведомление

С 2023 года обязанность по уплате налогов исполняется налогоплательщиком путем перечисления денежных средств в качестве единого налогового платежа (ЕНП) и учитывается на его едином налоговом счете (ЕНС) (пп. 2 п. 2 ст. 11.3, п. п. 1, 7 ст. 58 НК РФ).

При этом на ЕНС поступившие суммы обезличены.

Списание средств с ЕНС на определенный вид налога осуществляется на основании совокупной налоговой обязанности, сформированной в том числе на основании поданных ИП налоговых деклараций или уведомлений об исчисленных сумм налогов. (подпункт 5 пункта 5 статьи 11.3, п. 8 ст. 45 НК РФ,).

Согласно п. 9 ст 58 НК РФ уведомление подается в том числе если обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена настоящим Кодексом.

Налоговым Кодексом не установлена обязанность ИП по представлению налоговых деклараций (расчетов) по патенту (ст. 346.52 НК РФ).

Соответственно исходя из буквальной трактовки норм налогового законодательства в отношении патента уведомление об исчисленных сумм налога должно представляться.

Схожий вывод следует из разъяснений ФНС, касающихся сроков и порядка заполнения уведомлений по транспортному и земельному налогу, в отношении которых отсутствует обязанность по представлению деклараций ( ФНС России от 30.12.2022 N 8-7-02/0001@ "О размещении материала")

Абзацом вторым пункта 9 статьи 58 Кодекса предусматривается, что уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Согласно п. 1 ст. 346.49 НК РФ для патента налоговым периодом признается календарный год. При этом если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. (п. 2 ст 346.49 НК РФ)

При этом налоговым законодательством РФ не предусмотрено ограничение даты начала действия патента началом календарного месяца.

Согласно п. 2 ст. 346.51НК РФ налогоплательщики производят уплату налога по месту постановки на учет в налоговом органе в следующие сроки (если иное не установлено пунктом 3 настоящей статьи):

1) если патент получен на срок до шести месяцев, - в размере полной суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента;

2) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года:

в размере одной трети суммы налога в срок не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента;

в размере двух третей суммы налога в срок не позднее срока окончания действия патента;

В связи с вышеизложенным сроки уплаты патента не являются едиными и в каждом конкретном случае они исчисляются.

Таким образом срок подачи уведомления в отношении патента также зависит от срока на который был выдан патент.

В случае если патент оформлен на срок от шести месяцев до календарного года, то первое уведомление в отношении 1/3 стоимости патента необходимо подать не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты, а именно месяца на который приходится не позднее девяноста календарных дней после начала действия патента, в отношении остальной суммы уведомление необходимо подать в любой день, не позднее срока окончания действия патента.

Если патент оформлен на срок до шести месяцев, то уведомление необходимо подать в любой день в размере полной суммы налога в срок не позднее 25 числа месяца на который приходится срок окончания действия патента.