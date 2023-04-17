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Волынец Гульнара
ЕНП (единый налоговый платеж)

Нужно ли подавать уведомление по УСН, если есть переплата по налогу на 01.01.2023 года

Резонный вопрос моего клиента в связи с привычным осознанием того, что у тебя всегда была переплата в бюджете. Ну вот такой ты «подстраховщик»" и всегда платил наперед и чуток больше.
117
Нужно ли подавать уведомление по УСН, если есть переплата по налогу на 01.01.2023 года

С 01.01.2023 уплата налогов на территории РФ производится с использование единого налогового счета (ЕНС).

Единый налоговый счет открывается каждому налогоплательщику.

Положительное сальдо на ЕНС свидетельствует о наличии денежных средств на едином налоговом счете налогоплательщика.

При этом налоговые органы сформировали первоначальное сальдо ЕНС по состоянию на 01.01.2023 с учетом ст. 4 закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ. Но особых положений в ст. 4 263-ФЗ в отношении переплаты налога по УСН не предусматривает, соответственно данная сумма будет отражена на сальдо ЕНС налогоплательщика в общем порядке.

Надо отметить, что с 01.01.2023 эти средства обезличены и не являются переплатой по определенному виду налога (ст. 11.3 НК).

Поэтому таким положительным сальдо налогоплательщик вправе распорядиться по своему усмотрению - зачесть ее в счет определенного платежа, вернуть на свои расчетные счета в соответствии со гл. 12 НК или просто оставить на ЕНС.

Между тем, положительное сальдо единого налогового счета формируется, если общая сумма денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа, больше денежного выражения совокупной обязанности. (п. 3 ст. 11.3 НК)

В свою очередь совокупная обязанность формируется и подлежит учету на едином налоговом счете лица, в том числе на основе уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, представленных в налоговый орган.

В отношении авансового платежа по УСН за 1 квартал 2023 предусмотрена необходимость его уплаты в срок не позднее 28-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК).

Соответственно, за 1 квартал 2023 года срок уплаты наступает 28.04.2023 года.

Вместе с тем, п. 9 ст. 58 НК предусмотрено, что в случае, если законодательством о налогах и сборах предусмотрена уплата (перечисление) налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) налогоплательщики, представляют в налоговый орган уведомление об   исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам.

Таким образом, несмотря на переплату по налогу по состоянию на 01.01.2023 года уведомление об исчисленном авансовом платеже по УСН за 1 квартал 2023 года подать необходимо.

На основании поданного уведомления (сформируется совокупная обязанность по авансовому платежу по УСН и) деньги спишутся с ЕНС.

Волынец Гульнара

Волынец Гульнара

налоговый консультант

28 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    1 час назад

    Борис МальцевКлерк

    Картинка просто огонь 

    • Логотип Волынец Гульнара
      Волынец Гульнара 54 минуты назад

      Гульнара Волынецналоговый консультант

      мне тоже нравится - отражает глубину ситуации 😂

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Логотип Волынец Гульнара
Волынец Гульнара
ЕНП (единый налоговый платеж)

Нужно ли подавать уведомление по УСН, если есть переплата по налогу на 01.01.2023 года

Резонный вопрос моего клиента в связи с привычным осознанием того, что у тебя всегда была переплата в бюджете. Ну вот такой ты «подстраховщик»" и всегда платил наперед и чуток больше.

Нужно ли подавать уведомление по УСН, если есть переплата по налогу на 01.01.2023 года
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